Ohlédnutí za Mezinárodním kytarovým festivalem
Festivalový program měl krásnou dramaturgickou linku. Ještě před svým vlastním recitálem si Máximo Diego Pujol přišel osobně poslechnout premiéru skladby, kterou napsal a věnoval českém duu Brillante cordi – Vladislavu Bláhovi (kytara) a Tanii Drobysh (domra).
Tento koncert se stal se jedním z vrcholů týdne. Cable de tierra neboli „pozemní kabel“ má podle autora symbolicky propojit lidi v celé Argentině. V hudbě to znamenalo dialog dvou odlišných nástrojů, které se střídají v roli vypravěče i doprovodu. Úvodní část zazářila virtuózními běhy a jasným, zvonivým hlasem domry. Střední pasáž naopak nechala vyniknout hlubokých a temnějších tóny kytary, v nichž jako by se ozývaly ozvěny historie a vzdálených míst. Závěrečný návrat hlavního tématu přinesl pocit sjednocení obou nástrojů – hudebního i lidského.
Ve stejný večer pak na pódiu zazářil i alchymista tónů Štěpán Rak. Jeho „rakovský styl“ hry, kdy využívá celou plochu kytary pro rytmus, melodii i harmonii, přenesl posluchače z meditativního klidu až do bouřlivých a divokých hudebních krajin. Mezi skladbami prokládal koncert historkami, osobními vzpomínkami i poetickými úvahami. Když zazněla melodie z kultovního filmu Vinnetou, sál se proměnil v táborákové setkání, kde každá nota vyprávěla známé příběhy hrdinů z prérií.
O den později už patřilo pódium samotnému Pujolovi. Program jeho recitálu spojoval intimní kytarovou poezii s vášní tanga. Publikum si v první části večera vyslechlo Adiós Nonino od Ástora Piazzolly – skladbu, která vznikla v roce 1959 v New Yorku jako emocionální pocta skladatelovu otci, Vicente „Noninovi“ Piazzollovi. Piazzolla tehdy použil starší téma Nonino (1954), zachoval jeho rytmickou strukturu, ale rozvinul melodii do mnohem hlubší a procítěnější podoby. Melodie se vznáší mezi melancholií a smutkem, občas se nadechne k naději, ale znovu se vrací k tesknému tónu – jako kdyby se snažila překlenout vzdálenost mezi domovem a exilem. Není divu, že se tato milonga stala symbolem argentinské komunity.
Pujol po této vzpomínce na Piazzollu představil vlastní kompozice, od lyrických miniatur, které evokovaly podvečery v kavárnách Buenos Aires, až po rytmicky pulzující kusy, v nichž tango znělo jako tep města. Jeho hra byla plná jemných nuancí, tichých pauz i prudkých kontrastů, a přitom vždy zůstávala vyprávěním, nejen technickou ukázkou.
Brazilská kytaristka a zpěvačka Badi Assad, která byla roce 2005 časopisem Guitar Player zařazena mezi 10 nejlepších kytaristů planety, do festivalu vnesla vlnu radosti a hravosti. Její vystoupení bylo směsí samby, bossa novy, jazzu a world music, proložené beatboxem – tedy rytmickým tvořením zvuků ústy a hlasem, který napodobuje perkuse. Někdy zpívala, někdy nechala kytaru znít jako malý orchestr, a publikum se nechávalo strhnout každým dalším rytmickým obratem. U nás bychom její obdobu našli v tvorbě Ivy Bittové.
Festival ale nebyl jen o hudbě na pódiu. Během workshopů si návštěvníci mohli vyzkoušet různé nástroje, techniky, ptát se umělců na detaily jejich tvorby nebo si s nimi jen tak popovídat. Tyto momenty ukázaly, že za brilantní hrou stojí nejen talent, ale i léta vytrvalé práce a hledání.
Celý týden měl přátelskou, téměř rodinnou atmosféru. Ať už jste přijeli z druhého konce světa, nebo z vedlejší ulice. A právě tato otevřenost a radost z setkávání lidí dělá z festivalu zážitek, na který všichni účastníci dlouho vzpomínají.
Zveřejněné fotografie jsou dílem autorky textu.
Michaela Přehnalová
Las Tres Orillas na Špilberku: Když se tři břehy spojí v jednu řeku
Galakoncert 22. ročníku festivalu Ibérica na nádvoří hradu Špilberku uvedli zakladatel a dlouholetý umělecký ředitel festivalu Petr Vít společně se španělskou velvyslankyní Marií Pérez Sánchez Laulhé.
Michaela Přehnalová
Bryan Adams: Noc plná nezapomenutelných hitů a ikonických rockových balad
Bryan Adams se opět vrátil do Brna, aby představil své poslední album „So Happy It Hurts“ (2022). Koncert nemohl nakopnout lépe než písní „Kick Ass“ z posledního alba.
Michaela Přehnalová
Jorge Caballero - kytarový šaman z Peru
Jorge Caballero zaujal brněnské publikum svými kytarovými verzemi Lisztovy sonáty a Musorgského Obrázků z výstavy.
Michaela Přehnalová
Virtuózní recitál třetí den brněnského kytarového festivalu
Třetí den mezinárodního kytarového festivalu v Brně se nesl v duchu virtuózního umění a hudebního nadšení. Zasedací sál Nové radnice se stal místem, kde se setkali dva výjimeční kytaristé.
Michaela Přehnalová
Z Andalusie až do Mexika na 33. mezinárodním kytarovém festivalu v Brně
Brno, město hudby, se letos opět stalo dějištěm 33. mezinárodního kytarového festivalu, který přilákal milovníky flamenca z celého světa.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Mám ADHD, zjišťují dospělí. Chaos v hlavě se dá léčit, inspirací je mladík z Ostravy
Jako dítě zlobil, ve škole rušil, zapomínal. Nezabraly poznámky, hubování, tresty. Věděl, že je...
Patnáctiletého cyklistu srazily na polní cestě dráty vysokého napětí, nebyly označené
Okolnostmi nevšední nehody se od pátečního večera zabývají policisté na Vysočině. Patnáctiletý...
Systém je složitý, zájemců bude ještě méně, tvrdí politici o volbě ze zahraničí
Ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že k volbě z ciziny se přihlásilo 24 206 českých občanů....
Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého
V 91 letech zemřela v Kanadě spisovatelka a překladatelka Zdena Salivarová. Manželka Josefa...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 6
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 70x