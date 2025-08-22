Peksa ve stejném týmu se Šlachtou i Vrabelem... Překvapivé? Jen na první pohled...
Zděšení z narůstajících preferencí hnutí, které by mohlo demaskovat zavedený způsob manipulace s veřejností nabývá na síle a spolu s tímto zděšením se stávající systém uchyluje k praktikám dokazujícím jeho faleš. Ruku v ruce s viditelně hysterickou a hloupou antikampaní SPOLUpachatelů i STANdardních gangsterů se také ukazuje, jakou roli hrají na politické scéně některé zdánlivě protestní, opoziční subjekty.
V případě přiznané bruselské páté kolony, kterou je, pokud jde o voličský zájem marginální, strana VOLT, tento fakt nikoho zřejmě nepřekvapí. Ex pirátský eufanatik Peksa se nikdy netajil svými představami a sympatiemi k nadnárodním strukturám, pro které je národní stát pouze na obtíž. Proto nemůže nikoho žaloba podaná touto pseudostranou na hnutí Stačilo a pro jistotu i SPD překvapit.
V podstatě totéž platí i o Přísaze, straně R. Šlachty, jehož činnost a aktivity v čele ÚOOZ vedly svého času k pádu Nečasovy vlády. Z dnešního pohledu se lze pouze hořce pousmát či spíše ronit slzy, že tehdy dokázali Šlachtovi policisté v součinnosti se státním zastupitelstvím vyvinout takový tlak, že „několik kabelek“ dominantní paní Jany způsobilo politické zemětřesení. Od té doby se mnohé změnilo, všechna důležitá místa a funkce byly obsazeny těmi „správnými“ lidmi a tak je dnes policie kupodivu téměř hluchá i slepá. Nevadí prapodivnosti v „kampeličce kamarádů“, nevadí dozimetrické zlodějny a kokain na telefonech, v kancelářích ani v konečnících „spolupracovnic“ „hodnotových politiků“, nevadí prokázané spojení politiků s podsvětím přes šifrované telefony, nevadí záhadná úmrtí ve „vyšetřovaných“ kauzách, nevadí nenávistné výpady prominentních „hodnotových“ politiků nejen vůči opozici, ale už i vůči občanům a v konečném důsledku nevadí ani neuvěřitelná bitcoinová kauza, tedy bezskrupulózní kšefty s kriminálníkem či spíše bílým koněm... Věří-li kdokoliv, že R. Šlachta je dnes pouze politikem, kterému jde o změnu poměrů, je přinejmenším naivní.
K této dvojici se nám teď přidalo, žalobami na hnutí Stačilo i SPD+, i hnutí Česká republika na 1. místě. Pro někoho překvapivý a nepochopitelný počin, pro mnohé však již nic překvapivého. Činnost L. Vrabela během uplynulých tří let přesvědčila téměř všechny, kteří s ním přišli za tu dobu do kontaktu, že jediným výsledkem jeho aktivit je absolutní rozvrat. Po dobu svého tříletého působení dokázal postupně pozurážet všechny opoziční, parlamentní i mimoparlamentní strany, jejich představitele i občanské aktivisty nebo spolky. Riziko frustrace společnosti z nesplněných slibů a falešných nadějí, na které jsem upozorňoval před první památnou demonstrací 3.9.2022, tak beze zbytku nejen naplnil, ale mnohonásobně překonal. Je tedy naprosto legitimní položit si otázku, jakou roli ve skutečnosti hraje...
