Bryan Adams: Noc plná nezapomenutelných hitů a ikonických rockových balad

Bryan Adams se opět vrátil do Brna, aby představil své poslední album „So Happy It Hurts“ (2022). Koncert nemohl nakopnout lépe než písní „Kick Ass“ z posledního alba.

Tu vzápětí vystřídala o více než 30 let starší „Can’t Stop This Thing We Started“ (1991). Právě díky svému chytlavému refrénu s prvky pop-rocku typickými pro první polovinu 90. let a emotivnímu textu má tato skladba trvalé místo na playlistu světových turné.

Album „Reckless“, vydané 5. listopadu 1984 k Bryanovým 25. narozeninám, se stalo průlomovým dílem, které odstartovalo jeho masivní úspěch v 80. letech. Proto nebylo možné, aby na jeho koncertě chybělo šest nejočekávanějších skladeb z tohoto alba. Není snad nikdo, kdo by neznal hymnu několika generací „Summer Of ‚69“, dále „Somebody“, „Run To You“ a „Heaven“ - jednu z nejznámějších rockových balad, kterou překvapil v rychlejší verzi. V programu se objevila také „One Night Love Affair“, proslulá svým energickým tanečním rytmem a výrazným kytarovým riffem. Poslední píseň z alba „Reckless“ byla „It‘s Only Love“, kterou připomněl Tinu Turner, zesnulou v květnu 2023, a jejich společný hit, za který byli nominováni na cenu Grammy za nejlepší rockový duet.

Atmosféru titulní písně posledního alba skvěle podtrhl černobílý model kabrioletu s nápisem „So Happy It Hurts“, který se proletěl nad hlavami diváků, a ještě více zvýraznil černobílou projekcí na plátně. Černobílá estetika má v Adamsově tvorbě své pevné místo, a to nejen na koncertech, ale i v jeho fotografických kolekcích, kterým se dlouhá léta stejně úspěšně věnuje na profesionální úrovni. Pro tento večer zvolil bílý outfit, což není tradiční volba pro rockové koncerty, přesto však dokonale ladil s atmosférou celé show.

Speciální místo v celém koncertu zaujala skladba „Shine A Light“ (2019), kterou Bryan Adams napsal ve spolupráci s Edem Sheeranem jako poctu svému otci, jenž zemřel v roce 2018. „Rock And Roll Hell“ věnoval kapele Kiss. Je v ní téma frustrace člověka v rockovém pekle, které může být plné obětí a problémů. Již od prvních tónů písně „You Belong To Me“ dokázal roztančit fanoušky a naplnit halu energií jedné ze svých nesmrtelných melodií. Akustická verze „Here I Am“, tentokrát jen s doprovodem piana a v lehce folkovém stylu, působila překvapivě, lehce a jednoduše. Dokonce se zdá, že díky své jednoduchosti a intimní atmosféře dokázala oslovit publikum více než původní studiová verze. „When You’re Gone“ (1998) nahrál jako duet s Mel C, bývalou členkou skupiny Spice Girls. Píseň, která se stala hitem v roce 1999, zahrál rovněž v akustické verzi. Nechyběla ani všemi očekávaná píseň „(Everything I Do) I Do It For You“ (1991), notoricky známá z filmu Robin Hood. Za tuto filmovou baladu se Bryan Adams konečně dočkal Grammy. „Straight From The Heart“ (1983) se stala jedním z jeho prvních velkých hitů a ukázala jeho schopnost psát silné a emotivní balady, protože i dnes si jí s ním zazpívali všichni. „Hey Baby“ je píseň, kterou Bryan Adams nahrál v roce 2005 a která se objevila na jeho albu „Room Service“. V této skladbě spojil síly s country zpěvačkou Gretchen Wilson, známou svým hitem „Redneck Woman“, a tak elegantně spojil country a rock. V sólové verzi už píseň bohužel ztrácí část své původní síly. „All For Love“ (1993) je titulní píseň k filmu Tři mušketýři, která představuje fascinující spolupráci Bryana Adamse, Roda Stewarta a Stinga, a právě proto byla vrcholem celého koncertu, který trval dvě a půl hodiny.

Poslední tři jmenované skladby přidal bez kapely v akustické verzi, aby dal vyniknout krásným melodiím a barvě svého hlasu. Bryan Adams přijel potvrdit, že motto jeho hitu „18 Til I Die“ skutečně platí.

Zveřejněné fotografie jsou dílem autorky textu.