A tak přijel kluk z Ameriky.
Má rád Brno, brněnské šaliny, taky je i po brněnsky nazývá a od malička miluje Brumíky, takové čokoládky, které dostával jako malý klouček...
Loni chodil trenovat a to každý den s brněnskými mládežnickými fotbalisty. Miluje brněnské fotbalové mančafty a jeho sen je v Brně studovat, v Brně hrát fotbal a v Brně jezdit šalinou sem a tam.
„Udělej v tom něco dědo, prosím tě...“ a má najednou takový měkký pohled .. on urostlý chlapák, fotbalový obránce.
Je tady a co teď, co s ním, kam zajít ? Fotbal hrát už nemohu, klouby, kolena, artroza, bolest tam i onde.
„Tak co Matidlo“ ptám se, „Co s tebou a se mnou, kam chceš jít, co vidět, co zkusit, co poznat,“ ?
„Já nevím dědo ...ale , co je to holokaust dědo „?
Zarazilo mě to. „Prosím tě, jak jsi na to přišel „?
„Ve škole jsme na to ťukli. II .světová válka , Evropa, Židé...“
Inu, tak začínám vysvětlovat a hlavně zjednodušovat, abych se nemusel dostat do své gymnaziální angličtiny a aby on to chápal v češtině.
„Tak dobrá Matidlo, dobrý nápad, zítra jedem do Terezína, jo „ ? „OK dědo... a co tam ?
„Holokaust, chceš vidět jak to bylo, kde to bylo, co se stalo i nestalo, hm „?
Druhý den dlouhá cesta, rychlík Praha, bus Terezín. Cestou sem tam pár slov o Terezíně, Židech, lidské krutosti...vidím, že to klukovi v hlavě šrotuje. V Malé pevnosti máme štěstí , strčím ho do skupiny, kde průvodce k návštěvníkům mluví anglicky. Báječný. Oni jdou a já mám hodinu volno, nechce se mi znovu vidět místa poprav, místa krutostí před osmdesáti lety, místa, kde každý čtvereční metr má v sobě zasunutou temnou historii.
Po hodině vycházíme. „Kdo to bylo Gavrilo Princip „? Co udělal, proč to udělal, otázky se sypou. Okolo hřbitova jdeme do města. Jindy dynamický Mattias je poněkud nahrbený a kráčí strnule.“ Proč jsou na některých hrobech ty kaménky, dědo“? Vysvětluji.
A pak je tu řeka Ohře a rozkvetlý terezínský park, vypadá klidně a pěkně, naštěstí už jenom historie ví jak se to tu hemžilo hladovými Židy a hrůzou a pláčem těch, kteří byli expedování do jiných táborů. Většinou na smrt. Mattias nechápe.
V Magdeburských kasárnách přicházíme zrovna na film- kluk ožije. Jeho zamilovaný fotbal, a to z 31. srpna 1944.Koukáme na ten propagační film, který lhal o skutečném životě v Terezíně, kde 18 400 terezínských Židů, z nichž mnozí hráli jakoby spokojené Židy, diváky fotbalu, děti na hřištích, ženy bavící se pletením, bylo za čtrnáct dnů po skončení filmování odvezeno do Oswietimi...Jednalo se o 11 transportů z nichž poslední byl 28.10.1944.
„Téměř všichni, které jsi ve filmu viděl, diváci fotbalového zápasu, zahynuli, byli zavražděni „,vysvětluji Mattisovi. Kluk nechápe.
Pomalu šlapeme do Muzea ghetta. Tam se Mattias zastavuje u jednoho obrázku. Je tam vážný obličej malého hocha Jana Basse a pod ním letopočet narození a úmrtí. A básnička, kterou napsal tento hošík ve svých krásných a nevinných, vyděšených , ale jistě i doufajících třinácti letech. Mattias to pomalu čte v angličtině. Čte to několikrát. Potom svěsí hlavu a šeptá .“God he was only three years younger than me“.. Pomalu odcházíme....
Doma v Brně jsem zjistil více. Jednalo se o poslední transport z Terezína v počtu asi 2038 lidí z nichž 1872 bylo zavražděno, 163 přežilo. Mezi těmito zavražďěnými byli otec jmenovaného Jana, Jan Bass, narozený 9.19.1895, a jeho matka Helena Bassová, rozená Wallorová, narozená 16.5.1902. V Terezíně zázrakem přežila Olga Wallorová, matka Heleny, která zemřela 21.10.1963. Jaké jistě deprese a smutek musela tato žena po zbytek svého života prožívat si nelze představit. Manžel Olgy Vallorové, Samuel, v Terezíně zemřel, 31.3.1945.Rodina Bassů bydlela v Brně a do Terezína se dostala v roce 1941.Transport z Terezína přijel do Oswietimi 30.11.1944, kolem půlnoci a SS lékaři došlo k rychlé selekci.
Michael Pálka
Piráti ? No nevím..
V politice se na ně sice dívá vizuálně mnohem lépe, jsou mladí. Alespoň ve srovnání s věkem omletými ksichtíky politických páprdů ostatních stran.
Michael Pálka
Jeroným Tejc -ministr spravedlnosti, konečně dobrá cesta...
Rozhodně nejsem příznivcem současného vládního triumvirátu, nicméně i tam se zákonitě mohou objevit lidé, kteří ve srovnání s chlapíkem ve stejném rezortu ve vládě minulé,
Michael Pálka
Ženy medojedky-aneb jak by to vypadalo kdyby...
Vzhledem k ženám jsou obvykle medojedy, tedy těmi, kteří odebírají med pro svůj slastný život, muži.Je to tak po věky a bude to tak i nadále. Zkusme si představit jak by to mohlo vypadat kdyby..to bylo naopak.
Michael Pálka
Mým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim...
Vystudovaný právník a vystudovaný psycholog Karel K. zemřel před šestnácti lety. V posledních dvaceti letech před penzí byl soudcem v Brně.
Michael Pálka
Úvaha o tom, jak přijímat současnou dobu.
Jak ? Brát to lehce. „take it easy“-jak říkají Angličané. Že to nejde ? Ale sakra to já vím, mně taky ne.
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