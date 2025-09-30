Volby 2025... Rumunský scénář možná blíže, než si připouštíme...
Od sobotní demonstrace Spolku Svatopluk před Pražským hradem, s účastí zástupců hnutí Stačilo a SPD, neuplynulo ani 24 hodin a ve veřejném prostoru se objevila informace o ruském ovlivňování nadcházejících voleb. Nikoho asi nepřekvapí, že s touto informací přišel DeníkN, od kterého ji následně převzaly i další progresivistické hlásné trouby, jakými jsou např. Respekt nebo Seznam.cz. Demonstrace na Hradčanském náměstí byla Spolkem Svatopluk organizována jako apel na současného prezidenta, aby respektoval výsledky voleb a neuchyloval se k prosazování vlastních představ a rad svých „přátel po boku“, koho by případně pověřil nebo nepověřil sestavováním nové vlády a kdo by v ní měl či neměl být následně jmenován.
Jak je patrné z níže uvedených odkazů, možnost realizace „rumunského scénáře“ není vůbec tak nereálná, jak by se nám mohlo zdát. Formulace jako „české úřady intenzivně řeší síť stovek propojených účtů na sociální síti TikTok, které se zjevně snaží zasáhnout do voleb ve prospěch antisystémových stran“ nebo „úřady jsou přesvědčeny...že se Rusko pokouší zasáhnout do sněmovních voleb“ nebo „BIS ukázala i na telegramové kanály řízené z Moskvy“ zní jako příprava na nouzové řešení v případě „nesprávných“ výsledků voleb.
Nedávná rozhodnutí soudců Krajských i Ústavního soudu, kteří nevyhověli nesmyslným žalobám bruselských aktivistů pseudostrany Volt, a jejich pomahačů ze strany Přísaha a Vrabelovy ČR1 nemusí vůbec znamenat, že hrozící nebezpečí zásahu do svobodných voleb je definitivně zažehnáno. Naopak to budí dojem, že byla zahájena přípravná fáze „rumunského scénáře“. Pokud nepomohou dosavadní praktiky odrazování veřejnosti od volby „nesprávných“ stran a především hnutí Stačilo!, jakými jsou např. tradičně podhodnocované výsledky tzv. průzkumů veřejného mínění nebo bez jakýchkoliv důkazů trvalé naznačování jejich napojení na kdekoho, může se stát, že bude přistoupeno realizaci nouzového „konečného řešení“ v podobě zrušení výsledků voleb. Bude „odhaleno“ ruské vměšování do předvolební kampaně, výsledky anulovány, některé subjekty vyřazeny a volby opakovány v náhradním termínu...
Námitka, že by tím současná moc získala jen zlomek voličů vyřazených stran, protože většina by se pravděpodobně přesunula k hnutí ANO, tedy že by touto variantou pětidemolice příliš nezískala, kulhá na obě nohy. Předně hnutí ANO nepředstavuje pro současný bruselský kartel žádné ohrožení. Stačí se podívat, jak poslušně hlasuje ve všech podstatných záležitostech ve shodě s pětidemolicí. Hraje pouze roli „pojistného ventilu“, kterým je občas potřeba „upustit tlak“, aby nedošlo k nekontrolovatelným reakcím trvale utlačované společnosti. Tedy i kdyby se vyšachováním autentické opozice nepodařilo dosáhnout pokračování současné vlády národní katastrofy, znamenalo by to jediné, chvilkové zpomalení tempa nikoliv neblahého směru, kterým se naše země ubírá...
Přátelé, přečtěte si pozorně formulace v níže uvedených odkazech a mějme se na pozoru. Rumunsku jsme možná blíže než kdy dříve...
S úctou
Jiří Medula
Vrabel ve stejném týmu se Šlachtou a Peksou... Překvapivé? Jen na první pohled...
Nervozita v táboře spolupachatelů z pětigangu roste a zároveň je stále jasnější role některých kandidujících subjektů. V jedné lajně s bruselskou pátou kolonou v podobě Volt stojí Šlachtova Přísaha i Vrabelova ČR1.
Agentury pro ovlivňování výsledků voleb jedou naplno... Výroba souhlasu podle Bernayse?
Drazí spoluobčané, považující se a navzájem se utvrzující v představě, že jste ti moudřejší a lepší z nás, milí lepševici, anonymita voleb je pro vás nadějí... Přemýšlejte, navzdory agenturám pro ovlivňování veřejného mínění...
Lež kam se hneš... a její pátá kolona.
Fiala v Německu, Uršula v USA, Dostál (skoro) v Moldavsku, Medula v Podněstří a občané EU nevpuštěni členem EU Lotyšskem na území EU. Odkud asi plyne největší bezpečnostní riziko pro naši zemi? A kdo je tedy zrádnou pátou kolonou?
Lesk a bída SPD. K odchodu J.Kobzy a mnoha dalších by se Okamura neměl raději vyjadřovat..
Situace se roky stále opakuje. Lidem, kteří usilovali o vybudování silné, funkční vlastenecké strany po čase dochází realita uvnitř SPD a odchází nebo jsou odejiti. Následně jsou T.Okamurou označeni za zrádce, prospěcháře atd. ...
Skutková osa...aneb Evička zpátky do trička!
Role skotačící Evičky v tričku je nové ministryni nespravedlnosti mnohem bližší. Pomozme ji, aby se do ní mohla vrátit, co možná nejrychleji. Po kouřové cloně s „časovou osou“ třeba nepohrdne „skutkovou osou“ a ukončí tím misi...
