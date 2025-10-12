Kauza Turek, ZBISlavo? Tak nezapomeň, ta z BIS sláva polní tráva...
Vzpomínáte na zděšený výraz A.Babiše na tiskové konferenci, který spolu s naprosto suvérénním Hamáčkem oznamoval „kauzu Vrbětice“? Jen on ví z čeho pramenila jeho evidentní nechuť k oznamování pozadí výbuchů ve skladu zbraní. Skutečnost, že ani po mnoha letech nebylo sděleno žádné, byť nevymahatelné, trestní oznámení vůči mediálně již odsouzené dvojici „Čuk a Gek“, je přinejmenším zvláštní.
Stejně tak skončil i mediální lynč a mediální odsouzení německého poslance za AFD Petra Bystroně. Dodnes žádné důkazy a žádné právní kroky. Pseudokauza splnila účel, titulky živily veřejnost „strachem z ruského vlivu“, dehonestovali Petra Bystroně a jelikož jsou věřejnosti předkládány další a další kauzy a pseudokauzy, kdo by se dnes zamýšlel nad těmi starými. Na to není čas, že ano...
No a jelikož již delší dobu před volbami hrozil jejich nesprávný výsledek, který se do jisté míry potvrdil, děly se a dějí zvláštní věci. Týden před volbami přichází Deník N bez jediného důkazu, světe div se, s ruským ovlivňováním voleb, resp. s ruskou podporou antisystémových stran. Explicitně zmiňuje hnutí Stačilo! a SPD. Tuto informaci přebírá postupně Respekt, Seznam a následně agentura Reuters. Nikoho proto nemůže překvapit, že Česká televize nelení a již dva dny po volbách (v pondělí 6.10.) věnuje celou hodinu pořadu Reportéři tomuto tématu. Když už to bylo nachystáno, tak proč to neodvysílat i když Stačilo! neuspělo, že ano. Obsah? Spousta slov, dramatická hudba v pozadí, ovšem důkaz absolutně žádný...
Nyní jsme tedy opět na začátku „kauzy Turek“ odstartované Deníkem N. Zřejmě geniální dvacetiosmiletá Zdislava Pokorná se schopnostmi Mata Hari dokázala nejen okouzlit starého lišáka Pavla Blažka a proslavit se „odhalením bitcoinové kauzy“, ale po pár týdnech má už zase nabito. Tentokrát na Motoristy a Filipa Turka. Ponechám stranou všechny absurdity této pseudokauzy, na které na sociálních sítích upozorňuje nejeden IT specialista a dovolím si krátké zamyšlení. Snad se to ještě může a neporuším tím nějaké zásady nějaké komunity...
Riziko vyplývající z úspěchu nesprávných stran nebylo zažehnáno úplně. Ano hnutí Stačilo! neuspělo a je mimo Sněmovnu. Do jaké míry za to mohou chyby a nakolik ho poškodily všechny útoky, včetně toho z Deníku N je otázkou. Stále však zůstává k řešení SPD a především Motoristé. S ohledem na velmi čitelného předsedu SPD a jeho jediný zájem, který je prozatím uspokojen, vede hlavní útok na Motoristy sobě. Jejich odstavením bude samozřejmě odstaveno i SPD. Možná proto Kolář, protokolář a přítel po boku svého zastupujícího prezidenta, mluvil o „ještě možná překvapivém vývoji při sestavování vlády“...
Jestliže předseda Motoristů Macinka dostojí svým slovům a nenechá se dotlačit k ústupkům, jejich účast ve vládě pravděpodobně skončí dříve než začala. To bude samozřejmě znamenat i konec účasti SPD a to se vším všudy. Ale SPD a především jednání T. Okamury si zaslouží delší komentář a zamyšlení v samostatném článku. Tím se Andrej Babiš dostane do situace, kterou bude moci vyřešit buď spojením s některou z pětidemoličních stran, což ovšem není s ohledem na budoucnost příliš pravděpodobné nebo menšinovou vládou a jakousi obdobou tzv. opoziční smlouvy. Navíc za nedlouho dojde k „refreši“ ODS, což bude přece nepochybně nabízet nové možnosti a přístupy... Vývoj aktuální pseudokauzy Turek a následné rozhodnutí Andreje Babiše bude jasnou odpovědí na otázku, jakou roli ve skutečnosti ANO hraje.
Qui bono? To je vždy ta zásadní otázka. Pětidemolici? V každém případě... Ale jsou-li skutečné zájmy ANO jiné než ty veřejně deklarované, nemohou odmítnout bez důvodu jasnou „stoosmičku“ ANO+SPD+MOTO. To by ANO a Andreje Babiše u jeho voličů zlikvidovalo... Důvod sice kulhá na obě nohy, ale je teď na stole. V minulém článku jsem varoval před možným „rumunským scénářem“, který nemusí být v žádném případě identický. Bude zajímavé sledovat vývoj, protože pokud se podaří špinavostmi znegovat výsledky voleb, bude to mít naprosto stejný efekt, jako v Rumunsku...
Ale abych nezapomněl na přece ústřední postavu ZBISlavu Pokornou a trochu to odlehčil... Je to milá holka, ale ona už poněkolikáté hraje velmi vysokou hru a obávám se, že když se jí člověk zeptá, tak ani nebude vědět, co vlastně podepsala... Tak nezapomeň, milá ZBISlavo, ta z BIS sláva polní tráva...
Jiří Medula
Jiří Medula
Ve světle nedělních informací varuji před přehnaným optimismem jak z rozhodnutí Ústavního soudu, tak z případných přelomových výsledků voleb. Apeluji proto nejen na veřejnost, ale také na rozumné příslušníky bezpečnostních složek
Vrabel ve stejném týmu se Šlachtou a Peksou... Překvapivé? Jen na první pohled...
Nervozita v táboře spolupachatelů z pětigangu roste a zároveň je stále jasnější role některých kandidujících subjektů. V jedné lajně s bruselskou pátou kolonou v podobě Volt stojí Šlachtova Přísaha i Vrabelova ČR1.
Agentury pro ovlivňování výsledků voleb jedou naplno... Výroba souhlasu podle Bernayse?
Drazí spoluobčané, považující se a navzájem se utvrzující v představě, že jste ti moudřejší a lepší z nás, milí lepševici, anonymita voleb je pro vás nadějí... Přemýšlejte, navzdory agenturám pro ovlivňování veřejného mínění...
Lež kam se hneš... a její pátá kolona.
Fiala v Německu, Uršula v USA, Dostál (skoro) v Moldavsku, Medula v Podněstří a občané EU nevpuštěni členem EU Lotyšskem na území EU. Odkud asi plyne největší bezpečnostní riziko pro naši zemi? A kdo je tedy zrádnou pátou kolonou?
Lesk a bída SPD. K odchodu J.Kobzy a mnoha dalších by se Okamura neměl raději vyjadřovat..
Situace se roky stále opakuje. Lidem, kteří usilovali o vybudování silné, funkční vlastenecké strany po čase dochází realita uvnitř SPD a odchází nebo jsou odejiti. Následně jsou T.Okamurou označeni za zrádce, prospěcháře atd. ...
- Počet článků 80
- Celková karma 21,99
- Průměrná čtenost 2299x