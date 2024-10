Superbohatí se nebouří

Lidé, kteří mají majetky v hodnotách několika miliard dolarů, nemají důvod být nespokojení se současným statusem quo. Současný stav jim nadmíru vyhovuje.

Je to zvláštní. Na jednu stranu vládnou Západu ultralevicoví fanatici, kteří nenávidí bílého muže, jeho rodinu, jeho bohatství a společenské postavení. Na druhou stranu jdou tito novodobí Khmerové na ruku nadnárodním korporacím, a to díky doktríně neoliberalismu, která klade důraz na volný trh, nesmí se rozlišovat domácí firmy vs. cizí, nadnárodní korporace. Došlo k tomu, že státy umožňují mamutím korporacím, aby podnikaly v jejich zemích a své zisky odváděly ze země (kapitál bez hranic) a novodobá levice, místo toho, aby řešila jedno ze svých klasických ekonomických témat, to znamená ochrana zaměstnance, jeho obecné blaho a spokojenost, tak raději bojuje za práva menšin, nový krásný zelený svět, masovou migraci a tím nahrazení původního obyvatele Evropy jiným etnikem.

Lidé, stojící v čele těchto korporací, si nemohou vynachválit daný stav věci. Jen si to představte. Majitel firmy se díky globalizaci a volnému trhu vždy přesune do země s nejnižšími výrobními náklady. Tento trend můžeme pozorovat na Západě už od sedmdesátých let minulého století. Továrny v Británii, Francii, Itálii, USA jsou zavírány a výroby přesunuty do levnějších asijských zemí. Dělníci si tam mohou dovolit pracovat za nižší mzdy než ti západní. Ti tak přijdou o práci a skončí na úřadě práce a sociálních dávkách. Majitelé, povětšinou akcionáři, jsou spokojení a vše je tedy v pořádku. Pokud by výrobní náklady vzrostly, tak firmu opět přesunou někam, kde to bude levnější. Nadnárodní korporace jsou mocné a západní politici zase zbabělí, nebo naopak chamtiví. Třeba by po skončení svého mandátu mohli dostat teplé místo v nějaké z těch korporací. Ty zase dělají neomarxistickým politikům a aktivistům úlitby v podobě propagace LGBT témat, zaměstnávání lidí na základě původu a ne schopností, prosazování ESG témat (Environment, Social, Governance - životní prostředí, lidské zdroje, řízení a management), kde má hlavní slovo Zelený úděl pro Evropu. Samozřejmě, že to bude mít za následek destrukci Západu, jak ho známe. Nějakou prosperitu a udržitelnost tam nehledejte.

Tento novodobý pakt je samozřejmě těžké rozbít. Globalisté mají k dispozici neomezené zdroje, ovládají média, ovlivňují mládež. Lidé si však postupně uvědomují, že za krásným zeleno - duhovým nátěrem se skrývá novodobé otroctví, nesvoboda a bída. Každá utopie tak nakonec skončí zkázou.