Jistou nápovědou může být jeho nejnovější spojenectví s Miroslavem Sládkem. S odstupem přibližně třiceti let se totiž opakuje velmi podobný modus operandi. Nespokojenost ve společnosti narůstala a narůstá a tak bylo a je potřeba řízeně „upustit tlak ve společnosti“. Poskytnout lidem možnost „zademonstrovat si“, sdružit je pod křídly „radikálů, kteří nazývají věci tak, jak to dav cítí“, poplivat všechny okolo a infikovat lidi nedůvěrou vůči všem. Následně je nutné začít se chovat a jednat tak, aby to zdiskreditovalo hnutí samotné a z jeho sympatizantů udělalo prostoduché pitomce. Trvalými planými sliby lze snadno dosáhnout pouze jediného výsledku. Větší a větší apatie a frustrace občanů. Tak tomu bylo kdysi v případě SPR-RSČ, což i s odstupem téměř třiceti let potvrzuje mnoho tehdejších členů strany. A stejně tak se jeví i činnost L. Vrabela od září 2022...
Skutečnost, že žaluje hnutí Stačilo a SPD+, aniž by ho znepokojovalo, že kupříkladu vládní STAN funguje na stejném principu již mnoho let, napovídá mnohé a je potvrzením toho, kdo představuje pro stávající systém největší riziko. V případě Stačilo je společná kandidatura členů několika stran i nestraníků problém. Ale vzpomeňme například na kandidaturu „TOP09 s podporou Starostů“ a další „skrytě koaliční“ (řečeno jazykem žalujících) kandidátní listiny nejen STANařů. Bude velmi zajímavé sledovat, jak si s touto skutečností poradí příslušný soud, který zřejmě nebude moci předstírat nevědomí tak, jak to s klidným svědomím nebo bez svědomí činí L. Vrabel...
Spojení L. Vrabela a M. Sládka je naprosto signifikantní a vlastně dobrou nápovědou. Pokud vám však stačí permanentní žvanění na sociálních sítích bez schopnosti koordinace a spolupráce s kýmkoliv, což se jeví spíše jako záměr, a jste ochotni vytěsnit ze zřetele jeho dlouhodobě rozvratnou činnost tzv. vlastenecké scény, nezbývá, než vám popřát hodně štěstí... Památný Koudelkův „asi dobrej oddíl“ a schopnost „vymluvit vám díru do hlavy“ jsou zřejmě silnější než váš vlastní rozum...
Jiří Medula
Agentury pro ovlivňování výsledků voleb jedou naplno... Výroba souhlasu podle Bernayse?
Drazí spoluobčané, považující se a navzájem se utvrzující v představě, že jste ti moudřejší a lepší z nás, milí lepševici, anonymita voleb je pro vás nadějí... Přemýšlejte, navzdory agenturám pro ovlivňování veřejného mínění...
Jiří Medula
Lež kam se hneš... a její pátá kolona.
Fiala v Německu, Uršula v USA, Dostál (skoro) v Moldavsku, Medula v Podněstří a občané EU nevpuštěni členem EU Lotyšskem na území EU. Odkud asi plyne největší bezpečnostní riziko pro naši zemi? A kdo je tedy zrádnou pátou kolonou?
Jiří Medula
Lesk a bída SPD. K odchodu J.Kobzy a mnoha dalších by se Okamura neměl raději vyjadřovat..
Situace se roky stále opakuje. Lidem, kteří usilovali o vybudování silné, funkční vlastenecké strany po čase dochází realita uvnitř SPD a odchází nebo jsou odejiti. Následně jsou T.Okamurou označeni za zrádce, prospěcháře atd. ...
Jiří Medula
Skutková osa...aneb Evička zpátky do trička!
Role skotačící Evičky v tričku je nové ministryni nespravedlnosti mnohem bližší. Pomozme ji, aby se do ní mohla vrátit, co možná nejrychleji. Po kouřové cloně s „časovou osou“ třeba nepohrdne „skutkovou osou“ a ukončí tím misi...
Jiří Medula
Fico je lůzr, Fiala státník světového významu... Na věčné časy!
Ať si hrají, co si hrají, my stále tančíme podle starých not šavlový tanec. Ba co více, obklopeni podobně nahluchlými a nevidomými tanečníky s šavlemi, zrychlujeme. Aniž bychom si připustili neodvratné následky...
