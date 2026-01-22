Pavlovo nejmenování Turka
Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Krize mezi vládou a prezidentem Pavlem tak bude i nadále eskalovat.
Spor se táhne již několik měsíců. Pavel své výhrady vůči Turkovi zmiňoval opakovaně. Údajně se Filip Turek chová nevhodně na sociálních sítích, uráží menšiny a vyjadřuje obdiv k nacistickému Německu. Co naplat, že se jedná o příspěvky, které mohl napsat kdokoli a vydávat je za Turkovy. Co naplat, že se za Turka postavil herec romského původu Zdeněk Godla, nebo třeba holič Laky Royal, který je také romského původu. Pravdoláskařské opozici se to náramně hodí do krámu. Jakýkoli klacek hozený pod nohy vládě je dobrý. Petr Pavel opět jen dokazuje na čí straně stojí. Smutné je, že sám má máslo na hlavě z důvodu své příslušnosti k vojenské rozvědce za minulého režimu. Určovat kdo bude a nebude sedět ve vládě Andreje Babiše je směšné. Jsme parlamentní demokracií, nevládne zde prezidentský, nebo poloprezidentský systém moci. Pokud Filip Turek udělá nějaký přešlap, půjde to na triko Andreje Babiše. Petr Pavel si však pravděpodobně již začal dělat kampaň na příští prezidentské volby a snaží se v očích svých stoupenců vzrůst. A sluníčkáři potřebují aspoň nějaké to vítězství, když už ty parlamentní volby vloni projeli.
Podle posledních zpráv bude Filip Turek zmocněncem vlády pro Green Deal. K tomuto tématu se Turek vyjadřuje dlouhodobě a jeho kontakty v automobilovém průmyslu se mu budou jistě hodit. Místo má být dočasné. Motoristé sázejí na to, že Pavel nakonec ustoupí a ministrem ho jmenuje. Jestli tomu tak bude ukáže čas.
Na závěr bych chtěl podotknout, že Pavlův předchůdce Miloš Zeman měl také výhrady vůči kandidátovi na ministra zahraničí Lipavskému. Nakonec ho však ministrem jmenoval. Motoristé již navíc učinili vstřícné gesto, když místo ministerstva zahraničí chtějí pro Turka ministerstvo životního prostředí. Petr Pavel by k tomuto všemu měl jednoznačně přihlédnout.
Šimon Miča
V Polsku se bojuje i za Česko
Již tuto neděli proběhne ostře sledované druhé kolo prezidentských voleb u našeho severního souseda. V tomto článku sdělím, proč by nás to jako Čechy mělo zajímat.
Šimon Miča
Německá nezměna
V Německu právě skončily ostře sledované volby do Bundestagu. Pojďme se ohlédnout, jak dopadly, kdo jsou vítězové a kdo poražení.
Šimon Miča
Trump znovu v Oválné pracovně
Donald Trump to znovu dokázal a po čtyřleté pauze se vrátil do Bílého domu, silnější než kdykoli předtím.
Šimon Miča
Rok 2024 jako rok konzervativní naděje
Rok 2024 utekl jako voda a nutno říci, že přinesl mnoho potřebných konzervativních změn. Pojďme se na ně společně podívat.
Šimon Miča
Trump a renesance západních hodnot
Donaldu Trumpovi to nakonec přece jen vyšlo. Po všem tom šíleném běsnění liberálů a progresivistů se vrací do Bílého domu někdo, kdo to s obnovou Ameriky myslí vážně.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel
V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný...
Nové Město na Moravě 2025/2026: Muži jedou v Novém Městě na Moravě vytrvalostní závod
Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou...
Oneplay připomíná brutální mord. Třetí vražda Jiřího Straky se odehrála na Puškinově náměstí
Puškinovo náměstí v Bubenči skrývá temnou minulost. Právě tady 16. května 1985 spartakiádní vrah...
Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d
V Praze budou od srpna 2026 moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d....
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
- Počet článků 83
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 531x