Znovuobjevený poklad – Lunety od Mikoláše Alše
Tam mohou po desetiletí, ba i staletí, spočívat zapomenuté, chybně označené nebo dosud nerozpoznané předměty mimořádné historické a umělecké hodnoty.
Historie zná řadu podobných překvapivých objevů i v českém prostředí. Při zpracování archivních fondů byly například identifikovány neznámé dokumenty z pražského působení Alberta Einsteina, v Památníku národního písemnictví zase vyšly na světlo neznámé rukopisy Jaroslava Seiferta a ve fondech českých měst byly opakovaně rozpoznány originální listiny Karla IV., které byly po staletí považovány za běžné středověké písemnosti.
Stejný osud potkal i mimořádný soubor sedmi monumentálních lunet z ruky Mikoláše Alše. Tyto velkoformátové kresby byly po několik desetiletí uloženy v depozitáři velvarského muzea, mimo zrak veřejnosti i odborného světa. Přestože představují jedinečné dílo jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků, nikdy nebyly jako celek vystaveny, na jejich existenci se jaksi pozapomnělo.
Jejich cesta k zapomnění a znovuobjevení byla skutečně pozoruhodná. Alšovy lunety se staly v roce 1933 součástí sbírek Krajinského muzea v Kralupech nad Vltavou. Nově vzniklé muzeum, založené jen o několik let dříve, však tehdy nemělo vlastní vhodné prostory a sídlilo v provizorních podmínkách. Rozvinuly se proto dlouhé diskuse o tom, jak toto velkorysé dílo (o šířce přibližně od dvou po čtyři metry) vystavit.
Možnosti tehdejších muzejníků byly velmi omezené. Objevovaly se návrhy lunety zmenšit, oříznout pouze na nejzajímavější části, zakřivit je a zasklít, nebo zvolit jiné technické úpravy. Všechny varianty však narážely na vysoké náklady a technickou náročnost. Po čtyřech letech úvah a hledání řešení bylo proto rozhodnuto lunety stočit do ochranného tubusu a uložit je do trezoru místní spořitelny. Osud jim nepřál ani v následujících desetiletích. Po zrušení muzea v období socialismu byl celý sbírkový fond rozptýlen. Část sbírek zmizela, jiné byly převezeny do archivů, depozitářů či okolních muzeí. Alšovy lunety se tak dostaly do muzea ve Velvarech, kde zůstaly po desetiletí uloženy mimo pozornost veřejnosti a byly téměř zapomenuty.
Mikoláše Alše (1852–1913) by šlo bez nadsázky označit za „českého Van Gogha“. Ne však proto, že by za života nebyl uznávaným umělcem, ba naopak. Patřil k nejvyhledávanějším českým malířům své doby, podílel se na výzdobě Národního divadla, navrhoval velkorysé cykly pro veřejné budovy a jeho ilustrace i kresby se nesmazatelně zapsaly do českého národního povědomí. Přesto prožil téměř celý život ve finanční tísni. Honoráře často nestačily pokrýt potřeby početné rodiny, zakázky byly nepravidelné a Aleš se opakovaně potýkal s dluhy. Zemřel jako jeden z největších českých umělců, aniž by se kdy dočkal skutečného materiálního zabezpečení.
Přestože byl Mikoláš Aleš především mimořádným kreslířem a ilustrátorem, jeho nejoblíbenějším formátem byly právě lunety-rozměrné obrazy určené pro půlkruhové nebo segmentově zaklenuté prostory nad dveřmi, okny či ve vrcholu stěn. Ve druhé polovině 19. století se staly důležitou součástí výzdoby veřejných budov a Aleš v nich dokázal spojit své mistrovství kresby s velkolepým historickým vyprávěním. Nejznámější jsou bezesporu lunety vytvořené pro Národní divadlo, které dodnes patří k vrcholům českého monumentálního umění. Objev, o němž pojednává tento článek, se však týká jiné, méně známé skupiny Alšových lunet.
Tyto byly vytvořeny pro pivovar U Šenfloků, jeden z výrazných pražských pivovarských podniků své doby, který stával v samotném centru Prahy. Dnes již tato budova neexistuje a její někdejší podoba je známá jen z dobových fotografií a plánů. Tento fakt dokládá, že Mikoláš Aleš nebyl jen umělcem divadel, radnic a reprezentativních prostor, ale jeho díla zdobila širokou škálu staveb. Od těch veřejných až po soukromé. Navrhoval mj. výzdobu sokoloven, besedních a měšťanských domů, škol, spořitelen restaurací a průmyslových objektů.
Právě lunety z pivovaru U Šenfloků patří k těm dílům, která měla být denně na očích běžným návštěvníkům. Nezdobily výstavní síň ani galerii, ale živý prostor, kde se lidé scházeli, diskutovali a trávili volný čas. O to paradoxnější je jejich další osud – po zániku pivovaru zmizely z povědomí veřejnosti na dlouhá desetiletí a teprve dnes se znovu vracejí. Symbolicky do výstavní síně, která vznikla v prostorách bývalého kralupského pivovaru. V nových galerijních prostorách je lze zdarma spatřit do konce letních prázdnin.
Jindřich Bartovanec Havlík
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