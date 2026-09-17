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Jsi svojí vlastní realitou, tak o co jde…

Michaela Marenčáková
Když se ti konečně ukáže, že jenom ty jsi svojí vlastní realitou. A když se ti „podaří“ dívat se, vlastně ani nee dívat, ale prostě zůstat uvnitř sebe, ve svém domově a čučíš zevnitř ven…a tím nemyslím čučet ven z vlastní mysli!

Pak si můžeš začít OPRAVDU HRÁT a celý to divadlo si užít jenom pro sebe, pro svoji vlastní intimní srandu. A to je boží.

Všechno je prostě sakumprdum naruby, nenaděláš nic.

Pamatuju si, jak jsem tuhle ochutnávku dostala už během cestování nalehko, kde mým přáním bylo, zcela se odevzdat flow a životu, který se o mě přece postará.

Jak to bylo ve skutečnosti, to už je jiný příběh, který si můžeš přečíst v dalším článku „Madeira adventure“.

Na Madeiře jsem stopovala.

Stopovala jsem a připadala jsem si jako homeless, jediná s báglem a károškou, co spí venku v parku na anglickým trávníku před hotelem s all inclusive, nebo v kopcích, v lůně přírody, zmrzlá jak hov**.

Stopuju a sleduju, že jsem fakt jediná, co nemá půjčený auto. Napadlo mě, co si o mě ty lidi v autech asi říkají, když projíždí kolem mě…a hlavně, když mají to prázdný auto, ale nezastaví mi!!!!

Sakra. Vždyť jsem přece tak sympaticky vyhlížejicí osoba, fakt nechápu!“ a začínám se cítit trapně a ten homelessvibe mě začal vcucávat…

A pak mi došlo. „Ty brďo jeden, co děláš? Proč to neuděláš obráceně? Proč se tím celým nepobavit?“"Tak jo, at je trochu sranda, teď budu sledovat všechny ty projíždějící auta a ty lidi, jak kroutí hlavama a budu se bavit právě tím, jak se nade mnou podivují.“

Úplně mě to nadchlo a začala jsem se smát, že je fakt sranda trochu lidi zmást…tedy v té mé realitě samosebou. A o to taky jde. Rozumějte, stopovala jsem zrovna v oblasti u těch drahých hotelů a ještě v kopci a možná mě i viděli, jak si rozkládám své lože na tom dokonalém trávníčku před hotelem.

Těšila jsem se na další auto, který vyjede z poza zatáčky!Ale měla jsem „smůlu“!!! Okamžitě mi bez váhání zastavilo.

Od tý doby jsem se stopem neměla žádný trabl. Dokonce mi zastavilo i auto v prudkém kopci, který jsem odevzdaně šlapala vzhůru, jestli prý nechci svézt. Koukám na ně jak zjara, protože si nebylo kam sednout. Celý auto se smálo a zmáčklo a tak jsme jeli vzhůru.

Tak, konec Madeirského příběhu a zpět na začátek.

Tady v té ochutnávce to celé bylo.

Zevnitř ven.

A já si říkám:

„Ty brďo! O co tady jako jde??“

„Vždyť je to celý úplně šílený. Cenzurovat sebe samu ZVNĚJŠKU a ještě to BRÁT VÁŽNĚ?“

„Ale to pak znamená, že přicházím o celé to dobrodružství života a celou tu srandu! Žiju jen na půl!“

Tak to teda NEEE!

“Vždyť je to tady celé jenom pro mě, tak co blbnu?“

Autor: Michaela Marenčáková | čtvrtek 17.9.2026 15:20 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
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Michaela Marenčáková

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Zdá se, že jsem dobrodruh, co se životem ubírá trochu netradičním způsobem. Ráda píšu, vyprávím a sdílím příběhy, co píše život sám. Miluju hloubku, hravost, nadsázku a bezprostřednost bez cenzury. V životě mi dává smysl improvizace, propojenost, celistvost a holistický přístup, který se dá aplikovat, kam se jen podíváš.

Svou pestrou tvorbou chci podpořit všechny, kteří se chtějí více uvolnit do života!

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