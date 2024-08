Nač tolik strachu, pane Strachu...? Jednou Vás to bude mrzet.

Je dojemné, jak často slyšíme o zajištění naší bezpečnosti, ať už osobní nebo té společné, tedy národní. Dojetí ovšem opadne ve chvíli, kdy si položíme otázku, zda je to opravdu v našem zájmu...

Po atentátu na slovenského premiéra se nám opět projevily morální majáky. Ovšem ty jsou pouze viditelnými body daleko zákeřnějších útesů progresivistických praktik a způsobů. Připomeňme si je a přeložme do srozumitelné řeči...

I dnes? Ano i dnes se budeme divit...!

Legendární prohlášení „snažili jsme se, aby to tentokrát dopadlo co nejlépe, ale dopadlo to jako vždy“ naprosto přesně vystihuje současné dění kolem nás... A pak se zase budeme divit...!?