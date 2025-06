Skutková osa...aneb Evička zpátky do trička!

Role skotačící Evičky v tričku je nové ministryni nespravedlnosti mnohem bližší. Pomozme ji, aby se do ní mohla vrátit, co možná nejrychleji. Po kouřové cloně s „časovou osou“ třeba nepohrdne „skutkovou osou“ a ukončí tím misi...

Na začátku příběhu je uloupený balíček peněz resp. Bitcoinů z prapodivných obchodů, prapodivným lidem. Za což byl kdosi odsouzen, odseděl si trest, byl mu zabaven uloupený balíček, přesněji zařízení (počítač) umožňující přístup k tomuto balíčku. Po dobu výkonu trestu se z balíčku stal obrovský balík. Natolik obrovský, že se začaly dít věci do té doby nevídané.

K.T. :„Pavle, jako advokát mám v péči kavku, která sedí na zlatých vejcích, ale bude to chtít trochu součinnosti. Když to klapne, můžeš se na to politické paběrkování už konečně vys..t, co ty na to?“

P.B. : „Pokud myslíš toho hejla z Břeclavi, tak to je neprůchodné. Tam je soudní rozhodnutí a ty krámy mu byly zabaveny“.

K.T. : „Tak zařídíš jiné soudní rozhodnutí, kterým mu budou vydány. Zobání pro všechny a na všechno bude dost, abys to zvládl. Ty přece dobře víš, že všechno je jen otázkou ceny, Pavlíku... Tak se do toho pusť“.

P.B. : „Já nevím, tohle bude megaprůser. Jak si myslíš, že bych to mohl komunikovat tvl., to je bez šance...“

K.T. : „No nijak, jak bys to měl komunikovat. Přijmeš politickou odpovědnost a zabalíš to. Bárka jde stejně ke dnu, tobě ti pitomci kolem lezou krkem už dlouho a tak zabiješ několik much jednou ránou. Tak a teď to nejpodstatnější, máme k rozdělení 12,5 miliardy vole!“

P.B. : „To je slušná munice, s tím už by se dal vymyslet slušný scénář...“

K.T. : „Tak na nic nečekej a ať už máš to soudní rozhodnutí o vydání počítače, jinak se k tomu nedostaneme. To ostatní už potom zvládneme rychle. Jedna cesta do Brna a jdeme na to“.

P.B. : „OK, uděláme to takhle. Tomu trestanci stát, resp. soud vydá ten počítač. Jak správně říkáš, vše je pouze otázka ceny a tady máme fakt velmi dobře nabito, aby to klaplo. A soudci jsou přece taky jen lidi... Až ho budeme mít, sehrajem takovou šaškárnu, jaká tady ještě nebyla. Přivezeš z Brna notáře a soudního znalce, na koho se obrátit víš, munice pro jejich motivaci je dost. Já naservíruju tomu troubovi z financí a tydýtovi s blbou blondýnou nějakou pohádku. Třeba Jak propuštěný kriminálník z vděčnosti daroval státu 1 miliardu a nic za to nechtěl...

K.T. : „Přece nejsou tak pitomí, aby tomu uvěřili?“

P.B. : „Jsou, ale to je jedno, pořád je tady dost na stole, aby tomu rádi věřit začali. Nebo, abychom je uklidnili až to rozjedeme a něco praskne. A pak už to bude rychlý proces. S kavkou otevřeme ten zlatý důl a převedeme 3/4 kam budeme chtít.... Na druhý den přizveme notáře a znalce a doděláme ten zbytek. Pořídíme dokumentaci o 3 miliardách a dohodě o daru, který ten dobrý muž nabídl státu. A druhý dobrý muž, já, v dobré víře přijal pro děravý státní rozpočet...

K.T. : „Jsem dojat, mám rád tyto silné, pravdivé příběhy o napravených lumpech a charakterních, nezištných politicích dnešní doby...

P.B. : „Neruš! Ještě nejsme u konce příběhu. Je velmi pravděpodobné, že někdo nebude dostatečně nakrmen nebo z nějakého jiného důvodu tahle operace unikne na veřejnost. Hele, ne, že by mi o ten mediální obraz úplně šlo, když poplaveme v takových číslech, ale bude to potřeba domyslet až do konce...

K.T. : „Ty mě asi neposloucháš. Říkám ti, naprosto příkladně přijmeš politickou odpovědnost, podáš demisi, složíš i veškeré funkce a pozastavíš členství v partaji. Tím ukážeš charakter, ty kluku ušatá... A těm pitomcům z tvého gangu dáš možnost to dokola opakovat tak dlouho, až tomu oni sami uvěří a všechny ostatní to znechutí a přestane bavit... Místo sebe tam na tu chvilku posadíš někoho, kdo za to bude rád a hlavně nebude do ničeho příliš strkat nos... Pod tvým metodickým vedením to zvládne i cičená opice, Pavlíku... Důležité je, aby hodně mluvila, nic neřekla, vypouštěla kouřové clony, časové osy a zdůrazňovala složitost problematiky Bitcoinů... Po čase to přestane každého zajímat. Dohlídni ještě na to, aby mohla kavka vyletět z rodné země a nikdo jí nebránil. Bude to tak bezpečnější... Pro nás i pro ni, tedy pro ni aspoň na chvilku...

A tak nyní vidíme pokračování příběhu v neuvěřitelných nesmyslech a konstrukcích, které do nás tlačí nejen aktéři této lumpárny století. Odklánějí pozornost časovými osami, údajnými pastmi opozice, složitostí bitcoinové problematiky, jakoby nebylo jedno v jaké formě byl ten lup, o který se s lupičem teď podělili... Nezapomeňte, že munice k rozdělování bylo v peněžence dost na to, aby nic nebylo problém...

No jo no, když je dobrý scénář a dostatek munice, jde všechno jako po másle...

P.S. Podobnost postav i příběhu samotného s reálnými osobami a realitou dnešních dní je čistě náhodná.... Protože kdyby nebyla, znamenalo by to, že jsme fakt absolutně v pr...i.