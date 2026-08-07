Když flamenco vypráví
Největší umělecký dojem zanechala mimořádně kultivovaná hra kytaristy Raula Mannoly a strhující taneční výkon Gabriela Matíase, který se stal dominantní osobností celého večera. Program otevřela soleá (slunce), jeden z nejstarších a nejvýznamnějších stylů (palos) flamenca, často označovaný za jeho emocionální a estetickou podstatu. Její pomalejší tempo a charakteristický dvanáctidobý rytmický cyklus (compás) poskytují mimořádný prostor pro práci s časem, dynamikou i zvukovou barevností. Mannola této příležitosti využil s obdivuhodnou hudební inteligencí. Jeho hra se vyznačovala mimořádně kultivovaným tónem s plynulým frázováním. Techniky charakteristické pro flamencovou kytaru, rasgueado (speciální kytarový úhoz, připomínající víření tónů s velkou intenzitou zvuku), picado (rychlá ostře oddělená jednotónová melodická technika hraná střídáním ukazováku a prostředníku pravé ruky), alzapúa (typicky flamencová technika, založená na palci pravé ruky, využívající střídání úhozů palcem směrem dolů a nahoru, často v kombinaci s údery na více strun najednou) i jemně modelované tremolo, byly provedeny s naprostou technickou jistotou. Fascinovala především jeho práce s dozníváním tónu, jemnými dynamickými odstíny a tichem, které se v jeho podání stávalo stejně významným výrazovým prostředkem jako samotné hudební vyprávění.
Neméně přesvědčivá byla taneční složka večera. Aylin Bayaz zaujala technickou čistotou, precizní rytmickou kontrolou a elegantní prací horní poloviny těla. Celkový dojem z vystoupení umocnila červenými šaty s tradičním žlutým vyšívaným šátkem. Barevnost jejího kostýmu připomínala západ slunce a navazovala na charakter úvodní skladby soleá. Absolutním vrcholem večera se však stal Gabriel Matías, jehož výkon dalece přesahoval běžný taneční standard. Každé zapateado (rytmická hra nohou, při níž tanečník pomocí podpatků, špiček a celé plosky nohy vytváří složité perkusivní rytmy) mělo dokonalou rytmickou přesnost i dynamickou gradaci, přičemž tanečník dokázal přecházet od explozivní energie k téměř nehybným momentům s naprostou přirozeností. Jeho tanec byl mimořádně muzikálním dialogem s kytarou. Není proto překvapivé, že se právě on stal laureátem ceny pro nejlepšího mužského sólistu soutěže Flamenco Puro v roce 2019.
Jediným momentem, který ponechával prostor ke kritické úvaze, byl pěvecký projev Mercedes Cortés. Její výrazně zastřený, chraplavý hlas je autentickou součástí tradiční estetiky flamenca, v klidnějších pasážích však vytvářel s mimořádně čistým a barevně kultivovaným tónem Mannolovy kytary natolik výrazný kontrast, že jemnější zvukové nuance kytary místy ustupovaly do pozadí. Nešlo o interpretační nedostatek, spíše o otázku zvukové proporce celého souboru.
Tento dojem se však zcela proměnil v bulerías (veselá a rychlá taneční forma), jednom z nejcharakterističtějších a interpretačně nejnáročnějších stylů (palos) andaluského flamenca. Bulerías vyrůstají z tradice oblasti Jerezu de la Frontera a jejich podstatou je rychlé tempo, složitý dvanáctidobý compás, improvizace a nepřetržitý dialog mezi zpěvem, kytarou, tancem i rytmickým doprovodem. Právě zde získal hlas Mercedes Cortés zcela jinou funkci. Přestal být dominantní melodickou linií a stal se pevným zvukovým základem celého souboru, podobně jako basová linka v moderním instrumentálním ansámblu. Její syrová barva ukotvovala rytmický puls a dodávala celému provedení potřebnou hloubku i naléhavost.
Zahajovací koncert jubilejního festivalového ročníku tak nabídl mnohem víc, než atraktivní ukázku flamenca. Představil umění, které stojí na dokonalém ovládnutí řemesla, hlubokém respektu k tradici a mimořádné schopnosti vzájemného naslouchání. Raul Mannola potvrdil své kvality jako kytarista tradiční španělské kultury, Gabriel Matías se stal bezesporu nejvýraznější osobností večera a soubor Flamenco de Andalucía připravil Brnu festivalový začátek na skutečně vysoké umělecké úrovni.
Zveřejněné fotografie jsou dílem autorky textu.
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