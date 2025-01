Padesátka na krku (díl I.)

Za pár týdnů to přijde… Překročím padesátku. A začátkem roku mě to nutilo přemýšlet. Podělím se s vámi tedy o své životní lekce. Asi z toho bude seriál, ale nějak se s tím vypořádat musím. Začnu tím, co dělám už dlouho, 25 let...

Získávám peníze na projekty se společenským přesahem. Naučila jsem se tím spoustu věcí užitečných pro podnikání i pro život obecně. Pokusím se těch několik desítek let shrnout do pár následujících odstavců.

Jsou věci, které se ve škole nenaučíš

Je štěstí mít osvícené učitele, kteří vás už na základní nebo střední škole učí diskutovat, přemýšlet, argumentovat, tvořit, zkoušet, chybovat a z chyb se poučit. Chci věřit, že aspoň jednoho takového učitele potkal v životě každý. Vystudovala jsem několik škol. Navíc jsem měla rodiče, kteří mi dali na výběr, co chci studovat a pak mě v mém výběru podpořili. Dnes to je běžné, v mojí generaci to tak úplně nebylo. Přesto jsem se obchodovat, prodat a realizovat svoje myšlenky, vybudovat vlastní firmu musela naučit až v praxi. Není totiž nad to překračovat (ne jednou dvakrát překročit) hranice pohodlí, po nocích brečet bolestí, být ochoten projít stovku slepých uliček, z každé se vrátit s jiným šrámem, z každé se poučit, a nakonec objevit tu vysněnou superdálnici, která vás doveze do další etapy vývoje, kde bude zúžení, hrboly a tisíc much na předním skle. A bude zas záležet jen na vás, jaký mindset zvolíte. Nejtěžší práce je na sobě. Najít odpověď na otázky: Kým chci být? Jaký chci být? Na čem se to konkrétně pozná, že už takový jsem?

Zkratka: čtení inspirativních knížek. Čtení dělá v mozku věci jako žádná jiná činnost na světě (o tom někdy příště). Navíc si za tři stovky koupíte roky drahých zkušeností daného autora. Tím nezavrhuji podcasty nebo účast na akcích. To je samozřejmě součást práce na sobě.

Urychlovač: mentoring. Skutečně úspěšní lidé se rádi dělí o to, co ví. Nutně to nemusí být osobnost z titulní strany renomovaného časopisu. Je spousta odborníků, špiček v oboru, kteří jsou tak trochu stranou mediální pozornosti. Najděte je a pak je pozvěte na oběd. Mám tři mentory. Každého na něco jiného. Nejvíc, co mě naučili, je položit si správné otázky.

Moje zkušenost: Stojí za to trpělivě pracovat na tom, abyste se vybraným lidem dostali do zorného úhlu (žádné nabubřelosti!, výsledky, pokora, úslužnost, ochota, ale i předvídavost, pohotovost, rozhodnost a vědět, co se chcete od daného člověka naučit). Když dostanete radu, udělejte to, neplýtvejte časem mentora. Když něco slíbíte, dodržte své slovo, i když to není pohodlné nebo v danou chvíli ziskové.

Milujte odmítání a nové začátky

Zdá se to jako protimluv. Ale za 24 let ve fundraisingu a 30 let podnikání jsem došla k závěru, že tohle je celé tajemství úspěchu. Samozřejmě, že všichni toužíme po úspěchu, ziscích, uznání. Knižní kritik ve mně přeci ví, jak pracovat s textem, jak má vypadat dobrá knížka. Když jsem pak měla nějakou napsat, chtělo to odvahu, hodiny přemýšlení, psaní, škrtání, mazání. Začít znovu, jinak, lépe… Dnes mám na poličce řadu knížek se svým jménem.

Nejvíc jsem se naučila, když jsem měla něco naučit třídu plnou puberťáků. Musíte mluvit jazykem, kterému rozumějí, stylem, který je bude bavit. Musíte mít jasno, čeho chcete dosáhnout, a musíte jim to říct. Když jim dáte na výběr třeba jen dva způsoby, jak toho dosáhnout, oni si vyberou a pak jdete po společné cestě. Musíte umět říct: „Nevím, pojďme hledat odpovědi. „ „Omlouvám se, „ když uděláte chybu. Člověk si autoritu nezíská direktivou, ale silou osobnosti, hodnotami, které žije, pravidly, které platí stejně pro všechny. Baví je to, když mají svůj díl odpovědnosti a možnost něco rozhodnout. Na stejných principech jsem postavila neziskovku, vztahy s dárci, s klienty i se zákazníky v komerčních projektech.

Obchod je hra velkých čísel, ale nezačíná to smlouvami za milion. Začíná to první zakázkou za pár korun, kterou odvedete stejně skvěle, jako by vám ten milion už měli zaplatit. Vybudovat si dobré jméno vezme čas. Mít pořád jako žongler spoustu míčků ve vzduchu, mít rozpracovanost, rozkontaktované lidi, ale mít zaměření, aby některé z nich v pravý čas spadly do vaší kapsy.

Pochopila jsem také, že přemýšlení „win-win“ skutečně otevírá dveře. Synergický efekt je víc než jen zisk vyvážený přínosem pro protistranu. Respekt a uvolněnost v jednom balení. V Bibli se píše: „Říkejte pravdu v lásce.“ To zní tak banálně. Ale zkuste to! Je to tak těžké… A přesto, tahle rovnováha je to nejzákladnější.

A ještě jedno pravidlo: Obchod je práce v bílých rukavičkách, ať už se jedná o podnikání nebo získávání dárců v neziskovém sektoru. Nikdy si nesmíte umazat ruce a vztahy se svými obchodními partnery musíte hýčkat jako vzácné cennosti. Vaše jméno je synonymem určitých vlastností. Rozhodněte se, které to mají být, a pak je žijte. Říkáte, že jste vstřícní, spolehliví, že jste leadeři? Integrita je to, že vaše slova a chování jsou v souladu. Ukažte na svém každodenním životě, že to tak je. Buďte konkrétní. Nelžete sami sobě. Bylo vstřícné, když jste vrčeli na kolegu, lhostejně přikyvovali otravovi na prodejně se slovy, že to má to v obchodních podmínkách, nebo si jen při networkingu pomysleli, kdy už ten monolog skončí, abyste se dostali ke slovu?

Mějte velké vize, ale buďte ochotni na nich odpracovat každý milimetr práce. Mějte obrázek své velké firmy před očima, ať už je to kancelář uprostřed New Yorku nebo cokoli symbolizuje váš úspěch. Pro mě to byl charitativní ples na Žofíně a být princeznou v krásných šatech. Vedle Honzy Čenského se tak člověk cítí… Pravda ale je, že dvě hodiny před plesem jsme s partou kolegyň jako skladníci stěhovaly krabice s květinami a předměty do dražby. Sny se plní těm, kdo na nich každý den pracují a jsou ochotni si vyhrnout rukávy. Jako poslední lekci dnes zmíním to, že si vás lidi pamatují někdy ne podle jména nebo obličeje, ale podle drobnosti, která vás charakterizuje. Mohou to být typické brýle, určité gesto nebo slovo, u mě jsou to lodičky. Pochopila jsem to v okamžiku, kdy ke mně na konferenci přistoupil byznysmen, kterého jsem až tak neznala a poznamenal, ať to neberu špatně, ale že se jde podívat jaké mám dneska boty, protože je zábava tipovat, v čem tentokrát přijdu. Nikdy nevíte, kdo vás sleduje a co si o vás pamatuje.

A jsme na konci dnešního přemýšlení. Doufám, že těch pár minut spolu pro vás bylo inspirací.