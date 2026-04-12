Blogeři, influenceři, youtuberáci, podcasteráci...
Můžeš vydělávat peníze svou elegancí, mnohdy nacvičenou upřímností , obecnými názory dokonale přednesenými, kdy i lživé výmysly dokáží přesvědčit i zarputilé pochybovače, reklamami které propaguješ a které se obratně zatočí v tvých ručičkách, vykládáním o vraždách, které se udály v tramtárii na naší zeměkouli s devíti miliardami lidiček, dokonale hereckými gesty, které by jim záviděli profesionální herci,-podmínka jediná -musíš zaujmout čímkoliv a musí na tebe koukat a zrovna tebe vyžadovat spousta lidí, a děkovat a chválit a lajkovat , prosím -dejte lajk, každý hlas se počítá a cinká penízem...
Ťukl jsem na televizi a ejhle ...pro mne neznámý kanál DVTV Extra. Objeví se holčice, tedy pěkná nutno říci, jinak bych to patrně zavřel... A...pusinka jí jede o tom co jíst, jak jíst, kdy jíst, na chlebíky se maže vejce s čímsi- „dám vám recept na veču-vajíčkovku, postup je „ízi bízi“, a „freš“ kváskový chleba budu jíst „džang“ a dál -“já si udělám sváču -on zrovna není třeba „haj protein“, / já doufám alespoň, že ví co je to protein/, a mluví a mluví -koukám fascinovaně na její energii, grimasy zvonivou hubinku, dnes si dáme „picu“-já jsem „bejsik bíč“, holčice už vykládá dvacet minut a furt není konec, obdiv . Nevím jestli je výklad pro Čechy nebo Angličany -a ještě další „rimajndr“-to se objevuje asi desetkrát , počítal jsem to.A pak holčice ukazuje jak pít ráno kafe, prosím ne déle než 10 min, a tuky sem a tam a tohle ne a tohle jo.“ Hlavně makroživiny.. a obídek ....obídek je „redy“. Až je okolí nasyceno, shodí madam ze sebe podprsenku-pravda je k vám otočena zády, shodí sukénku a naráz je v kalhotkách.... a ty príma nožky, najlon punčošky... a to samozřejmě je na doporučení menstruačních kalhotek...“uděláme si „anboxing“ a vyslečeme si „vot evr“.. Tak a já jdu na Survajvr“, pokračuje-detail jak se diví a radostí skáče po postýlce- „ne on je vítěz !!!! Hurá...“ .Fascinující. Končí to, že holčice jde s pejskem po zelené louce. ...Tak co- nejsem světová ?
A další DVTV Extra-dvě holčice, opět mladé a pěkné. Rozpadají se emočně v jakési japonské vraždě. Ne jedné, - je jich myslím sedm nebo více. Jedna holčice čte částečně připravený text, druhá kroutí hrůzou očima a občas řekne „ježíšmarjá to ne...to ne ! Text pokračuje -holčiny si vykládají mezi sebou japonské hrůzy... jedna hraje tu která je s tím seznámená, druhá, která je informována.“ Představ si „, říká ta co to popisuje čtouc text s náležitou dikcí, padáním hlasu a odmlkou přesně tam, kde je potřeba,“ představ si že“ on atd.atd.
A druhá na ní nevěřícně kouká „ co ? To on skutečně, skutečně udělal „?!A tak to pokračuje půl hodiny. Mezi tím krátké přestávky na reklamu, která je 7 x stejná . Brad Pitt, nebo kdosi z amerických velikánů si jde udělat kafe zmáčknutím knoflíku, reklama na kávovar- a potom si to vypít na zahradě sedíce v křesle a dívající se na horizont. Věrný pes je mu u nohou. Po vraždách idyla...krásné.
Michael Pálka
Hošík Macinka a summit NATO v Ankaře... a bez bývalého generála NATO Petra Pavla ??
„Můj názor je dlouhodobě známý. Účast představitele opozice na tomto summitu určitě nepodpořím“, řekl náš ministr zahraničí Petr Macinka.
Michael Pálka
Kamarádům, kteří odešli jak zákony kázaly jim...
Rok 1964 , nebo 1965 ? Jednoroční nedobrovolníci- prvních pár dnů na vojně. Padli jsme si docela do oka, on absolvent brněnské strojařiny, Moravák a já.
Michael Pálka
Cukrovka-co s ní a jak na ní...
Tak to samozřejmě nevím. Ale na internetu v reklamách se dočteme různé drzé hlouposti jak se cukr může měřit bez nabodnutí prstíku a odběru krve, protože jistý OMRON a i jiné instituce takový glukometr prodávají.
Michael Pálka
Senát našeho parlamentu...
Mi byl doposud docela sympatický, ne ale Poslanecká sněmovna se svým triumvirátem tří stran od Oka-můry-po další můry.
Michael Pálka
Casanova.
Kde se vzal tu se vzal. „Jsem Jakub Casanova“, řekl. „Člověče, nedělejte hlouposti, jak jste se sem dostal“, řekl jsem překvapeně.
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
