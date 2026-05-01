V Bruselu se řešila budoucnost Romů v Evropě. Zůstávají evropské strategie jen na papíře?

V Bruselu proběhl další ročník Roma Week v Evropském parlamentu. Mezi 21. a 23. dubnem zástupci institucí EU i romských organizací debatovali, zda evropské strategie skutečně zlepšují život Romů, nebo zůstávají jen na papíře.

Peníze a jejich dopad v praxi

Jedním z hlavních bodů programu byla diskuse o financování romské integrace z evropských fondů a o tom, jak efektivně jsou tyto prostředky využívány v jednotlivých členských státech.

Účastníci upozorňovali, že právě připravovaný víceletý rozpočet EU po roce 2028 může rozhodnout o tom, zda bude inkluze Romů skutečnou prioritou evropské politiky, nebo jen formálním cílem.

Vedle financování se debata zaměřila také na bydlení, vzdělávání a přístup k digitálním službám, které organizátoři označují za klíčové oblasti ovlivňující sociální začlenění.

Diskriminace jako dlouhodobý problém

Významnou část programu tvořila také diskuse o tzv. antigypsyismu, tedy specifické formě rasismu vůči Romům. Podle účastníků nejde pouze o historický problém, ale o jev, který se stále projevuje v každodenním životě v řadě evropských zemí.

Zaznívala zejména témata diskriminace na trhu práce, nerovného přístupu ke vzdělání nebo problémů v kontaktu s institucemi, včetně policie a soudů.

Nenávist na internetu

Jedním z konkrétních výstupů letošního ročníku byla prezentace projektu TAAO (Together Against Antigypsyism Online), který se zaměřuje na nenávist vůči Romům v online prostoru.

Podle prezentovaných zjištění je protiromská nenávist na sociálních sítích stále rozšířená a často zůstává bez reakce platforem, i když porušuje jejich vlastní pravidla.

Projekt upozorňuje na potřebu většího tlaku na technologické firmy i evropské instituce, aby tuto problematiku řešily systematičtěji.

Hlas mladých i žen

Letošní ročník se zaměřil také na větší zapojení Romů do rozhodovacích procesů. V Bruselu vystoupili mladí aktivisté i zástupkyně romských organizací, kteří upozorňovali, že Romové by neměli být pouze předmětem politik, ale jejich aktivní součástí.

Součástí programu byla i setkání romské mládeže s europoslanci a diskuse o postavení žen v romských komunitách.

Debata bez jasných závěrů

Roma Week patří k největším evropským platformám, které propojují instituce EU s romskou občanskou společností. Opakovaně otevírá klíčová témata, která se týkají rovnosti a sociálního začlenění.

Otázkou však zůstává, do jaké míry se tyto debaty promítají do reálných změn v jednotlivých členských státech. Bez konkrétních kroků a důsledné kontroly využívání evropských prostředků tak zůstává část diskutovaných problémů nadále nevyřešená.

Zdroj: romaweek.eu, Romea.cz


Autor: Michaela Kroková | pátek 1.5.2026 14:54 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

Michaela Kroková

  • Počet článků 2
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 22x
Jmenuji se Michaela Kroková (17) a věnuji se mediální tvorbě. Třetím rokem spolupracuji s Romea.cz, psala jsem i pro školní web. Vystoupila jsem v Radio 1. V roce 2025 jsem byla finalistkou ocenění Roma Spirit. Píšu o společnosti a (nejen) romské kultuře.

