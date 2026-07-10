Hejtování z oka do oka
Je mi 57 let, mám několik menších tetování na rameni a ruce, větve a květy sakury. Od svých rodičů jsem si vyslechla, že je to hnusný, že si to dělají jen basmani (myšleno vězni). Respektuji názor ostatních, každý máme jiné myšlenky, potřeby a důvody. Pokud to někdo nechce, není důvod, aby se on sám nechal tetovat.
Bydlím ve městě a MHD je pro mě nejsnadnější možnost, jak se přemístit z bodu A do bodu B. Není to vždycky příjemný zážitek, obzvlášť v létě člověk musí některé smysly, jako je čich, nějak zablokovat. Ale i přes tyto vjemy MHD používám. Nastoupila jsem do přeplněného trolejbusu a uviděla jsem jedno volné místo. Už to mě mělo varovat, přeplněný trolejbus, plno stojících lidí a místo volné. Sedla jsem si. Naproti mně seděl pán, asi 65 let, nadváha, bez vlasů, s čelenkou nasáklou potem a výrazem pána Jelimána, z boží vůle král… Cítila jsem na sobě pohledy okolních lidí, něco mi chtějí sdělit, co?
Pán mě sjel pohledem, snažila jsem se kouzlem stát neviditelnou, nepomohlo to… „Můžu vám položil impertinentní otázku?“ promluvil na mě. Podívala jsem se na něj a věděla, že bude zle, proto jsem odpověděla: „Ne“. Tato odpověď ho nezastavila. „Proč ženská v letech (naskočily mi tykadla, já v letech? ) jako vy, se nechá tetovat? Je to hnusný. Před 25 lety jsem byl 2x v base a nenechal jsem se tetovat.“
„Mě se to líbí, a je mi líto, že vám ne, ale to je váš názor a moje tělo. Mě se zase nelíbí vaše zuby,“ kontrovala jsem, i když jsem dál dialog nechtěla vést. Moje odpověď pána trochu zaskočila a na malou chvíli umlčela.
„Mě se to líbí, moc!“ ozval se mladík stojící nade mnou, který byl také tetovaný. „Mě taky, je to hezký.“ přidala se starší paní.
„Dneska má tetování každej debil!“ pronesl pán Jelimán. A to už princezna Xena ve mně, která se v takových situacích probouzí, zdvihla meč. „Podruhé jste mě urazil, řekl jste, že jsem debil, takže tímto ukončujeme rozhovor!“ řekla Xena rázně. Pán ztichnul a já se zahleděla z okna.
„Nooooo jako doktor vidím, že máte problém s kůží, měla byste…“ pokračoval Jelimán.
A to už Xena povstala! „Děkuji za všechny rady, ale už mi to stačí. Na shledanou“, zvedla jsem se a šla si stoupnout mezi ostatní stojící lidi.
Už během rozhovoru mi bylo jasné, proč bylo naproti pánovi volné místo, proč byly pohledy okolo stojících lidí na mě upřeny, když jsem si k pánovi sedala. Pravděpodobně už hejtoval někoho přede mnou, už nějaký podobný rozhovor proběhl.
Když tetovaný mladík vystupoval, usmál se na mě a řekl: „ Je to hezký, mějte se krásně, na shledanou.“ Usmála jsem se na něj, poděkovala a také pozdravila.
Takže varování pro všechny: pokud bude MHD narvaná a jedno místo bude volné, pozorujte okolní oči, co říkají. Pokud křičí: neeeee, tam si nesedej, poslechněte ty oči i svoji intuici. Mohli byste se setkat s hejtrem z oka do oko.
Michaela Sazamová
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