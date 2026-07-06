A co takhle Marián Čalfa ??
kriminálníka Václava Havla prezidentem. Vzpomínáte na to ? Já ano.
Těch zbývajících 27 bylo buď v době hlasování na záchodě, /nedivím se/, nebo se seklo marod. Ať to bylo jakkoliv, prokázal Marián Čalfa svůj talent, i když asi i méně chápavým poslancům bylo jasné. Prohráli jsme, zachraň se kdo můžeš a co můžeš.
Na Mariána Čalfu jsem znovu narazil při opětném čtení půvabné a otevřené knižní brožury našeho bývalého ministra zahraničí Jaroslava Šedivého „Černínský palác v roce nula, /ze zákulisí polistopadové zahraniční politiky/“.
Zajímavá, byť jistě trapná příhoda se uskutečnila 19.- 21.listopadu 1989, při zasedání konference 34 zástupců evropských společenství v Paříži, kdy byla učiněna tečka za studenou válkou. Za československou stranu byli mimo jiných přítomni Václav Havel, Jaroslav Šedivý i Marián Čalfa.
Cituji z knihy str.155. „Předseda vlády Čalfa přiletěl s paní, trochu nám zkomplikoval život, protože, když z letadla vystoupila delegace, v prázdném obrovském Iljušinu letěl dál do Bordeaux, odtud autem do nějakého města, kde studovala jeho dcera, kterou pak zpět týmž letadlem dopravil do Paříže. Chtěl jsem, aby dámy v Paříži doprovázela mladá kulturní atašé Monika Pajerová, ale to jsem nevěděl, že Monika se skupinou studentů v Praze podepsala jakési prohlášení proti Čalfovi, a ten když se to dozvěděl, takový doprovod odmítl“.
I hodil jsem finanční náklady letadla s jedním pasažérem do Ai. Tady je to. Let Paříž -Bordeaux tam a zpět 2, 5 hod.V tehdejších cenách 7 500 -15 000 dolarů. Přepočteno na srovnání platu jednoho průměrného měsíčního přepočteného platu zaměstnance u nás to bylo 60-120 měsíčních platů.
To nepočítám drzost tohoto kroku od Judr Čalfy Mariána./Pokud se týká jeho dcery studentky ve Francii, studium na Západě bylo před rokem 1989 prakticky nemožné/.
Dovedu si docela dobře představit, že to Šedivého docela namíchlo, i když o tom píše docela smířlivě. Jenom k těm dvěma pánům ... J.Šedivý- absolvent Filozofické fakulty, historik, diplomat, v roce 1970 propuštěn z Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii, zatčen, v roce 1971 odsouzen na 17 měsíců za podvracení republiky, část si odseděl, potom dřevorubec, řidič kamionu, 17 let čistič oken.
M.Čalfa ročník 1946, v roce 1964 vstup do KSČ, jistě z přesvědčení, v 18.1. 199O výstup z KSČ, jistě z přesvědčení...krásná a pohodlná kariéra, není-liž pravda.
Michael Pálka
Doufám, že si pan prezident cestu do Ankary rozmyslí“, prohlásil Andrej Babiš..
„Ústavní soud by neměl existovat“-tak se vyjádřili Babiš, Macinka a Turek...A pokračuje se „ je to bezbřehá neobjektivita co předvedl Ústavní soud“- Filip Turek.
Michael Pálka
České ouřady ? Pijánko....
Tím nemyslím, že se tam chlastá, nebo hraje na piáno. I když u nás nelze vyloučit nic. Potřeboval jsem se něco zeptat na AVAST ohledně ochrany internetu.
Michael Pálka
Hrob seržanta Grifithe Williamse na hřbitově v Calvery v Qeensu v New Yorku.
Hřbitov Calvery v Qeensu je největším hřbitovem v USA, je tady pohřbeno 3 miliony lidí, při tom Qeens má 2,5 milionů obyvatel.
Michael Pálka
„Jak jsem se mýlil v politice“ napsal kdysi Miloš Zeman, aneb daj-li medaili...
Ba ne, pan prezident se nemýlil, zejména v sebe, nikdy. Leč mnozí se mýlili v něm.... Nicméně na konci kariéry se mu podařil skvělý kousek.
Michael Pálka
Škobrtání Českem- Veselí nad Lužnicí...
Chtěl jsem napsat toulky světem -od Nairobi přes Zemi Františka Josefa...po Veselí nad Lužnicí, ale v V Nairobi a v Zemi Františka Josefa jsem nikdy nebyl, ale konec konců ani ve Veselí nad Lužnicí.
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