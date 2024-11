Trump a renesance západních hodnot

Donaldu Trumpovi to nakonec přece jen vyšlo. Po všem tom šíleném běsnění liberálů a progresivistů se vrací do Bílého domu někdo, kdo to s obnovou Ameriky myslí vážně.

Průzkumy, které nám ukazovala všechna liberálně smýšlející americká média, se ukázaly opět nepřesné. Podle nich měla být podpora v klíčových státech tzv. swing states vyrovnaná, když skoro všude se ukazoval rozdíl mezi Trumpem a Harrisovou menší než jedno procento. Trump nakonec vyhrál ve všech těchto státech, a to většinou s rozdílem 1-3 procenta. Žádný průzkum těsně před volbami neříkal, že by mohl vyhrát ve všech 7 klíčových státech. Průzkumy navíc říkaly, že Harrisová zvítězí na celostátní úrovni, což se také nepotvrdilo. Snad by bylo lepší všechny možné průzkumy zrušit a ušetřené peníze použít efektivněji. Hysterie všech liberálních a progresivistických lidí je ještě větší, než v roce 2016, kdy Trump vyhrál poprvé. Už to vypadalo, že po prohraných volbách roku 2020 a následných soudních procesech se Trump uchýlí do pozadí a přenechá žezlo někomu jinému. Chyba lávky! Trump se vrací ve velkém stylu, zkušenější a moudřejší než před osmi lety, navíc obklopen lidmi, kteří jsou stoupenci MAGA hnutí (Make America Great Again – Vrátit Americe její zašlou slávu). J.D. Vance – bývalý voják, právník, podnikatel, senátor za stát Ohio, kterého si Trump zvolil jako svého viceprezidenta. Vance je známý svou knihou Hillbilly Elegy (v Česku vyšla jako Americká elegie), kde popisuje tvrdé dospívání na americkém středozápadě, kde zmizel tradiční těžký průmysl a běloši tam zchudli. Brojí proti elitám a nelegální migraci, bojuje za americké dělníky a americkou výrobu. Elon Musk – miliardář a vizionář, průkopník v dobývání vesmíru a elektromobility. Musk před dvěma lety koupil sociální síť Twitter (nyní síť X) a vrátil na ni svobodu slova. Začal masivně podporovat Donalda Trumpa, i když věděl, že mu to přinese nemalé problémy. Trump nyní uvažuje, že by mu dal nějakou funkci ve své nově vznikající administrativě. Robert F. Kennedy Jr. – americký politik pocházející ze slavné dynastie Kennedyů (prezident John Fitzgerald Kennedy byl jeho strýc), proticovidový aktivista a právník, bývalý člen demokratů. Kandidoval na amerického prezidenta jako nezávislý kandidát, než se rozhodl podpořit Trumpa. Kennedy by mohl hrát důležitou roli v Trumpově administrativě ohledně zdravotnictví a boji proti velkým farmaceutickým firmám. Steve Bannon – strategický poradce, který dostal Trumpa do Bílého domu v roce 2016 a má také lví podíl na jeho letošním návratu. Poslední čtyři roky totiž vybíral vhodné kandidáty pro MAGA hnutí a výsledkem je kromě Trumpova návratu i republikánská většina v Senátu, ve Sněmovně reprezentantů a v nadpolovičním množství guvernérů. Opětovné zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu je obrovskou vzpruhou pro všechny národní konzervativce na světě. Je to voda na mlýn pro všechny, kteří věří v existenci národního státu, v tradiční křesťanské hodnoty, v tradiční rodinu. Odmítají existenci více než dvou pohlaví, odmítají protěžování všech možných i nemožných menšin, odmítají klimatický alarmismus, deindustrializaci a s ní spojenou ztrátu pracovních míst a chudobu. Upřednostňují racionální politiku, pragmatismus, zvyšování životní úrovně a zdravý rozum obecně. Donald Trump má velkou příležitost Spojené státy opět pozvednout a naplnit své vize.