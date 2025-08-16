A co tak třeba Sulina a hroby anglických námořníků....
I zvolím si tentokrát rameno prostřední, které je klidné a rovné jako pravítko. Byli jsme mnozí, kdo v tom šerém dávnověku jsme se jeli nadýchat s radostí mládí ven z naší kasárenské republiky. Delta Dunaje byla dobrá volba, byť Rumunsko bylo pod tvrdou rukou diktátora Caucesca. Naše milostivá kasárenská republika nám Rumunsko stanovila jak jednu z mála možností kam jsme se mohli přijet nadechnout a dýchat. A toto byla dobrá možnost.
V městě Tulcea sednout na svůj nafukovací kajak, takové jednomístné mrně, kdy vám nohy čouhají ven z lodi a pak se pustit do těch šedesáti až 120 km cesty z Tulcei, podle toho jaké rameno si zvolíte a modlit se ať se nepřevrátíte, a nepřekulíte. Ne, že by hrozilo utopení, Dunaj je klidný a mírný jako stará matička, která pamatuje spoustu let a shovívavě se dívá na ty generace, kterým otevřela náruč a kterým bohdá ještě náruč otevře. Žádné víry tam nejsou, /jednou jsem dokonce usnul jako pařez při tom pomalém pádlování a pohybu vpřed, a probudilo mě až troubení jakéhosi lodiska za mými zády/, ale pokud se převrhnete, uplave vám stan, všelijaký vercajk, který máte sebou, udice, vařiček s lihovými kostkami, kudlou, peněženkou s pár leikami, které jste si vyměnili v Tulcei a s lepidly a lepením na ten váš gumák.,atd. A plujete. A někde na cestě, kde vám to dovolí pobřeží, vysednete a gumovou lodičku pohladíte, zatím dobře sloužila, rozděláte svůj stan, tedy stánek a něco si uklohníte na lihovém mrňavém vařiči, i když nechytíte nějakou rybu, rybičku .A pak už chrápando- grando, ale pečlivě všechno utěsnit proti komářím mizerům, jinak nezamhouříte oka. A pak Mila 23- to je 23 mil nebo kilometrů od Suliny, potom Crisan. A Sulina. A jste u moře a voda je slaná a neslaná, protože Dunaj tu sůl ředí a písky Dunaje se posunují ročně o pár kilometrů do moře.
Tedy po pravdě, já jsem byl naposledy v Sulině v roce 1988, pravda ne poprvé a moc si ji už nepamatuji. Chudé místo, dobří lidé, maják z počátku 19. století a hřbitov. Hřbitov nevelký- vpravo jakž takž udržované hroby Rumunů z minulého a předminulého století. Vlevo hřbitov, vlastně hřbitůvek s několika zapráskanými nápisy na jakýchsi hrobech většinou námořníků, kteří v Sulině zemřeli. A mezi těmi hroby chodící krávy a kravská lejna vůkol jako by ostatnímu světu říkala-kašleme na vás, nebo také jinak.....I jdu a opisuji si jména, aby ti zemřelí cizí námořníci tady, snad dostali malé skutečně malé zadostiučinění, že po letech si na ně někdo vzpomněl....
Po návratu posílám dopis na britské velvyslanectví do Prahy o tom, jak v Sulině vypadají anglické hroby. Přijde mně odpověď s poděkováním s tím, že o tom jim, Angličanům, nebylo nic známo. Jejich velvyslanec v Rumunsku tam okamžitě jel a přesvědčil se o pravdě. Vzápětí jsem byl volán na brněnskou policii a vyslýchán...co jako, a proč a jak, a kde jsem byl a proč jsem tam byl, atd...Potom už nic. Přišel rok 1989...
Tady jsou nápisy na hrobech -nepíšu o všech.
Sacred on the memory of KATHERINA the bellowed wife WILLIAM SMITH butcher who died aug.18.1865 31 years mother of children
also
EMILY ROSE KATHERINE died november 3rd 1865 aced 51 weeks
and
ELLEN BARBARA died august 29 th 1865 aged 5 weeks children of the above in the midst of life we are in deth.
Sacred to the memory Capt. JOHN REA Schooner sibyl of Wexford 39 year
In memory of Capt. CHARLES DAY of the brig unrestricted of Ipswich died februar 7. th. 1858 aced 37 years
JAMES MURRAY engineer did july 29th 1857 aced 35 year
Sacred to the memory BENJAMIN GREBER boy H.H.S Cockatrice who departed his life 30 th. august 1880
A já doma pak napsal vzpomínku na ně.
Díváte se na nás z nebeského můstku
kapitáne Johne Rea,
kapitáne Charlesi Day,
námořníku Wilsone,
45000 dnů vás vítá
slunce nad Sulinou
jak osud tomu chtěl.
Vy dvě děvčátka Emily a Ellen,
chlapče Bejamine Grebere z
lodi Cockatrice .....
jak osud tomu chtěl...
Tak osud tomu chtěl...
KISMET
Michael Pálka
Jeden den života...
Jeden den...ano před více než deseti lety...Tedy, jeden den důchodce v mém případě. My důchodci jsme prý tak zvaně za vodou. Nemám ten výraz rád.
Michael Pálka
Donald Trump dal Putinovi padesát dnů...
Kdo alespoň trošku zná uvažování Rusů, a to včetně historie, patrně nebude věřit, že Vladimír Putin stáhne svoje vojenské ambice na Ukrajině, po tomto výkřiku Trumpa.
Michael Pálka
Haló....tady Istanbul..
Byla to ne jedna, ale několik káv v brněnské hospodě s jednou moji milovanou kamarádkou. Nebylo to kdo, kde, s kým a proč, ale výlev slov a jejich citů....prostě Istanbul u ní zabodoval, ba zvítězil.
Michael Pálka
Šílení studenti ruštiny ?
Podle hejtmanky středočeského kraje Petry Peckové ano. A proč ? Protože 28. května 2025 dvacet studentů ruského jazyka sedlčanské střední školy se svými učiteli, si dovolilo navštívit Ruské středisko vědy a kultury v Praze.
Michael Pálka
A co takhle Chorvatsko ?
Já vím-byli jste tam a jistě ne jednou a pojedete tam zas a těšíte se. Fajn. Je to země krásy, moře, slušných lidí, i když chorvatské dějiny nejsou tak jasně jedničkové. Pár darebáků by se tam našlo...
|Další články autora
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka
Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi...
Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže
Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který...
Ukončíme ofenzivu, když se Kyjev stáhne z Doněcké oblasti, řekl Putin Trumpovi
Rusko požaduje za ukončení své ofenzivy na Ukrajině, aby se Kyjev stáhl z Doněcké oblasti. Vladimir...
Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků
V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích....
ANALÝZA: Když ego nestačí. Trump působil krotce a zklamaně, Putin ukázal jeho limity
Premium Americký prezident Donald Trump byl na summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem neobvykle...
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
- Počet článků 354
- Celková karma 16,44
- Průměrná čtenost 912x