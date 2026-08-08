Od jihoamerických rytmů k Shakespearovi: druhý den nabídl tři podoby komorní hudby
Odpolední koncert v Divadle na Orlí patřil italskému duu Actuál ze sicilské Catanie, které tvoří kytarista Mario Sciré a vibrafonista José Mobilia. Neobvyklé spojení kytary a vibrafonu vytvořilo působivý hudební dialog, v němž se spojila jihoamerická rytmika, klasická interpretační tradice i řada moderních rozšířených technik.
Jedním z nejvýraznějších momentů programu byla skladba Capoeira del Campo brazilského skladatele Armanda Loba, kterou její autor věnoval přímo duu Actuál. Mario Sciré zde využil netradiční způsob hry, když paličkou vibrafonu rozezníval struny kytary a využil kytaru jako perkusivní zvukový objekt. Kytara tak získala neobvyklou barevnost, která kontrastovala s kovově zářivým zvukem vibrafonu.
V tradičně laděné Milonze č. 5 Fernanda Carlose Tavolara zaujal kytarista neobvyklým využitím techniky ohýbání strun (string bending), která není běžnou součástí klasické kytarové hry. Tento výrazový prostředek však přirozeně podpořil charakter skladby a přiblížil ji lidovým kořenům jihoamerické hudby.
Vrchol koncertu představovala skladba Três Lendas Brasileiras Sergia Assada. José Mobilia v ní rozšířil zvukovou paletu vibrafonu o množství doplňkových perkusivních nástrojů a zvukových efektů od kastanět a flétny až po netradiční nástroj bullroarer, jehož hluboký vířivý zvuk evokoval rituální charakter skladby. Skladba spojovala rytmickou energii, vokální efekty, dramatické zvukové výkřiky i prvky flamencové techniky v podobě úderů golpe na kytaru. Výsledkem byla působivá hudební freska, která překračovala hranice klasické komorní interpretace.
Hlavní večerní koncert zahájilo komorní duo dánské flétnistky Rikke Petersen a kytaristy Finna Eliase Svita, jejichž dlouhodobá spolupráce stojí na citlivém vyvažování obou nástrojů a promyšleném výběru repertoáru. Nejpozoruhodnější skladbou jejich vystoupení byla Amasia, jejíž název odkazuje k historickému městu v dnešním Turecku, oblasti s významnou arménskou kulturní a historickou minulostí. Jejím autorem je francouzský skladatel arménského původu Laurent Boutros. Jeho tvorbu výrazně ovlivňují arménské a kavkazské hudební kořeny, které se odrážejí také v této skladbě.
Výrazný kontrast představoval Air z Orchestrální suity č. 3 v D dur, BWV 1068, Johanna Sebastiana Bacha. Slavná pomalá věta, známá svou zpěvnou melodickou linií a neobyčejně soustředěnou harmonií, zazněla v komorní úpravě založené na dlouhých frázích příčné flétny s harmonickou oporou kytary. Výrazný obrat přinesla skladba Triunfal Astora Piazzolly, kterou Svit provedl sólově. Dvě krátké skladby Carla Nielsena pak vnesly do programu výraznější severský akcent. První část večera uzavřela téměř zlidovělá Cavatina Stanleyho Myerse, která se proslavila především díky filmu Lovec jelenů z roku 1978, jenž získal pět Oscarů.
Závěrečný koncert druhého festivalového dne patřil německému kytaristovi Igoru Klokovovi, který své interpretační vzdělání získal u profesora Vladislava Bláhy na JAMU v Brně a v současnosti pokračuje v doktorském studiu u renomovaného amerického kytaristy Scotta Tennanta v Los Angeles. Program otevřel efektní skladbou Gran Jota Francisca Tárregy, virtuózním dílem vycházejícím ze španělského lidového tance jota, v níž Klokov vedle brilantní techniky zaujal také charakteristickým perkusivním efektem imitujícím zvuk bubínku. Perkusivní efekt dodal skladbě taneční živost a připomněl její lidové kořeny. Dramaturgicky nečekanou volbou se stalo Preludium č. 2 z op. 11 Alexandra Skrjabina, autora, který je s kytarovým repertoárem spojován pouze okrajově. Skladba původně vznikla pro klavír a její uvedení na kytaru tak představovalo zajímavou transkripční výzvu, zejména při zachování charakteristické chromatické harmonie, zpěvnosti a jemného barevného odstínění. Následovala rozsáhlá skladba Royal Winter Music Hanse Wernera Henzeho, jedno z nejvýznamnějších děl moderního kytarového repertoáru. Henze v ní vytvořil hudební portréty Shakespearových postav. Klokov se zde musel vyrovnat s vysokými technickými nároky díla, ale především s jeho proměnlivou zvukovou charakteristikou. Jako přídavek pak vybral Asturias (Leyenda) Isaaca Albénize, kterou provedl v mimořádně svižném tempu. Právě svižné tempo zde podtrhlo její rytmickou naléhavost, ostinátní pohyb a flamencový charakter, zároveň však kladlo značné nároky na artikulační přesnost a průzračnost jednotlivých hlasů. Pozoruhodným paradoxem této dnes již ikonické skladby je, že ji Albéniz původně rovněž napsal pro klavír a její definitivní spojení s kytarou vzniklo až prostřednictvím pozdějších transkripcí. Její hudební jazyk přitom výrazně čerpá z andaluského flamenca, nikoliv z hudebního folkloru Asturie. Klokovův energický závěr tak celý večer uzavřel ukázkou technické suverenity i výrazové odvahy.
Zveřejněné fotografie jsou dílem autorky textu.
Michaela Přehnalová
Když flamenco vypráví
Úvodní koncert 35. Mezinárodního kytarového festivalu BRNO 2026 patřil souboru Flamenco de Andalucía, který do Brna přivezl autentickou podobu andaluského flamenca v jeho tradiční a vyvážené podobě.
Michaela Přehnalová
Ohlédnutí za Mezinárodním kytarovým festivalem
Argentinský skladatel Máximo Diego Pujol, český virtuóz Štěpán Rak a brazilská zpěvačka Badi Assad – každý svým způsobem ukázali, jak pestrý může být svět šesti strun.
Michaela Přehnalová
Las Tres Orillas na Špilberku: Když se tři břehy spojí v jednu řeku
Galakoncert 22. ročníku festivalu Ibérica na nádvoří hradu Špilberku uvedli zakladatel a dlouholetý umělecký ředitel festivalu Petr Vít společně se španělskou velvyslankyní Marií Pérez Sánchez Laulhé.
Michaela Přehnalová
Bryan Adams: Noc plná nezapomenutelných hitů a ikonických rockových balad
Bryan Adams se opět vrátil do Brna, aby představil své poslední album „So Happy It Hurts“ (2022). Koncert nemohl nakopnout lépe než písní „Kick Ass“ z posledního alba.
Michaela Přehnalová
Jorge Caballero - kytarový šaman z Peru
Jorge Caballero zaujal brněnské publikum svými kytarovými verzemi Lisztovy sonáty a Musorgského Obrázků z výstavy.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Letenské sady
Osvěžení v Letenských sadech
Lidé v sobotu vyrazili na oblíbené prvorepublikové koupaliště U Veselíka v Praze 6 v Divoké Šárce.
Valdštejnská zahrada v Praze 1, Malé Straně ať již vchodem za stanicí metra A Malostranská nebo...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 8
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 68x