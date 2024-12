Brno ? Br -no, dá se tady žít...

Říkají Pražáci, když třeba výjimečně emigrují do Brna. A... Pr !..Aha...?! Brňáci, když výjimečně emigrují do Prahy.

Naše velkoměsto Brno vydává takový zpravodaj nazvaný „Náš region Brno“, jsou to noviny -novinky z Brna, kde se dočtete nejenom o tom, že v jihomoravském kraji porazili za rok o 15 400 prasat více než loni, ale i to, že jistý Hubálek dal, tedy jak tvrdí on, paní Judr. Markétě Vaňkové, jinak primátorce města Brna, úplatek větší než 1 milion korun v souvislosti s prodejem bytu nebo bytů, domu nebo domů, nebo pozemku nebo pozemků. Možná všeho dohromady. Je moc komplikované se v tom vyznat.



Paní primátorka Vaňková tvrdí že to není pravda, že ona nic nepřijala, věc je u soudu. Figuruje tam jako obžalovaná jistá Marečková a jistý Hýža a jistá Janošková, jistá Hlubocká a jen bůh ví kdo ještě.Vše se dává do souvislosti s rozkrádáním Brna , jak se vyjádřil jistý Matěj Hollan z Žít Brno.To podle jeho slov trvá od roku 2000.Tedy vedle poražených prasat jistě zajímavé zprávy pro Brňáky.

Celou řádně zašmodrchanou věc má na krku brněnská soudkyně, paní Judr.Lastovecká, snacha bývalé primátorky paní Judr. Dagmar Lastovecké, a také bývalé členky Ústavního soudu, která je zase dcerou bývalého předsedy Ústavního soudu pana Judr. Zdeňka Kesslera ,... jinak také pána, který byl v roce 1953 v době komunistických politických procesů, odsouzen na 17 let vězení za velezradu.



Tedy paní soudkyně, která má rozhodnout v této kauze má slavné příbuzné, které ji patrně ještě více zavazují ke spravedlivému rozhodování. Ale, dle slov mých brněnských známých právníků bude to zapeklitá kauza, kterou paní sudí nikdo nezávidí. Ono to všechno je ODS , současná vládnoucí partaj...jistě by o tom všem mohl říci i mnohé don Pablo, ministr spravedlnosti Blažek, který jistě bude sledovat celou kauzu s nebývalým zájmem. Přejme paní Judr. Lastovecké bojovné srdce a nikým a ničím neovlivněné spravedlivé rozhodnutí.