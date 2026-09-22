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Důvěra v proces „Naruby“

Michaela Marenčáková
“Když to nemám pod kontrolou, CO KDYŽ budoucnost bude stát za prd? CO KDYŽ to bude horší než to, CO ZNÁM? Co je teď? A když to nebudu kontrolovat, ovlivňovat, snažit se být lepší, aby i budoucnost byla lepší a tádydádydáá...

Pak ta vysněná budoucnost přece nenastane, ne?“ ...říká mysl...

Člověčí POHODLNOST vystoupit ze zajetých kolejí je nám všem známa, netřeba komentovat a ZVYK zaměřovat pozornost na NEBEZPEČÍ a PREVENCI je taky jasnou zprávou, vzhledem k našemu mentálnímu naprogramování....ale když jdeš hlouběji...

Když jdeš hlouběji, je tam zase, světe div se, STRACH.

Je tam NEDŮVĚRA V ŽIVOT, tedy zamrzlý vlastní vnitřní zdroj.

A nedůvěra vede vždy ke KONTROLE.

Ale proč? proč sakra? A co jako s tím?

Absence vnímání vlastního Vědomí, vlastního DOMOVA, je příčinou naší NEJHLUBŠÍ BOLESTI, kterou tak usilovně naše identita/ego chrání, ohraničuje zdmi a schovává. Potřebujeme znovu po-CÍTIT, kým skutečně jsme a čeho jsme součástí. A do tý doby máme STRACH.

STRACH, že se objeví tahle bolest, kterou identita skrývá. Ona sama je totiž strůjcem té bolesti. A v momentě, kdy bys uzřel PRAVDU a pocítil vlastní přesah, její dominance a existence by byla ohrožena.

A na scéně se objeví strach ze zániku. Z bolesti a ze smrti. Přesvědčivá iluze. A tak máš touhu manipulovat životem, usilovat a kontrolovat tok života, aby ses vyhnul této bolesti a pronásleduje tě strach.

A tak se i posiluje kolektivní přesvědčení, že život je tíživý, nebezpečný a potřebuješ být připraven a chránit se před ním.

Ale CHRÁNIT SE PŘED ŽIVOTEM je v podstatě totéž jako CHRÁNIT SE PŘED SEBOU, BOHEM, či vědomím...

A takhle vzniká ona slavná oddělenost.

Takhle odevzdávám nevědomě svou svébytnost a vnitřní autoritu.

Takhle zůstávám obětí ve zlém světě. Chycen ve smyčce.

Nevím, že život je DOBRÝ, že je LASKAVÝ, že je MILUJÍCÍ, že je PEČUJÍCÍ, že je ŠTĚDRÝ......

Životní zkušenosti mi tvrdí často pravý opak. (Ještě aby ne, když jsem ve smyčce...)

Nevidím celý obraz. Nevidím za roh. Dokonce ani nevidím, že současně odráží tvůj vnitřní svět...

K důvěře mi chybí ten opakovaný prožitek, abych začal/a plně cítit ba dokonce vědět, že život mě miluje!

V plné důvěře kontrola pozbývá svého smyslu. Mysl může odpočívat. Energie narůstá, protože jí neplýtváš na prevenci.

Režim přežití a přetížené stresované tělo se může uvolnit.

Přestane tě zajímat štěstí v budoucnu, protože se cítíš dobře v každém tom obyčejném dni.

Ducha-přítomný.

Toliko teorie a popisování, popojedem

Celé se ti to ovšem zdá k prdu, když tomu jen rozumíš, ale necítíš to.

Strach zůstává přítomen, ať chceš nebo ne.

Mám za to, že tohle popisování je fajnovým úvodem a pozváním k důvěře v proces. Ovšem samotné překlopení a procitnutí má své načasování, na které přímý vliv nemáme. Ovšem rozhodně není náhodou, že se k tobě tyhle informace dostávají.

Je to pobídnutí ducha:

Z toho bludného kruhu myšlenkové klece můžeš pokojně vystoupit.“

Hmm, no dobrý...takže co s tím teď? Můžu nějak začít? Nějak to popohnat?

Hele jo. Cesta tu je a vždycky vytvořená tobě na míru. Ale nezapomínej, je to pozvolný a přirozený proces. Žádnej ibáč nedostaneš. Ani červenou pilulku.

Začni u svého těla. Potřebuješ znovu cítit život a ten lze cítit jedině přes tělo.

Všechno je to primitivní. Obyčejný. Jednoduchý.

Začni tím, že se otevřeš vůbec té myšlence, že to tady funguje všechno NARUBY, a že můžeš začít existovat zcela „novým“ způsobem, bez nutkavé kontroly mentálu. Přirozeně. Uvolněně.

A dovol si to objevit.

To je první krok.

To je to rozhodnutí.

Vlastní povolenka a pozvánka.

A pak se kdykoliv během dne zastavuj a zhluboka dýchej. Nauč se zastavovat, zpřítomňovat, zpomalovat a věnovat svému tělu pár vědomých minut. Přes dech. Přes vědomou chůzi. Vzpřímenou páteř. Dotek.

Uvědomuj si, JAK SE CÍTÍŠ – nikoliv na co MYSLÍŠ, ale jak se cítíš v těle.

Ne proto, abys to začal měnit, ale aby sis zvyknul všímat si. Nech to proudit.

Takhle se jemně a nenásilně zpřítomňuj ve vlastním těle. Tohle je přirozený bypass k ducha-přítomnosti a uvolnění do života.

A pokud se ti to zdá jako nuda a vopruz, tak bacha, protože tohle ti říká tvoje vlastní hlava, která touží po DRAMATU a intenzitě.

Tohle je totiž regulérní odvykačka ze závislosti na mentálním dramatu, které spoluvytváří tvůj svět tam venku.

Autor: Michaela Marenčáková | úterý 22.9.2026 13:16 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
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17.9.2026 v 15:20 | Karma: 3,59 | Přečteno: 84x | Diskuse | Ostatní
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Zdá se, že jsem dobrodruh, co se životem ubírá trochu netradičním způsobem. Ráda píšu, vyprávím a sdílím příběhy, co píše život sám. Miluju hloubku, hravost, nadsázku a bezprostřednost bez cenzury. V životě mi dává smysl improvizace, propojenost, celistvost a holistický přístup, který se dá aplikovat, kam se jen podíváš.

Svou pestrou tvorbou chci podpořit všechny, kteří se chtějí více uvolnit do života!

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