Virtuózní recitál třetí den brněnského kytarového festivalu

Třetí den mezinárodního kytarového festivalu v Brně se nesl v duchu virtuózního umění a hudebního nadšení. Zasedací sál Nové radnice se stal místem, kde se setkali dva výjimeční kytaristé.

Zakladatel a ředitel festivalu profesor Vladislav Bláha a francouzský virtuóz Jeremy Jouve. Jejich společný recitál předvedl publiku nevšední hudební zážitek, který zanechal hluboký dojem na všechny přítomné.

Večer začal krásnou skladbou Sonata a la Espaňola španělského skladatele Joaquina Rodriga (1901-1999), která kombinuje tradiční španělské prvky s klasickou sonátovou formou. Stejně jako všechny ostatní, byla napsána v Braillově písmu, protože Rodrigo ve svých 47 letech úplně oslepl. Vladislav Bláha ji bravurně zahrál na mistrovskou koncertní kytaru věhlasného japonského kytaráře Masaki Sakuraie.

Jako další zazněla spektakulární skladba Usher Waltz, kterou ruský skladatel Nikita Koshkin věnoval přímo Vladislavu Bláhovi. Jejím motivem je hororová povídka amerického spisovatele Edgara Allana Poea z roku 1839 Pád domu Usherů (The Fall of the House of the Usher).

Vladislav Bláha v programu nezapomněl ani na přítele a skladatele Milana Tesaře, jemuž věnoval vzpomínku v podobě dvou jeho skladeb Aria a Jumble. První polovinu programu potom uzavřel španělský tanec č. 1 z jediné opery Manuella de Fally. Pestrý program věnovaný pozoruhodným skladbám 20. a 21. století byl korunován ještě skladbou Hora profesora Štěpána Raka a foxtrotem Bugatti step Jaroslava Ježka. Ježkovou inspirací se stal vůz zn. Bugatti, který v roce 1930 vyhrál závod na Masarykově okruhu v Brně. Jaroslav Ježek poté skladbu okruhu věnoval.

Vladislav Bláha se letos kromě vedení festivalu ještě vynikající způsobem zhostil i role průvodce skladbami těch opravdu nejvýznamnějších autorů, kteří v posledním století ovlivnili a zformovali svět nejen klasické kytary.

Výjimečný talent z Francie Jérémy Jouve svým prvním koncertem okouzlil publikum už ve svých deseti letech a nejinak tomu bylo i letos v Brně. Potěšil třemi elegantními Schubertovými písněmi, velkou část z nich psal Franz Schubert právě pro kytaru. Jérémy Jouve nejvíce zaujal brilantní rytmickou a perfektně provedenou skladbou s prvky jazzu a flamenca současného francouzského skladatele Mathiase Duplessyho Oulan-Bator. Deplessy vytváří originální skladby, které Jouve zcela novým způsobem provádí. Do provedení všech skladeb různých stylových období přináší Jouve svůj vlastní kolorit, dynamiku a vlastně ještě něco navíc, co bychom těžko hledali jinde. Jeho vystoupení bylo jedním z vrcholů tohoto týdne.