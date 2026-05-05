Romská kultura není jen hudba. Festival Khamoro letos otevře i citlivá témata

Prahu na konci května znovu zaplní romská hudba, divadlo i debaty. Festival Khamoro, jehož název v překladu znamená „Sluníčko“, začne 24. května a potrvá do 30. května, kdy vyvrcholí galakoncertem.

Jedna z nejvýraznějších evropských přehlídek romské kultury letos nabídne nejen koncerty, ale i program, který se dotýká témat identity a postavení Romů ve společnosti. Do Prahy opět dorazí umělci z různých zemí a festival vedle hudby nabídne také filmové projekce, výstavy nebo diskuse.

„Letošní ročník ukazuje, že romská kultura není jen o hudbě, ale zahrnuje i další umělecké a společenské aktivity,“ říká hudebník a tiskový mluvčí festivalu Vojta Lavička.

Jedním z hlavních bodů programu bude debata „Jsem Rom, vadí?“, která se uskuteční v Divadlo Archa. Zaměří se na otázky identity a vztahu romské menšiny k většinové společnosti. Program doplní také storytelling, tedy živé vyprávění příběhů za doprovodu hudby, vycházející z tradičního sdílení zkušeností v romské kultuře.

Silné téma přinese i výstava romského tatéra a výtvarníka Alex Dzurko s názvem „Když čísla pláčou“, která bude k vidění v prostoru Kampus Hybernská. Projekt připomíná osudy Romů vězněných v koncentračních táborech a zachycuje moment, kdy se z lidí stávají pouhá čísla. Na velkoformátových kresbách se objevují tváře inspirované skutečnými příběhy.

Hudební část festivalu nabídne mimo jiné koncert v La Fabrika. Vystoupí zde kapela Gipsy Brothers v čele s David Kraus společně s dalšími zahraničními soubory. „Je pro nás velká čest hrát vedle špičkových romských muzikantů. Hudba podle mě dokáže bourat předsudky,“ říká Kraus.

Součástí programu bude i tradiční defilé účinkujících centrem Prahy.

Zdroj: vlastní rozhovor s Vojtou Lavičkou a Davidek Krausem, khamoro.cz

Autor: Michaela Kroková | úterý 5.5.2026 10:24 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Michaela Kroková

Jmenuji se Michaela Kroková (17) a věnuji se mediální tvorbě. Třetím rokem spolupracuji s Romea.cz, psala jsem i pro školní web. Vystoupila jsem v Radio 1. V roce 2025 jsem byla finalistkou ocenění Roma Spirit. Píšu o společnosti a (nejen) romské kultuře.

