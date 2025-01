Okamurův rasismus versus tzv.liberalismus... aneb když pravdoláska vítězí, lítají třísky.

Ten liberalismus to není jednoduchý proces, není. Mohou do něj vstupovat i nepřátelé a přitom se mohou tvářit jako přátelé... tedy po určitou dobu..., abych tak řekl..., že ano...

Před 35 lety by asi málokoho napadlo, kolikrát si v nových poměrech vzpomeneme nejen na legendární projev Milouše Jakeše. Po neděli už však víme, že dnešní klaun z úřadu vlády je ještě „těžší kalibr“ a dokáže prohrát i v diskuzi, do které pro jistotu nepozve žádného politického rivala. Stejně tak bychom tenkrát asi nevěřili, že v průběhu času bude přibývat praktik silně připomínajících doby předlistopadové. Například stále jsme si prý před zákonem všichni rovni, jen někteří už zase rovnější...

Jak jinak si vysvětlit, když permanentní hulvát a primitiv z Řeporyjí korunoval svá nesčetná, nechutná vystoupení tím, ve kterém vulgárně urážel český národ a vyzýval k jeho „vystřílení, k podřezání dětí, znásilnění žen atd...“. Pro připomenutí přikládám pouze link (zde), jelikož jsem si jist, že pokud bych ty nehoráznosti uveřejnil v písemné podobě, byl by článek okamžitě stažen. To ovšem v žádném případě neznamená, že by se za svá slova a výzvy musel zodpovídat i autor těchto nechutností. Přestože trestní oznámení podáno samozřejmě bylo, policie, světe div se, v tomto případě neviděla v počínání mlaskajícího, „naspídovaného“ primitiva zhola nic trestného a případ odložila.

Podobné je to i v mnoha jiných případech. Za všechny vzpomeňme jakési střetnutí dnešních lepševiků za účasti některých našich vládních představitelů. V reakci na výsledek slovenských voleb tam před fotografy pózovala česká ministryně Afroameričanová s bývalým slovenským ministrem Naděm s nápisem „Slovákům a dezolé vstup zakázán“... Ani v tomto případě to ovšem policie neměla potřebu řešit a dokonce ani etalon demokracie Jiřina 09 necítil nutnost oznámení policii a plamenných projevů a odsudků v médiích...

Zřejmě kvůli špatnému svědomí z vlastní nečinnosti se tento udatný rek vrhl do boje proti kampani SPD, upozorňující na alarmující nárust násilné kriminality v zemích západní Evropy v důsledku ilegální migrace. Ponechme stranou vizuální zpracování, které může někomu připadat příliš naturalistické a nemusí se líbit. Těmto útlocitným dobrým lidem by se bezesporu o to méně líbil pohled na rozstřílená, rozbodaná nebo automobily znetvořená, skutečná lidská těla ležící na ulicích někdy Německa, jindy Francie, Belgie, Holandska atd... Zavírat oči před realitou a zavírat ty, kteří realitu v plné nahotě popisují a varují před následky je další z předlistopadových praktik, ať se nám to líbí či nelíbí... Absurdnost celého trestního oznámení podtrhuje fakt, že sám Tomio Okamura, který má polovinu japonských a polovinu českých genů, si rasistických narážek a posměšků užil a užívá dosytosti. Bude proto zajímavé sledovat, zda ve skutečnosti nebyl zahájen proces na jehož konci plánují ti ryzí demokraté zrušení a zákaz celé SPD. Ostatně nebyl by to první případ zrušeného politického subjektu...

Vládní komunikátoři označují názorové oponenty za svině, nuteliér Fiala za dezoláty, a ostatní členové progresivistických kruhů střídavě za spodinu společnosti, ruské šváby, svoloč atd.atd... Ti, kteří nesmyslně permanentně straší Ruskem, Maďarskem, nově Slovenskem a kdekým, kdo v rozporu s jejich virtuální realitou buď volby již vyhrává nebo významně u voličů posiluje, mluví o „prodavačích strachu“... Volají po vykopávání sanitárních kordonů a příkopů, vyhazují z práce a padly dokonce již první rozsudky za slova... Už zase vyhrožují tvrdou, tentokrát lepševickou pěstí...

No jo no, když pravdoláska vítězí lítají třísky...

Naštěstí už to nebude dlouho trvat... i když pravděpodobně budeme opět jedni z posledních...

S úctou Jiří Medula