Bipolarita - má to co dělat s paranormálnem?
A to problémům psychickým. Pokud se o toto téma zajímáte, třeba v tomto článku najdete odpovědi, nebo naopak může vyvolat více otazníků. A jak jsem psala výše, jdu tímto na velmi tenký led, kdy si můžete myslet, že jsem větší blázen, než skutečně jsem. Mám bipolární poruchu, HPO, úzkosti, paniky, ... A vůbec to není jednoduchý život. Ti, co tím též procházejí, vědí.
Když jsem byla předpubertální dítě, už tehdy jsem se zajímala o věci mezi nebem a zemí, silně mě přitahovaly věci nevysvětlitelné, spirituální. Ani nevím proč. Zkrátka tajemno bylo mou součástí. A jak to tak u dětí bývá, vyvolávala jsem s kamarádkami duchy. Udělaly jsme si vlastní tabulku s písmeny a používaly skleničku, kterou mělo být hýbáno oním duchem. Vyvolávaly jsme neškodné duchy, bavilo nás to. Až do jedné události.
Chtěly jsme vyvolat princeznu Dianu, ale přišlo něco velmi agresivního. Házelo to skleničkou sem a tam, já byla po... až za ušima a nevěděla, co dělat. Chtělo nám to ublížit a já se uklidňovala tím, že se skleničkou hýbe nějaká z kamarádek, ale jak jsem se nedávno dozvěděla (protože mě to prostě zajímalo), že nikdo z nás s ní nehýbal. Tento duch nebo entita sfoukla i svíčky, bylo to děsivé. Pamatuju si, že nám to tehdy každé řeklo, že nám ublíží a konkrétně mně, že se zblázním. Nemohly jsme to za žádnou cenu odvolat. Musely jsme jít z pokoje, a tak jsme udělaly klasický „rituál“ pro odvolání, a šly pryč a už o tom nemluvily.
Moje hrůza byla nepopsatelná, obrovská úzkost. Během času jsem na tuto událost zapomněla, protože se nedělo nic neobvyklého, krom toho, že jsem byla velmi zranitelná díky špatnému dětství. Začala jsem mívat panické ataky s tím, že se nehorázně bojím, že se zblázním a nemělo to co dělat s onou zkušeností. Prostě jsem to cítila a neskutečně se bála.
Je tu spousta otazníků. Zejména bipolární poruchu způsobují chemické reakce v mozku, to všichni víme. Ale co když jsme tehdy otevřely bránu k něčemu, co člověk fakt ve svém životě nechce mít? Děly se mi podivnosti, pro které bohužel nemám vysvětlení.
Pak přišla nemoc a v té nejhorší panice vidím čiré zlo, jak se ke mně sápe. Můžou to být samozřejmě moji vlastní démoni, které si všichni během života vytvoříme, ale co když cítím v oslabení toto zlo z jiného důvodu?
Bipolární porucha je sama o sobě opravdu hnusná nemoc, která ovládne váš život, a to ve všem. Třeba já mám pocit, že už to právě „já“ nejsem. I když zkouším povznesení se nad to všechno, a vidět to jakoby od toho odděleně, tak se mi to příliš nedaří. No a jednou jsem si koupila žiletky, nasyslila hodně léků a čekala, že se buď něco změní, nebo to už zkrátka nevydržím a odejdu.
Byla jsem u psychiatričky a ta mi řekla onu osudnou větu: „vám už není pomoci“ (byla to velmi zlá žena a přišla o praxi), a tato věta odstartovala dojití k činu. Byla jsem pak jako robot, nebyla jsem to ani já. A pokusila jsem se o sebevraždu. Zažila jsem při tom velmi zvláštní věci a vidění. Skeptici to nazývají jako činnost mozku, který umírá. Ale vím, co jsem zažila a viděla, dobro i zlo. A obojí existuje a po celé věky vedou válku. Jedno nemůže být bez druhého.
Když se nesnažíme o to, abychom byli jen dobří, ale přijmeme i to zlo v sobě, tak může dojít k rovnováze, jinak nás to samozřejmě z rovnováhy hezky vyhodí. Takže může za moji nemoc tehdejší vyvolání entity a slib, že se „zblázním“ splnil? Nebo moje psyché už nemohlo samo o sobě vydržet a tak vznikla nemoc? Upřímně i já mám otazníky. Ale třeba je tu někdo, kdo má podobnou zkušenost.
Do teď mě zajímá tajemno, a přečetla o tom mnoho knih a viděla spoutu filmů podle skutečnosti. Například dvě knihy (nezávisle na sobě), o druhé světové válce, která byla vlastně okultní. Nacisti používali prý magii k tomu, aby ovládli svět, atd.. Tomu věřit můžeme, ale nemusíme. Ale něco na tom určitě bude, je mnoho důkazů, že dokonce u nás měli také své zájmy, a to co se týče hradu Houska (mnozí tam zešíleli) a Pražského Golema. Na toto téma bych asi taky mohla napsat knížku. Tu stejně chystám, ale ne zrovna na toto téma.
Třeba si sami vzpomenete, jestli jste někdy nějakou entitu pozvali nevědomě nebo vědomě, do svého života. Jak se říká, tak všechno je možné. Podělila jsem se o svůj zážitek a hádání, zda mě toto vše postihlo díky dávnému slibu nějaké entity, nebo je to prostě chemická nerovnováha v mozku. Ale řekněte si sami, že se každému někdy stalo něco nevysvětlitelného, ale raději jste našli racionální vysvětlení.
Jsem zvědavá, jak bude tento článek přijat, každý má právo na názor a přesvědčení. Každopádně mi nemoc vzala nad sebou plnou kontrolu a toho jsem se od malička tak bála. Ztráty paměti, kdy netuším, co se vlastně stalo, izolovalo mě to od lidí, a jsem otrokem toho, jak mi zrovna je. A nemůže to být skutečným zlem? Názory nechám na vás. Třeba si vzpomenete na své zážitky.
Nesuďte mě přísně..:)
Vaše Mia.
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O mně
Mé jméno jest Mia Horová, jsem extrovertní introvert a hodlám psát pravdu bez příkras, ovšem s pokusem o nadhled, protože, co si budeme....je to určitá cesta, jak žít s psychickými potížemi, a to ještě s grácií.