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A co takhle Marián Čalfa ??

Tedy ještě Judr. Zajímavý chlapík, kterému se podařilo „přetočit“ hlasování v československém parlamentu tak, že 29.12. 1989, 323 poslanců z 35O naráz zahodilo svoje skálopevné komunistické přesvědčení či loajalitu a zvolilo

kriminálníka Václava Havla prezidentem. Vzpomínáte na to ? Já ano.
Těch zbývajících 27 bylo buď v době hlasování na záchodě, /nedivím se/, nebo se seklo marod. Ať to bylo jakkoliv, prokázal Marián Čalfa svůj talent, i když asi i méně chápavým poslancům bylo jasné. Prohráli jsme, zachraň se kdo můžeš a co můžeš.

Na Mariána Čalfu jsem znovu narazil při opětném čtení půvabné a otevřené knižní brožury našeho bývalého ministra zahraničí Jaroslava Šedivého „Černínský palác v roce nula, /ze zákulisí polistopadové zahraniční politiky/“.

Zajímavá, byť jistě trapná příhoda se uskutečnila 19.- 21.listopadu 1989, při zasedání konference 34 zástupců evropských společenství v Paříži, kdy byla učiněna tečka za studenou válkou. Za československou stranu byli mimo jiných přítomni Václav Havel, Jaroslav Šedivý i Marián Čalfa.

Cituji z knihy str.155. „Předseda vlády Čalfa přiletěl s paní, trochu nám zkomplikoval život, protože, když z letadla vystoupila delegace, v prázdném obrovském Iljušinu letěl dál do Bordeaux, odtud autem do nějakého města, kde studovala jeho dcera, kterou pak zpět týmž letadlem dopravil do Paříže. Chtěl jsem, aby dámy v Paříži doprovázela mladá kulturní atašé Monika Pajerová, ale to jsem nevěděl, že Monika se skupinou studentů v Praze podepsala jakési prohlášení proti Čalfovi, a ten když se to dozvěděl, takový doprovod odmítl“.
I hodil jsem finanční náklady letadla s jedním pasažérem do Ai. Tady je to. Let Paříž -Bordeaux tam a zpět 2, 5 hod.V tehdejších cenách 7 500 -15 000 dolarů. Přepočteno na srovnání platu jednoho průměrného měsíčního přepočteného platu zaměstnance u nás to bylo 60-120 měsíčních platů.

To nepočítám drzost tohoto kroku od Judr Čalfy Mariána./Pokud se týká jeho dcery studentky ve Francii, studium na Západě bylo před rokem 1989 prakticky nemožné/.
Dovedu si docela dobře představit, že to Šedivého docela namíchlo, i když o tom píše docela smířlivě. Jenom k těm dvěma pánům ... J.Šedivý- absolvent Filozofické fakulty, historik, diplomat, v roce 1970 propuštěn z Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii, zatčen, v roce 1971 odsouzen na 17 měsíců za podvracení republiky, část si odseděl, potom dřevorubec, řidič kamionu, 17 let čistič oken.
M.Čalfa ročník 1946, v roce 1964 vstup do KSČ, jistě z přesvědčení, v 18.1. 199O výstup z KSČ, jistě z přesvědčení...krásná a pohodlná kariéra, není-liž pravda.

Autor: Michael Pálka | pondělí 6.7.2026 20:16 | karma článku: 0 | přečteno: 45x

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