Německá nezměna

V Německu právě skončily ostře sledované volby do Bundestagu. Pojďme se ohlédnout, jak dopadly, kdo jsou vítězové a kdo poražení.

Německo se už deset let nachází ve spirále vysoké kriminality způsobené masovou migrací, kterou vyvolala tehdejší kancléřka Angela Merkelová. Její Willkommenskulur způsobil příliv migrantů z Afriky a Blízkého východu. Migrantů, jejichž kultura je zcela odlišná od té evropské. Zasažena tímto byla celá Evropa, nejvíce však zmiňované Německo. Odhaduje se, že v krizovém roce 2015 do Německa podle oficiálních statistik přišlo 900 000 žadatelů o azyl. Neoficiálně toto číslo bude pravděpodobně ještě o něco vyšší. Pro Německo, přestože má přes 80 000 000 obyvatel, to představuje obrovskou finanční a sociální zátěž. Většina Němců však nechtěla být označována za rasisty a xenofoby a přijala slavné prohlášení kancléřky Merkelové „Wir schaffen das.“ (My to zvládneme).

Němci se však rozhodli jít ještě dál. Ve volbách roku 2021 vyhrála Německá sociální demokracie (SPD) a uzavřela trojkoalici se Zelenými a liberály. Tento šílený trojblok se rozhodl naplnit slova kancléřky Merkelové z roku 2011 o uzavření jaderných elektráren v Německu. A to se také stalo. V dubnu 2023 došlo k odpojení poslední jaderné elektrárny. Zelení takto završili své dlouholeté tažení za odstavení jádra. A výsledek? Za rok 2024 německá ekonomika poklesla o 0,2 % hrubého domácího produktu. Volkswagen plánuje v Německu zavřít nejméně tři továrny a propustit desítky tisíc zaměstnanců. Zelení šílenci a progresivisté všeho druhu však neustále říkají, že je to příležitost. Podle českého europoslance nominovaného TOP09 Luďka Niedermayera má Německo největší potenciál na této transformaci vydělat. Tomu tedy říkám blouznění.

Za této konstelace šli Němci v neděli k volbám. Čekalo se drtivé vítězství „konzervativní unie“ CDU/CSU. To se také dostavilo, výsledek 28,5 % však není nijak oslnivý. Jedná se dokonce o druhý nejhorší výsledek této strany v poválečné historii. Pokud by CDU nebyla v koalici s bavorskou CSU, tak by měla jen 22,6 %. Doposud vládnoucí SPD dopadla ještě podstatně hůře. Výsledek 16,4 % je nejhorší za posledních 150 let. Opoziční AfD naopak posílila, a to dokonce na dvojnásobek od posledních voleb. Se svými 20,8 % hlasů nedopadla vůbec špatně. Za samotnou CDU je to rozdíl pouhých 1,8 %. Zelení oslabili na 11,6 %. Posílila Levice Die Linke a to na 8,8 %. Vládní liberálové se už do Bundestagu nedostali a smůlu měla i konzervativní levice Sahry Wagenknechtové.

Předseda CDU Friedrich Merz se před volbami nechal slyšet, že s AfD rozhodně do žádné koalice nepůjde. Nabízí se tedy velká koalice s provařenou SPD, již bez Olafa Scholze, který odstupuje. Němci tedy žádnou změnu očekávat nemohou. Merz už dokonce stihl prohlásit, že migraci nějak omezovat nebude. Nadějí do budoucna pro Německo je snad pouze to, že mladí voliči volili převážně AfD, popř. Die Linke.

Němci se opět nechali obalamutit. Volili stranu, která způsobila masovou migraci, aby našla řešení této masové migrace. Alternativa pro Německo jim stále přišla příliš radikální. Žádné zlepšení ze strany CDU čekat nelze. Písmeno C v názvu, znamenající křesťanská, má strana pouze pro ozdobu.

Situace se bude v Německu i nadále zhoršovat. A to je špatná zpráva pro Česko a pro celou Evropu.