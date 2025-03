Dobré rady do života: 1) Nauč se číst

V posledních letech jsem ve svých mentorských programech s jejich účastníky probírala mimo jiné dobré rady, které jsem do života dostala. Vzniklo z toho několik kapitol. Třeba pomohou i vám.

Jedním z prvních zvyků, které jsem si měla podle mých rádců osvojit, bylo čtení doporučených knížek.

Jsem knihomol, takže žádný problém. Jak někdo řekl, přečtu i toaletní papír... Trochu mě překvapil výběr autorů. Tou dobou jsem četla Kalandru, Koháka, Jefferse, Hraběte, Ortena... Ale Peale, Carnegie... Tehdy knížek osobního rozvoje bylo na trhu jako šafránu a nikdy jsem jejich jméno neslyšela. Psal se duben 1995, mně bylo čerstvých dvacet.

Nechci vás tu teď poučovat, že MÁTE ČÍST... To říká každý druhý onlinemarketingový specialista, youtuber nebo influencer. Ale dnes bych se chtěla zaměřit na to, proč číst a jak.

Co vlastně chcete čtením dosáhnout? Já se chtěla změnit... Popravdě, nechtěla, ale zjistila jsem, že asi budu muset, jestli se chci dobrat toho, co jsem si vytkla za svůj cíl. Pokud tedy připustíme, že CÍLEM ČTENÍ JE OSOBNÍ ZMĚNA, nestačí si jen sednout a rok louskat jednu knížku. Tedy, je to lepší než nic, pro začátek, ale pokud se chcete změny dožít dřív, než přirozeně sejdete věkem a změníte se z podstaty věci, chce to zvolit jisté tempo. Ideálně jednu knížku měsíčně, pro totální nečtenáře, aspoň jednu knížku za čtvrt roku. A ještě jedno doporučení: knížky si kupujte. Ty, co čtete, nepůjčujte, PODTRHÁVEJTE SI V NICH A DĚLEJTE DO NICH POZNÁMKY.

Psát do knížek! To ne! Nejsem barbar... Prosím vás, tohle není beletrie, ani poezie, ani nijak jinak krásná literatura... Tohle jsou UČEBNICE, a nad to všechno VAŠE OSOBNÍ, takže je nebudete muset celé vygumovat na konci roku, jak se to dělalo za mého dětství. Vezměte barevné pastelky, zvýrazňovače a propisku a podtrhávejte, co se vám zdá důležité, na okraj stránky si dělejte vykřičníky, jednoslovné upoutávky nebo krátké poznámky, co vás napadá, a na konec knížky si napište jednu, dvě, tři hlavní myšlenky a ty APLIKUJTE VE SVÉM ŽIVOTĚ. Proč? Abyste zjistili, zda pro vás a jak fungují. Dejte tomu nějaký čas, aspoň tři měsíce každodenního praktikování.

Proto byste měli vybírat pořadí knížek, které se navzájem doplňují. Dobrou trojkombinací na čtvrtletí může být třeba jedna knížka o myšlení - hodnotách - postojích, druhá o vztazích, třetí o penězích a zdravých finančních návycích. Nebo jedna o leadershipu, jedna o time managementu, jedna o pozitivním způsobu myšlení. O myšlení by měla být jedna vždycky.

Tou mojí první byla Síla pozitivního myšlení od Normana Vincenta Peala. Asi nikdy nezapomenu ten pocit, když jsem ji četla. Věděla jsem, že jsem našla cestu, jak uskutečnit své sny. A právě jsem udělala první krok.

Po víc než dvaceti letech pravidelného čtení, jsem se vrátila k Ogu Mandinovi a jeho asi nejznámější knížce Největší obchodník na světě. Odpovědně mohu říct, že dodnes umím jednu pasáž zpaměti a že to je knížka, která navždycky formovala můj život. Ani teď nemusím opisovat...

"Vytrvám, dokud neuspěji. Nepřišel jsem na tento svět pro porážku a v mých žilách nekoluje neúspěch. Nejsem ovce, která čeká, až ji pastýř pobídne. Jsem lev a s ovcemi odmítám mluvit, kráčet i spát. Mým osudem nejsou jatka nezdaru. Vytrvám, dokud neuspěji".