Jeden vítěz, dvě kytary, dvě tváře hudby
Mezinárodní kytarová soutěž Guitartalent nabídla hned na úvod dne neobvyklý výsledek. Rumunský kytarista Mihnea Baltatu zvítězil jak v kategorii do 19 let, tak v hlavní kategorii bez věkového omezení. S oběma prvenstvími byly spojeny také odlišné ceny. V kategorii do 19 let získal kytaru z dílny Jana Schneidera ml., zatímco za vítězství v hlavní kategorii na něj čekala kytara Kohno mladého japonského kytaráře So Kimishimy.
Baltatu na oba nástroje také zahrál, takže festivalové publikum dostalo vzácnou možnost slyšet vedle sebe dvě různé koncertní kytary v rukou stejného interpreta. Nešlo přitom jen o jejich rozdílný zvuk, ale o připomínku toho, jak výrazně může nástroj ovlivnit výslednou barevnost a charakter interpretace.
Večerní koncert zahájila Tali Roth, izraelská kytaristka dlouhodobě žijící a působící ve Spojených státech. Do Brna se vrátila již počtvrté a znovu ukázala, proč patří k výrazným osobnostem festivalu.
Její program tentokrát nebyl přehlídkou běžného klasického kytarového repertoáru. Propojil pozdní tvorbu Agustína Barriose Mangorého s romantickou písní Franze Schuberta, španělskou hudební tradicí, blues a filmovou hudbou.
Hned úvodní Una Limosna por el Amor de Dios (Almužna pro lásku Boží) Agustína Barriose Mangorého patří k dílům, v nichž jsou technická stránka a výraz úzce propojeny. Skladba, známá také jako El Último Trémolo, vznikla v závěru skladatelova života, je považována za jeho poslední kompozici a podle tradice vychází z příběhu žebračky, která měla klepat na Barriosovy dveře a prosit o almužnu. Pravidelně se vracející basový motiv tak získává i svůj mimohudební význam.
Schubertova Serenáda (Ständchen) poté atmosféru výrazně proměnila. Původně jde o jednu z nejslavnějších písní ze sbírky Schwanengesang, D 957, nikoliv o skladbu napsanou pro kytaru. V podání Tali Roth se Schubertova melodie přirozeně přenesla do světa strunného nástroje a převedla zpěvní frázi do instrumentální řeči.
Další proměnu přinesla Malagueña ve vlastní úpravě Tali Roth. Samotné označení malagueña přitom neoznačuje jedinou konkrétní skladbu, ale hudební typ spojený s oblastí Málagy, který se v různých podobách objevoval v tvorbě řady autorů.
Zajímavou odbočkou byla A Blues Prelude amerického skladatele Johna Geista, kterou věnoval Tali Roth. Bluesový charakter přinesl další vítanou změnu a otevřel program směrem k hudbě mimo tradiční klasický repertoár.
Jako přídavek zazněla hudba, kterou dobře zná i publikum mimo svět klasické kytary. Tou byla slavná melodie Nina Roty z filmu Romeo a Julie Franca Zeffirelliho z roku 1968. Rota pro film vytvořil ústřední milostné téma, které se později proslavilo také pod názvem Love Theme from Romeo and Juliet. Melodie se brzy rozšířila i mimo filmový kontext a v roce 1969 byla upravena pod názvem A Time for Us. Právě tato podoba se stala oblíbeným materiálem pro řadu kytarových úprav a dodnes se objevuje v repertoáru sólové klasické kytary.
Tali Roth dokázala vedle sebe postavit hudbu osobní, romantickou, španělsky stylizovanou, bluesovou i filmovou, aniž by program působil nesourodě. Spojovala je především její práce s barvou a schopnost přizpůsobit zvuk nástroje charakteru jednotlivých skladeb.
Druhá polovina večera přinesla zcela jiný pohled na kytaru. Manuel Alonso, kytarista žijící v Andoře, se pohybuje mezi flamencem, jazzem, latinskoamerickou hudbou a klasickou kytarovou tradicí.
Jeho hudební jazyk nevychází z jediného stylu, ale právě z jejich prolínání. Flamencová tradice, jazz, latinskoamerická hudba i zkušenost klasicky školeného kytaristy se u něj setkávají v jednom interpretačním světě. Na festivalovém pódiu se to nejvýrazněji projevilo ve vlastních skladbách a improvizovaných pasážích.
Skutečným překvapením večera se však stalo společné vystoupení obou kytaristů. Tali Roth a Manuel Alonso spojili své síly v Asturias (Leyenda) Isaaca Albénize, přičemž Alonso do známé skladby vložil vlastní improvizace a rytmické prvky.
Volba Asturias byla pro toto setkání téměř symbolická. Albénizova skladba vznikla původně pro klavír, ale její pozdější transkripce pro kytaru se stala jedním ze symbolů španělského kytarového repertoáru. Tali Roth v ní představovala pevnější, klasicky vystavěnou podobu skladby, zatímco Alonso do hudby vstupoval rytmickým cítěním a flamencovou zkušeností.
Právě v tomto setkání vznikla nejpůsobivější pointa celého večera. Kytara se tu ukázala nikoli jako nástroj uzavřený v jediné tradici, ale jako otevřený prostor, v němž mohou vedle sebe existovat přesně komponovaný repertoár, improvizace i hudební zkušenosti z různých světů a stylových období. Brněnský festival tak během jediného dne ukázal, že současná koncertní kytara nemusí mít jedinou tvář. Její největší síla spočívá v tom, kolika různými způsoby dokáže promlouvat.
Zvřejněné fotografie jsou dílem autorky textu.
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