Život s bipolární poruchou - smíšená epizoda - vlastní zkušenost - několik typů úzkosti
O tomto údobí života jsem prvně chtěla natočit video na můj YT kanál, ale na to jsem příliš „smíšená“-takže mluvím překotně a jsem k tomu naprosto unavená. Když se dostanete do této epizody (může se to stát i u HPO, atd), je to naprostá hrůza, fakticky. Máte pocit, že vyletíte z kůže hnusnými úzkostmi, a zároveň jste natolik unavení, že to absolutně nedává smysl. Srdce málem vyletí až na Měsíc, obrovské množství myšlenek a projevů té nejhorší úzkosti (řadím je do několika skupin, o tom později), projevů hypománie, a zároveň takové únavy, že se můžete tak maximálně houpat na posteli, sedíce, sem a tam. Chcete třeba uklidit, klepete se úzkostí a zároveň to stejně nejde, protože se nehnete z postele.
Nikdo netuší, proč se tato epizoda děje, co to vlastně spustilo, u sebe si myslím, že přišla po měsíci v mozku nerovnováha z absence kratomu, nevím. Co se týká několika typů úzkosti – je malá, zvládnutelná úzkost. Např. potřebujete na nákup, a místo odhození košíku a bez plamenů za vámi, to zvládnete s třesoucíma rukama a zaliti vlatním studeným potem, kdy se přece jen chcete usmát na paní pokladní a doufáte, že vás nemá za feťáka, co si nedal svou dávku. Při takové úzkosti sice také přepne mozek do jakéhosi jiného myšlenkového řetězce, kdy zkrátka myšlenky nemají hlavu ani patu, ale za chvíli sama odejde. Ale je hnusná...neznám hezkou úzkost.
Pak je tu úzkost těžší, v tomto případě už košík odhazujete, je vám nesnesitelně, mozek úplně zapne jiný myšlenkový proces a na vás se valí všichni vaši „demóni“ najednou, klepete se uvnitř i zvenku, zavládne chaos, srdcebol, a já to pozoruji v těle na solaru a podbříšku. Držím se za hlavu a nejsem schopna se uklidnit sama, to už nejde a musím si vzít prášek na uklidnění a jen čekám, až zabere. Kdo úzkosti nezná, tak nevím, jak lépe tuto úzkost vysvětlit, jelikož je nevysvětlitelná. A nesnesitelná. Ocitáte se v jiné dimenzi celkově.
No, a asi poslední úzkost je vlastně už na hospitalizaci, to už máte v hlavě dva hlasy. Je to jako psychóza, kdy jeden hlas se snaží uklidnit, kdežto ten druhý má ty nejhorší možné katastrofické scénáře. Ten říká, že už nikdy to nebude dobrý, že je lepší umřít, než tohle prožívat, protože vám to sžírá mozek, duši, srdce, tělo,... A ten druhý říká „neboj, je to jen stav, co zase odejde, bude to dobrý, vydrž!“ Jenže ten hrůzostrašný hlas bohužel vyhrává, a vy absolutně netušíte, co dělat. Nejste schopni nic dělat a to už si sypete hned několik prášků na uklidnění, protože jeden je – pche. Tato úzkost vás vyřadí z provozu na týden. Tělo i mysl je tím naprosto přetížené, i když už úzkost odezní. Nejhorší je, když cítite tu střdní úzkost i několik dní, i týdnů. Když se například s někým rozejdete, atd..
Pak se můžete cítit energicky – na chvilku, pak zase úzkost spolu s únavou a depresí – to je smíšená epizoda. Klepete se, že byste nejraději šli něco dělat, a zároveň nemůžete, protože deprese, že jo. Je to velmi nepříjemná epizoda, která u mě trvá už více jak týden, a nemám tušení, co s tím. Občas mám i třetí stupeň úzkosti (sama jsem tyto úzkosti rozdělila, není to lékařsky podložené), a to je pak žití opravdu nesnesitelný, ale snažím se to držet v sobě. Někdy se prostě stále stydím to dát najevo, protože to je už opravdu bláznovství. A pak přijde ta strašná únava, a vy nemůžete spát, spánek by byl vysvobození, ale kvůli úzkosti a zvýšené energii zároveň, to mozek nedovolíte. A tak se kolíbáte a čekáte. Snad je to vysvětleno dobře.
Kdo s tímto má problémy a lidé kolem vás nevěří, dejte jim přečíst tento článek, klidně ho i sdílejte, pokud to uznáte za vhodné. Protože tato epizoda je asi nejhnusnější. Jste přikovaní k posteli a ve vás se odehrává obrovský boj. A velký potlesk těm, kdo tímto projde bez nějaké újmy. Ona to totiž není sranda, fakt ne. I kdybych ráda článek pojala humorně, tak to nejde, protože toto je vážná situace, kdy hospitalizace není od věci, ale pokud jste jako já, zvládnete to v tichosti doma. A pak mluvíte po telefonu s příbuzným a ten vám řekne „ááále, zatni zuby, musíš prostě myslet pozitivně“. A máte chuť to nějak vysvětlit, ale už na to nemáte kapacitu, a zároveň víte, že to ani nejde.
Zase brzo,
vaše Mia
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O mně
Mé jméno jest Mia Horová, jsem extrovertní introvert a hodlám psát pravdu bez příkras, ovšem s pokusem o nadhled, protože, co si budeme....je to určitá cesta, jak žít s psychickými potížemi, a to ještě s grácií.