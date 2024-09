Krajské a senátní volby. Má vůbec cenu volit?

Od eurovoleb uplynuly tři měsíce a už tu máme volby další. Budu upřímný. Existence krajů a Senátu je spíše ke škodě než ku prospěchu.

Stejně jako v případě Evropského parlamentu se jedná o další zbytečné volby. Argument, že Senát je tzv. pojistkou demokracie je lichý. Stalo se z toho takové odkladiště druhořadých politiků, kteří berou nemalé peníze a šest let či více o nich zpravidla není slyšet. Bydlím na Praze 4, kde bude tento týden obhajovat svůj senátorský mandát Jiří Drahoš. Pan Drahoš před sedmi lety kandidoval na prezidenta. Prohrál s Milošem Zemanem a to zaslouženě. Protože však cítil svůj velký volební potenciál, tak se rozhodl kandidovat do Senátu a vyšlo mu to. Po šesti letech, kdy o něm nikdo nic neslyšel a snad ho ani neviděl, se rozhodl svůj post obhajovat. Záleží na lidech tady na Čtyřce, ale můj hlas rozhodně mít nebude. Opravdu nepotřebujeme, aby byl v Senátu dalších šest let takovýto neviditelný člověk.

Co se týče krajských voleb, tak je to stejné. Existence krajů oslabuje moc centrální vlády a má korupční podhoubí. Jeden vtip praví, že existuje tolik voleb, protože je potřeba ještě někoho zvolit. Kraje se tak staly místem existence zbytečných úředníků a potenciální korupce. Vznikají neuvěřitelné koalice stran a hnutí, které mají naprosto odlišné programy, ale jedno ví. Chtějí vládnout, a to za každou cenu.

Proč tedy k takovýmto volbám chodit? Pokud budou slušní lidé tyto volby ignorovat, tak na to samozřejmě mají plné právo. Koneckonců to jen potvrzuje má slova o volbách druhého řádu. Pokud však k daným volbám nepůjdeme, tak se stane, že lidé typu pana Drahoše budou i nadále zasedat ve zbytečných institucích a rozhodovat o našich životech. Fialova vláda ovládá všechny důležité instituce v zemi, včetně zmíněného Senátu a většiny krajů. Je načase jim vrazit klín do jejich absolutní moci.

To, že lidé mohou volit v různých volbách několikrát za rok, neznamená více demokracie. Spíše to vede k únavě lidí a rostoucími nezájmu o veřejné dění. To je vidět na volební účasti, kdy v krajských volbách je nízká a v senátních přímo mizivá. Ignorovat tyto volby však povede k prosazení lidí, kteří nebudou pracovat pro blaho České republiky.

Pojďme tedy k volbám a volme vlastenecky orientované kandidáty.