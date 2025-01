Poslední dobou jsme slyšeli od mnohých progresivních myslitelů nejrůznější výzvy, abychom nezapomínali na minulost. I nejvyššímu ústavnímu předčítači připravených projevů leží tato nutnost na srdci. A jaká je realita...?

Letošní oslavy osvobození německého koncentračního tábora Osvětim – Březinka byly nechutnou ukázkou pravého opaku. Polský progresivistický prezident Duda a organizátoři těchto oslav pozvali do Osvětimi kdekoho. Zástupce cca 50 zemí, včetně těch odkud pocházelo to koncentrované zlo a zvěrstva osvětimské reality. Potomci těch, kteří smrtící mašinérii dali do pohybu, potomci bývalých dozorců a katů, nejen z řad německého národa, se tak sešli na místě činu, aby si připomněli.... Co vlastně? Zaznívaly všemožné projevy a apely. Vzletných frází a líbezných řečí jsou bezpochyby ještě v tuto chvíli březové háje a zbytky osvětimského lágru plné. Ovšem faleš a pokrytectví všech těchto mudrlanů v plné nahotě odhaluje nepozvání zástupců osvoboditelů, nástupnického státu Sovětského svazu, tedy Ruské federace.

Ostentativní a úmyslné přehlížení a démonizování dnešního Ruska je nejen hloupé, popírající historické reálie a neuctivé k milionům padlých vojáků Rudé armády, ale především velmi nebezpečné. K čemu jsou všechny ty řeči o nutnosti nezapomínat na minulost, když vidíme v přímém přenosu ukázkový revizionismus a pokusy o relativizaci historických skutečností. O co se snaží dnešní „lepševici“ a jejich média, jestliže hovoří téměř výhradně o zločinech nacistických? Kde leží nebo leželo to „Nacisticko“? Rozumím tomu, že do jejich dnešních projevů příliš nezapadají slovní spojení jako „německá vina“, „chorvatští nebo ukrajinští dozorci“ (podle některých přeživších prý mnohem krutější než samotní Němci), to ovšem neznamená, že bychom tyto pokrytecké projevy měli tupě akceptovat a neupozorňovat na nebezpečí z nich plynoucí...

Netuším, zda si např. současný prezident Pávek, omlouvám se, dnes už vlastně zase jen Pavel, uvědomuje, čeho se v jeho čtených projevech dopouští nebo zda bude po čase opět mluvit cosi o (tentokrát) stařecké nerozvážnosti. Jedno je však nade vší pochybnost jisté. Přehlížení historické pravdy, ústrky, sankce, neochota k opravdové diplomacii, kterou nahradili triky, jakými byly např. tzv. Minské dohody, konfiskace majetků a celková démonizace Rusů nemůže dopadnout jinak než další katastrofou... Zcela určitě nebude mít podobu německého koncentračního tábora Osvětim, ale obětí může být mnohem, mnohem více...