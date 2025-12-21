90 miliard eur na dva roky pro Ukrajinu.
Když to všechno znásobíme a vydělíme a převedeme na jednoduchá čísla, jenom doufám, že jsem se nezapetl do přemíry nul, dostaneme výsledek, že přibližně každý občan EU, pokud odpočítáme děti a mladistvé do 18 let, kteří nevydělávají, tedy odpočítáme asi 1/3 obyvatel EU, pak výdělečných obyvatel může být přibližně 300 milionů.
Těchto 300 milionů má zaplatit, tedy pomoci Ukrajině za rok 45 miliard eur.To znamená asi 150 eur za rok na pracujícího občana.Když to ještě vydělíme dvanácti měsíci dostaneme že každý pracující občan EU si „natrhne kapsu“ 12,5 Eur měsíčně, aby Ukrajina mohla bojovat a jakž takž existovat a žít.
To je jistě hrůza hrůzoucí, nemyslíte?
K tomu dostane Ukrajina ještě 3, 6 miliard liber, to je asi 4,32 miliardy eur od Velké Británie, která není v EU. Velká Britanie má asi 60 milionů lidí, z toho asi 40 milionů dospělých s výdělky. Zatížení na jednoho pracujícího Brita na měsíc je tak asi 9 Eur.Z toho se také Velká Britanie nesesype.
O to směšnější je opatrnická zpátečka triumvirátu tří bývalých socialistických zemí České republiky-Babiše, Maďarska-Orbána , Slovenska -Fica,, země, které se po čtyřech hnaly do EU, aby ji potom podrážely, vyhýbaly se odpovědnosti a hrály jenom na svoje výhody. Trapné a trpké. Tyto země odmítly také odpovědnost za dluh EU v souvislosti s Ukrajinou.
Michael Pálka
Konec s nekonečným politických tlacháním na internetu? Vůbec ne.
Situace po zvoleném triumvirátu - Ano, SPD, Motoristé byla nejasná. V televizi se objevovali neustále politici, novináři, komentátoři a prezentovali svoje vidění světa způsobem až směšným.
Michael Pálka
O přátelích, kteří odešli jak zákony kázaly jim...
Doc.ing. Vladimír Š.-můj ročník na gymnasiu. Skvělý a charakterní, patrně nejlepší člověk , kterého jsem v životě poznal.
Michael Pálka
Mongolská zastavení-děti.
Jací jsou ? Náramní. Hoši s kulatými hlavičkami jako meloun a holčičky s černými copy, na kterých se houpají dvě různobarevné mašle, které vypadají jako dva velcí tropičtí motýli.
Michael Pálka
Chceme lepší svět ? Dejme v politice více prostoru ženám.
Ženy jsou, ať už to udělal ten Pán nahoře a pokud ne on, pak vývoj života od pradávné historie, na tom hůře po všech stránkách než muži.
Michael Pálka
Zdalipak Rakousko mobilizovalo ?
Sedím s mým starým kamarádem, tedy skutečně starým, v brněnské hospodě. Lucian zakroutí hlavou ..“sakra to byla doba“, vzdychne.
- Počet článků 368
- Celková karma 11,14
- Průměrná čtenost 903x