Babišovo Palermo a Fiala- Bartoš- Okamura a spol.- Turek-Macinka a další....
Tak tedy -pan Babiš, jistě protřelý chlapík, mnohým nijak sympatický ani mně ne, člověk jehož finanční kauzy se přehazují jako horké brambory z vlády na vládu, konec v nedohlednu. Myslím ryze český systém řešení souzených lidí majících moc. Pan Babiš patrně skutečně přispěje svou politikou do středoevropského triumvirátu potížistů Babiš-Orbán-Fico, ze kterého bude mít EU jenom bolesti hlavy. Má sice často nevybíravý slovník ale v patřičných chvílích umí rozdávat „koblihe“, či vytáhnout z kapsy pětitisícovku a vtisknout ji na nádraží nějakému mladíkovi. Hlavně to nafilmovat hoši! Nevyjmenuje sice planety obíhající kolem Slunce a odpovídat na otázky páťáků, ale nevadí.
Pan prof. Fiala- mluví sice profesorsky slušně a spisovně,“ koblihe „ by jistě na nádraží nerozdával, ale slušná forma mluvy nemá v české kotlině ten patřičný efekt. Být slušný v současné době je slabost. A pak měl ve své vládě Blažka, který čaroval s bitcoiny, atd. Srovnám -li ale chování, alespoň tak jak to bylo vidět v parlamentu v jejich kecacích pracovních dnech, připadalo mě, že pan Babiš a paní Schillerová mají slovní projev často nevhodný až agresivní zejména pokud hovoří o jakýchkoliv krocích ODS. Ty výpady, zejména paní Schillerové, možná mohly projít v nějaké vesnické hospodě, ne v parlamentu.
Pan Pirát Bartoš, se svým podivuhodným účesem měl ve Fialově vládě na starosti od roku 2021 do roku 2024 digitalizaci stavebního řízení. Chlapec pracoval a pracoval, nebo vlastně nepracoval, promrhalo se několik miliard korun plus možná ztráta dotací z EU ve výši až 13, 7 miliard korun českých /AI /, ale digitalizace nebyla. I rozčílil se zcela pan profesor Fiala a dal nebohému chlapci padáka. A rozhorlení Piráti udělali čelem vzad a tak jak včera souhlasili s kroky ODS , najednou všechno plusové od bývalého partnera bylo minusové. Co si to Fiala dovolil ? !
A je tady Okamura a jeho Sqadra Azzura, pro mne zcela negativních chlapců a děvčat. Ven z EU, 2% na zbrojení ? Ale ne to není třeba, my to dáme lidičkám, vždyť všichni u nás jsou chudáci - a proč ? No protože máme tady musulmany, kteří vraždí sotva se objeví...atd.
Středoškolský chemik Okamura, trénující box-co kdyby byl napaden krvavým muslimem, že ? A pak je tam advokát Raichl, jehož slyšeti, raději dveře zavříti, či nadobro z okna skočiti...Ale, že jejich chlebodárce pan Babiš přece jenom, tedy zatím, chce v EU zůstat, to jim najednou nevadí. Jasnozřivě je zvolilo asi 366.000 lidí...
A máme tady fešáka Turka ze strany Motoristé a Micinku, pardon Macinku, kde se vzali, nevím. Volili je lidé s IQ jistě 220. a více stejně jako SPD. Oba oblíbenci pana exprezidenta Václava K., kde fešák Turek napsal dokonce diplomovou práci na 107 stranách s názvem/ zkráceně / „ Americká hegemonie ve světě v politice z pohledu Václava Klause“, a to na škole Universita College Prague. Turkův kolega Macinka byl řadu let osobním asistentem exprezidenta Klause. Jak oběma pánům pan exprezident pomohl, v zákulisí lze se jenom domnívat. Milují ho oba jak vidno láskou nebeskou. Tedy - udělat z šéfa Motoristů ministra pro životní prostředí je nápad, který se mohl zrodit jenom v poblázněných hlavách, ale my jsme na podobné hloupostí zvyklí a pokud ne, zvykneme si. Fešák Turek má problémy s obdivováním Hitlera, mluvil o něm jako „s láskou o tatíčkovi Hitlerovi“ atd.atd, a jiné věci podobného rázu.Tvrdil, „že některé věci, které možná řekl, byly mladickou nerozvážností, a že by si nafackoval. „ To o „tatíčkovi H“, řekl v roce 2013./ AI/ Patrně byl ještě v peřince. A je pro něho možný dokonce post ministra zahraničí České republiky. Tedy, v tom případě se stanou z našich občanů emigranti a více než málo skončí s akutním infarktem myokardu.
V minulých dnech měla premiéru v Brně vynikající divadelní hra s názvem WINTON o zachránci 669 dětí z Československa Angličanem Nicholasem Wintonem, před jejich smrtí v koncentračních táborech. Pokud má pan Turek pořád a furt nějaké pochybnosti o Hitlerovi, nechť sedne do svého bouráku a za hodinu bude jistě při jeho závodnických zkušenostech, z Prahy v Brně.Policii by případně mohl říci, že rychlost 200 km je možná, přece jede v Německu. V Brně u pokladny bude mít připravený mnou zakoupený lístek.
Michael Pálka
Korupce a jak to s ní vlastně máme.
Otevřete televizi, rádio, internet a sesypou se na vás korupční kauzy, otevřete televizi a negativní povídání se ozývá do vašeho sluchu znovu a furt a furt.
Michael Pálka
Minus 10,6 miliardy korun v roce 2003 a minus dalších 17 miliard korun patrně v roce 2026.
Psal se 4. duben 2003 a Česká republika vyhodila z kapsy 10, 6 miliardy korun. A my kmáni v podhradí jsme se ptali „za co pane Bože za co ?? A odpověď byla. „Inu, chlapci, máte v televizi NOVA jistého Vladimíra Železného..
Michael Pálka
Studium na českých vysokých školách ? Na to by Rusové měli zapomenout.
A zdarma ? No to už vůbec ne. Konec konců ...buďte vstřícní ke své zemi, Putin a armáda vás potřebují.
Michael Pálka
Judo a Pavel Štangl.
Starší judisté ho jistě budou znát. Nyní dvaadevadesátiletý vždy veselý a příjemný chlapík odpočívá v boskovické LDN. Patrně je to konečná fáze jeho života...
