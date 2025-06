Las Tres Orillas na Špilberku: Když se tři břehy spojí v jednu řeku

Galakoncert 22. ročníku festivalu Ibérica na nádvoří hradu Špilberku uvedli zakladatel a dlouholetý umělecký ředitel festivalu Petr Vít společně se španělskou velvyslankyní Marií Pérez Sánchez Laulhé.

Vrcholem letošního ročníku bylo vystoupení souboru Las Tres Orillas pod vedením virtuózního kytaristy Manuela Valencie, které nabídlo jedinečné propojení kytarového umění, zpěvu, tance a netradičních bicích nástrojů.

Název souboru, v překladu Tři břehy, symbolicky odkazuje k základním pilířům flamenca – kytaře, zpěvu a tanci. Tyto tři elementy nejsou jen samostatnými složkami, ale ve vzájemném dialogu vytvářejí jeden kompaktní výrazový celek, jímž flamenco sděluje hluboké emoce, příběhy a kulturní dědictví. V čele stojí výrazná osobnost Manuel Valencia – jeden z nejvýraznějších představitelů současného flamenca, který propojuje hluboce zakořeněnou andaluskou tradici s odvahou experimentovat a hledat nové formy výrazu.

Premiéra projektu v České republice se stala symbolickým mostem mezi starým a novým, mezi intimními rodinnými večery v Jerezu de la Frontera – kde flamenco není jen hudba, ale způsob života – a evropskými festivalovými pódii. Valencia svým vystoupením ukázal, že flamenco se vyvíjí a proměňuje, aniž by ztrácelo svou autenticitu. Jeho hudba vypráví o andaluské krajině, o rodinných oslavách i o nocích, kdy zpěv a tanec pohlcují ticho.

Vedle něj zazářila Felipa del Moreno, zpěvačka s hlubokým altovým hlasem, která reprezentuje současnou generaci výrazných pěveckých osobností z Jerezu. Vyniká přirozeným citem pro práci s různými rytmickými strukturami flamenca (compás). Taneční složku ztělesnil Antonio „El Choro“ Molina Redondo, výrazný představitel sevillské školy, jehož umění oceňují diváci i odborné poroty – například Nadace Cristiny Heeren, kde získal prestižní ocenění.

Výraznou interpretační vrstvu přinesl také Paco Vega, čtvrtý člen souboru a perkusista ze Sevilly. Vychází z rodiny tanečníků, avšak sám se vypracoval na mistra rytmu. V rámci Las Tres Orillas nepředstavoval pouhý doprovod – do vystoupení přinesl zcela novou rytmickou dimenzi. Flamenco tradičně stojí na kytaře, zpěvu, tanci a od 70. let také na cajónu – perkusním nástroji peruánského původu, který do flamenca uvedl Paco de Lucía. Vega však rozšířil instrumentář o bonga, djembe a roák – jemný ruční nástroj vytvářející šustivé rytmické efekty. Jeho přístup připomíná směr tzv. flamenco jazz fúze, kde se flamenco mísí s prvky improvizace, jazzové harmonie a world music.

Las Tres Orillas nejsou jen souborem, ale také hudební ideou – vědomým rozhodnutím otevřít flamenco novým vlivům, aniž by ztratilo svou identitu. Pro české publikum bylo vystoupení na Špilberku výjimečnou příležitostí zažít flamenco, které si uchovává své kořeny, ale zároveň hledá nové cesty a horizonty.

Zveřejněné fotografie jsou dílem autorky textu.