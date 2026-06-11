Bipolarita - znovuodvykání
Rozhodla jsem se pro všechny, co trpí nějakou psychickou poruchou (u mě je to bipolární porucha, HPO, posttramatická porucha, úzkosti, atd). Všemu vládne bipolarita, i mému životu.
Kdysi jsem už psala o odvykání od kratomu, žel jsem do toho po dvou měsících znovu spadla. U nás to není jako u „normálních“ lidí, my máme tu závislost psychickou a to je mnohem horší. Poslední odvykání bylo strašné, plné úzkostí a život-neživot. Každičký den jsem trpěla obrovskými úzkostmi a chtěla se zabít, tak strašné to bylo celé ty dva měsíce. Až už jsem to nevydržela a zkusila si znovu dát, a znovu bylo dobře, ale za jakou cenu. Kratom dal pod pokličku tu syrovou bolest, tu hrůzu. A když se poklička odklopila, vše se vyvalilo ven. Můj život se skládal z jedné hrozné chvíle k další. Od toho, že se zabitím se, můu počkat do zítřka. Člověk nepochopí utrpení, dokud ho nezažije. Například můj táta si myslí, že musím myslet pozitivně. Ach Bože, takto se pozná člověk, co o vás nemá zájem, a je tak trochu povrchní. Nelze myslet pozitivně, když vám neznámý parazit drásá duši.
Teď jsem bez něho více jak měsíc. Skončila jsem kvůli sobě, a poté se dozvěděla, že kratom už bude mezi naprosto zakázanými látkami. Takže jsem to vlastně ještě „vychytala“. Tentokrát šlo vše úplně jinak. Prvních 14 dní byl klasický absťák. Fyzický i psychický, ale pak mi bylo najednou dobře, normálně. Střízlivě a přesto dobře. Čekala jsem tu hrůzu jako posledně, ale to se nestalo. Začala jsem být jaksi bezemoční. Což je asi normální stav u „normálních“ lidí. Hodně mě podržely léky. Jelikož se u mě bipolarita potvrdila, doktorka mi naordinovala sice mnoho léků, ale zato evidentně účinných.
Určité úzkosti začínají teď, pár dní dozadu, je to velmi nepříjemné, ale je čas se s tím naučit pracovat jinak, než záplatou jiné závislosti. Už nechci, chci se svými démony umět pracovat, což je velmi těžké. Každý, kdo zná nějaký druh psychické trýzně ten pocit zná. Nějak to zastavit. Ten klíč ale musí být v nás. Nestydím se za to říct, že jsem do toho spadla znovu, je to zase jen nemoc, ale i slabost čelit všemu, co ničí každou buňku duše. První věc je, si uvědomit, že na něčem závislý opravdu jste, a pak je na vás, co s tím uděláte. Jako já? Přestanete, abyste mohli začít znovu? Nebo jako já teď, že už nechci nikdy začít znovu?
S bipolární poruchou se nedoporučuje skončit hned, ale postupně. Ale u mě to neplatí. Buď beru nebo ne. Takže ze dne na den. Byl se mnou můj manžel a hodně mi pomohl. Pořád při mně stojí. Je důležité mít své blízké, aby vás podporovali. To, že to někomu ze svých rodičů např. napíšete a ten se neozve za celou dobu, takový rodič si vás nezaslouží. Ale pak jsou tu rodiče (u mě mamka), co se každý den ptají a jsou tu pro vás, i když vztah byl dříve dost špatný, ale teď jsme si vše vyříkaly a je nám spolu dobře. Je tedy důležité na to nebýt úplně sám. Což jsem dříve byla, možná i v tom je rozdíl mezi průběhem tehdy a teď, nevím.
Hlavně o tom musí vědět váš psychiatr, psycholog, aby vám pomohl i on. Já to mám dobré, patřím do CDZ Chrudim, což zahrnuje jak pomoc psychiatrickou, terapeutickou a sociální pracovnice, co za mnou často jezdí. Doporučuji do takového centra zajít, zavolat a oni udělají, co jen můžou. Nemusíte na to být sami.
Zkrátka i když přijde úzkost a máte pocit, že nikdy nepřejde, tak přejde. Je to těžké období, to nebudu zapírat, ale vše je to na vás, na nás. Nejste v tom sami! Už sama nemoc je dost hrozná, nesnažte se ji zalepit, ale pochopit ji a ty démony poznat. Nenechte se zastrašit, a to platí i pro lidi, co na ničem závislí nejsou. Snadno se to říká, ale horší je, když najednou přijde ta hrůza v nás, bez nějakého ladu a skladu a vy nevíte, co s tím dělat. A nestyďte se za to, nemůžete za to. Jsou to stavy, které vás najednou ovládnou, někdy to zvládnete dechem, jindy to nemáte šanci podchytit a tehdy nezbývá, než čekat. Ale ono to přejde, jako vše v životě.
Snad bude tento článek nějak užitečný.
Vaše Mia
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O mně
Mé jméno jest Mia Horová, jsem extrovertní introvert a hodlám psát pravdu bez příkras, ovšem s pokusem o nadhled, protože, co si budeme....je to určitá cesta, jak žít s psychickými potížemi, a to ještě s grácií.