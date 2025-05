V Polsku se bojuje i za Česko

Další články autora

V Německu právě skončily ostře sledované volby do Bundestagu. Pojďme se ohlédnout, jak dopadly, kdo jsou vítězové a kdo poražení.

Donald Trump to znovu dokázal a po čtyřleté pauze se vrátil do Bílého domu, silnější než kdykoli předtím.

Trump a renesance západních hodnot

Donaldu Trumpovi to nakonec přece jen vyšlo. Po všem tom šíleném běsnění liberálů a progresivistů se vrací do Bílého domu někdo, kdo to s obnovou Ameriky myslí vážně.