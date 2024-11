Americké volby

Po čtyřech letech tu opět máme prezidentské volby ve Spojených státech amerických. Otázka je jasná: Zvítězí Donald Trump, nebo Kamala Harrisová?

Je velmi těžké odhadovat výsledek těchto voleb. Všechny volební průzkumy ukazují na těsný souboj mezi oběma soupeři. Na celostátní úrovni vede Harrisová o 1-2 procenta, což je ale v rozmezí statistické chyby. To samé platí o tzv. swing states, tedy státech, kde podpora mezi republikány a demokraty je tradičně vyrovnaná. Zde se rozhodne o prezidentovi USA. Ve většině z těchto států vede Trump, ale opět jen o nějaké 1 procento. Volební experti tvrdí, že to klidně může dopadnout i drtivým vítězstvím jednoho z obou kandidátů, takže je vlastně možné úplně všechno. Rozhodují i ty nejmenší detaily včetně počasí a nejrůznějších výroků a přeřeknutí obou kandidátů. Pokud se podíváme na odhady bookmakerů, tak zjistíme, že většina důvěřuje Trumpovi. Tyto odhady bývají mnohem přesnější než předvolební průzkumy, nebo odhady politologů a jiných expertů. Jak už jsem však řekl, s jistotou nevíme nic a může se stát cokoli, včetně dohry u Nejvyššího soudu.

Trump se ze svých minulých chyb dokázal poučit. Ve svém prvním volebním období byl v politice úplným nováčkem, tak v tom ještě neuměl chodit. Deep state neboli byrokraticko-mocenský blok v závětří mu nic darovat nechtěl a čekal na jeho chyby. Když přišlo na nové volby roku 2020, tak byl jako kandidát Demokratické strany dosazen Joe Biden. Vetchý stařec, který se v politice pohybuje již 50 let, byl prezentován jako klidná a rozvážná alternativa hřmotnému byznysmenovi. V Trumpův neprospěch hrály v té době i proticovidová opatření, kdy mu někteří z jeho voličů vyčítali laxnost a druzí zase přehnanou iniciativu. Trump volby prohrál, a to i díky netransparentnímu korespondenčnímu hlasování. Nyní dostal šanci na reparát. Za svého viceprezidenta si zvolil čtyřicetiletého J.D. Vance, člověka z amerického středozápadu, který se z nuzných poměrů vypracoval na mariňáka sloužícího v Iráku, právníka, podnikatele a senátora za stát Ohio, odkud pochází. Vance může Trumpovi přilákat voliče z chudších poměrů, kterým nebyl realitní magnát příliš sympatický. Trump se narodil do zámožné rodiny, kdežto Vance si vše musel tvrdě vydřít a tím může být lidsky bližší mnoha rodinám z vesnic a menších měst.

Demokratům se tah s Kamalou Harrisovou nemusí vyplatit. Věděli samozřejmě, že s Bidenem už to po jeho eskapádách nebude možné, tak vsadili na ženskou kartu. To už se jim však vymstilo u Clintonové a historie se nyní může opakovat.

Ve středu 6. 11. budeme chytřejší.