V Bruselu se řešila budoucnost Romů v Evropě. Zůstávají evropské strategie jen na papíře?
Peníze a jejich dopad v praxi
Jedním z hlavních bodů programu byla diskuse o financování romské integrace z evropských fondů a o tom, jak efektivně jsou tyto prostředky využívány v jednotlivých členských státech.
Účastníci upozorňovali, že právě připravovaný víceletý rozpočet EU po roce 2028 může rozhodnout o tom, zda bude inkluze Romů skutečnou prioritou evropské politiky, nebo jen formálním cílem.
Vedle financování se debata zaměřila také na bydlení, vzdělávání a přístup k digitálním službám, které organizátoři označují za klíčové oblasti ovlivňující sociální začlenění.
Diskriminace jako dlouhodobý problém
Významnou část programu tvořila také diskuse o tzv. antigypsyismu, tedy specifické formě rasismu vůči Romům. Podle účastníků nejde pouze o historický problém, ale o jev, který se stále projevuje v každodenním životě v řadě evropských zemí.
Zaznívala zejména témata diskriminace na trhu práce, nerovného přístupu ke vzdělání nebo problémů v kontaktu s institucemi, včetně policie a soudů.
Nenávist na internetu
Jedním z konkrétních výstupů letošního ročníku byla prezentace projektu TAAO (Together Against Antigypsyism Online), který se zaměřuje na nenávist vůči Romům v online prostoru.
Podle prezentovaných zjištění je protiromská nenávist na sociálních sítích stále rozšířená a často zůstává bez reakce platforem, i když porušuje jejich vlastní pravidla.
Projekt upozorňuje na potřebu většího tlaku na technologické firmy i evropské instituce, aby tuto problematiku řešily systematičtěji.
Hlas mladých i žen
Letošní ročník se zaměřil také na větší zapojení Romů do rozhodovacích procesů. V Bruselu vystoupili mladí aktivisté i zástupkyně romských organizací, kteří upozorňovali, že Romové by neměli být pouze předmětem politik, ale jejich aktivní součástí.
Součástí programu byla i setkání romské mládeže s europoslanci a diskuse o postavení žen v romských komunitách.
Debata bez jasných závěrů
Roma Week patří k největším evropským platformám, které propojují instituce EU s romskou občanskou společností. Opakovaně otevírá klíčová témata, která se týkají rovnosti a sociálního začlenění.
Otázkou však zůstává, do jaké míry se tyto debaty promítají do reálných změn v jednotlivých členských státech. Bez konkrétních kroků a důsledné kontroly využívání evropských prostředků tak zůstává část diskutovaných problémů nadále nevyřešená.
Zdroj: romaweek.eu, Romea.cz
Michaela Kroková
