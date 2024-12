Rok 2024 jako rok konzervativní naděje

Rok 2024 utekl jako voda a nutno říci, že přinesl mnoho potřebných konzervativních změn. Pojďme se na ně společně podívat.

Osobně jsem hleděl do roku 2024 s mírným optimismem. Byl to rok politicky důležitý kvůli dvěma velkým volbám: volby do Evropského parlamentu a prezidentské volby v USA. Volby do europarlamentu skončily rekordním úspěchem konzervativních politických sil. Vznikla nová frakce zvaná Patrioti pro Evropu, která čítá 86 členů a je třetí nejsilnější frakcí po lidovcích a socialistech. Jejím předsedou je mladý, devětadvacetiletý politik z Národního sdružení Marine Le Pen, Jordan Bardella. Frakce zahrnuje nizozemské a rakouské Svobodné, Ligu Mattea Salviniho, maďarský Fidesz, francouzské Národní sdružení a jiné. Z českých politických stran to je hnutí ANO, Motoristé sobě a Přísaha. Ani tak to nezabránilo Ursule von der Leyenové, aby se opět stala předsedkyní Evropské komise. Prioritou nové Komise má být pokračující dekarbonizace evropských ekonomik, boj s dezinformacemi a bezpečnost. EU je naštěstí snadno předvídatelná v tom, že vždy selže.

Roku 2000 vznikla tzv. Lisabonská strategie, která měla za cíl zvýšit konkurenceschopnost a ekonomický růst států EU a dohnat zaostávání za USA. Lisabonská strategie selhala.

Roku 2010 vznikla ekonomická strategie Evropa 2020, která měla za cíl „inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění“ s větší koordinací národních a evropské politiky. Strategie Evropa 2020 selhala.

Mám takový pocit, že EU selže i tentokrát. Ostatně, stačí si přečíst zprávu bývalého italského premiéra a prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho.

Pravý šok pro liberály a radost pro konzervativce přišly v listopadu v podobě vítězství Donalda Trumpa a porážky Kamaly Harrisové. Předvolební průzkumy v Americe opět selhaly, Trumpovo vítězství bylo přesvědčivé a nezpochybnitelné. Amerika má jedinečnou šanci na nápravu tamních poměrů a nastartování ekonomické prosperity a obnovy společnosti.

V Rakousku vyhrála vlastenecká partaj Svobodná strana Rakouska. Stalo se tak poprvé v historii našeho jižního souseda. Jak už to však v „demokratické“ Evropě bývá, vítěz voleb byl obejit a sestavením vlády byli pověřeni druzí lidovci. Nic naplat. Svobodní budou muset získat absolutní většinu křesel v parlamentu, aby je už nikdo nemohl vynechat.

Pokud připočteme pády vlád v Německu a Francii, vítězství Petera Pellegriniho v prezidentských volbách na Slovensku a volební debakl pětikoalice v krajských a senátních volbách v naší kotlině, tak se nám rýsuje pozitivní obraz uplynulého roku 2024. Svědčí to jen o tom, že stále více lidí si uvědomuje, že nás progresivistické vlády vedou pouze k ekonomické zkáze a společenskému kolapsu. Konzervatismus je však pragmatický a trvalý.

Rok 2025 by tak mohl pokračovat v nově nastavených konzervativních trendech.