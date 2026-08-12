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Nigel North a nečekané setkání s Beatles

Nigel North se do Brna vrátil po devíti letech s hudbou Johna Dowlanda. Jeho recitál nakonec nečekaně propojil renesanční loutnovou tradici s populární hudbou 20. století.

Nigel North patří k výrazným osobnostem současné interpretace historické hudby a brněnskému publiku se představil už v roce 2017. Do Brna se nyní vrátil s recitálem nazvaným Radost a melancholie, jehož těžiště tvořila hudba Johna Dowlanda, skladatele, loutnisty a zpěváka přelomu 16. a 17. století. Jeho tvorba patří k vrcholům anglického loutnového repertoáru a zároveň nabízí mimořádný prostor pro práci s tónem, frází a polyfonií.

Hra byla soustředěná, komorní a mimořádně kultivovaná. Nejvýrazněji působila samotná barva nástroje. Loutna v Northových rukou zněla plně, živě a barevně a výsledkem byla interpretace postavená na detailu a citlivém zacházení s hudebním materiálem. Díky pečlivému frázování a přirozenému vedení melodických linií zůstávala Dowlandova melancholie srozumitelná i dnešnímu posluchači.

Právě proto působil závěrečný přídavek o to překvapivěji. Po programu věnovaném Dowlandovi sáhl North po skladbě Yesterday od Beatles, kterou by v recitálu renesančního loutnisty čekal jen málokdo. Na první pohled šlo o sympatickou dramaturgickou odbočku, ve skutečnosti však přídavek přinesl zajímavou paralelu k právě vyslechnutému programu.

Melodie Paula McCartneyho patří k nejznámějším písňovým melodiím populární hudby 20. století. V podání Beatles si ji posluchači spojují především s kytarovým doprovodem a smyčcovým aranžmá. Na loutně však získala zcela jinou podobu. North ji zbavil zvukových vrstev, které si s původní nahrávkou automaticky spojujeme, a nechal vystoupit samotnou melodii a její melancholickou náladu.

Najednou se ukázalo, že mezi Dowlandem a Beatles nemusí být tak velká vzdálenost, jak by se na první pohled zdálo. Oba hudební světy sice dělí několik staletí, odlišné estetické prostředí i rozdílné způsoby vzniku a fungování hudby, přesto je spojuje síla výrazné melodie a schopnost působit bezprostředně i v jednoduchém hudebním rámci.

Zajímavé bylo i samotné spojení Beatles s loutnou. Nástroj, který si dnes posluchači automaticky spojují především s renesanční a barokní hudbou, se během několika minut ocitl v úplně jiném hudebním kontextu, aniž by působil nepatřičně. Loutna zněla překvapivě přirozeně, jako by její melodie pouze změnila svůj historický domov.

Historická loutna tak nemusí nutně zůstat uzavřena v repertoáru minulých staletí. V rukou zkušeného interpreta se může stát překvapivě univerzálním prostředkem, který dokáže spojit hudbu vzdálených epoch a připomenout, že silná melodie může překračovat hranice hudebních tradic.

Zveřejněné fotografie jsou dílem autorky textu.

Autor: Michaela Přehnalová | středa 12.8.2026 6:00 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

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