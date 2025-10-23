Jolanda varuje: Vidím Turek, takový „hejtspíče“ a možná smrt. Veeelký špatný, malý Dobši..

„Kauza“ Turek a spol. se pomalu přesouvá z kategorie „trapnomagie“ do kategorie tragikomedie s rizikem vyústění v regulérní drama s nešťastným koncem. Renomovaná věštkyně Jolanda naznačila možný vývoj, před kterým varuje...

Společně s Jolandou podepsalo její vidění dalších 700 renomovaných věštců, vykladačů karet, analytiků kávové sedliny a specialistů křištálových koulí, ve kterém varují před působením nečistých energií v naší společnosti a vyzývají zastupujícího prezidenta, aby těmto neblahým tlakům neustupoval.

Dále již slova slovutného média a signatářky výzvy „Vydým velký špatný“ Jolandy :

„Káááždý hejtspíči, tydlencty nenavistny řeči, přinese vam špátný osud. Nezaleži na tom, ze který to pochází. Hejtspíči to prokletí, na začatku vam da ochutnat slast a pozornost, ale nakonci vydým velký špatný. Vydým hodně smutek, hodně květin a vjenců, a hooodně smutná muzika. Vydým dlooouhý průvod a slyšim moc pozdě hlasy o hejtspíči. Vydým muž v rakev. Zastavte hejtspíči pánko prezident, eště na to čas...“

Tolik provolání Jolandy s podpisy 700 znalců budoucnosti, kterým se snaží jeho signatáři přimět Hrad k zabránění možné tragédie, vyčtené těmito znalci z karet či kávové sedliny. Co k tomu dodat? Po dalším majstrštyku s přenesením důkazního břemene o pravosti materiálů proti F. Turkovi z Deníku N na jistého pana Dobeše, se ve věšteckých kruzích začalo logicky hovořit o dalším možném průběhu.

Jelikož je prakticky nemožné prokázat z tzv. snímků obrazovky jejich autenticitu, nabízí se logicky otázka, co bude následovat poté až bude nutno toto přiznat a přitom nadále držet „kauzu Turek“ či spíše „kauzu destrukce nové vlády“ při životě. Podle zasvěcených věšteckých kapacit bychom měli být velmi ostražití a sledovat, zda se k nám náhodou nechystá dorazit i další ze zahraničních zkušeností...

Bájdvej máme už hejtspíče kwok „novinářek, novinářů i těch 78 dalších pohlaví“, máme nejm end šejm, máme postřílené studenty, tak koho by překvapilo, kdybychom měli i českého Kuciaka...

Jak říká Jolanda: „Malý Dobši, vydým pro tebe velký špatný, štěstíčko ti přeju a u pánbožka se za tebe budu modlit. Pošli mi za to trochu z tých penýze“.

Jolando, za všechny díky, snad se ti tomu podaří zabránit.

Jiří Medula

Autor: Jiří Medula | čtvrtek 23.10.2025 12:21 | karma článku: 12,71 | přečteno: 400x

Další články autora

Jiří Medula

Je suis Turek, je suis Macinka, je suis Klempíř...i když jsem je nevolil.

K čemu volby? Máme novináře, umělce z Prahe, 500 vědců, 99 Pragováků i průzkumy. Když přidá ruku k dílu i Ústavní soud a zastupující prezident, dosáhneme výsledku i všeobecné harmonie... Vpřed jenom vpřed (a vpředu smrdí síra).

20.10.2025 v 1:23 | Karma: 44,17 | Přečteno: 4574x | Společnost

Jiří Medula

Okamurova bída, zbabělost a neochota řešit realitu jsou zárukou definitivního konce SPD...

T. Okamura svým povolebním „vyjednáváním“ pouze potvrzuje a završuje několikaletou personální devastaci SPD. Jeho zbabělost a osobní zájmy mu nedovolují nominovat do vlády ani osobnosti vlastní kandidátky, třebaže z jiných stran.

14.10.2025 v 20:00 | Karma: 17,89 | Přečteno: 683x | Společnost

Jiří Medula

Kauza Turek, ZBISlavo? Tak nezapomeň, ta z BIS sláva polní tráva...

Když přišli s Vrběticemi, smrdělo to na sto honů. Když šli po P. Bystroňovi, opakovalo se to. Když tady hrají „ruskou stopu“, s důkazy se neobtěžují a tak bychom mohli pokračovat. Není proto překvapivé, že „modus operandi“ nemění.

12.10.2025 v 21:56 | Karma: 31,13 | Přečteno: 1308x | Politika

Jiří Medula

Volby 2025... Rumunský scénář možná blíže, než si připouštíme...

Ve světle nedělních informací varuji před přehnaným optimismem jak z rozhodnutí Ústavního soudu, tak z případných přelomových výsledků voleb. Apeluji proto nejen na veřejnost, ale také na rozumné příslušníky bezpečnostních složek

30.9.2025 v 10:25 | Karma: 29,12 | Přečteno: 867x | Společnost

Jiří Medula

Vrabel ve stejném týmu se Šlachtou a Peksou... Překvapivé? Jen na první pohled...

Nervozita v táboře spolupachatelů z pětigangu roste a zároveň je stále jasnější role některých kandidujících subjektů. V jedné lajně s bruselskou pátou kolonou v podobě Volt stojí Šlachtova Přísaha i Vrabelova ČR1.

22.8.2025 v 23:18 | Karma: 23,84 | Přečteno: 743x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

22. října 2025  14:28

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

21. října 2025  12:05

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

22. října 2025

Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Bejrút, Toulouse nebo Marrákeš. Pražské letiště představilo nové spoje

23. října 2025  13:44

Pražské letiště Václava Havla čeká od zimní sezony výrazné rozšíření počtu cestujících. Zimní...

Žalobkyně chce vazbu pro vraha se schizofrenií, už dvakrát utekl z Bohnic

23. října 2025  13:38

Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z...

Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  13:31

Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti...

Přátelé a příznivci si připomenou Danu Drábovou. Zveřejnili dojemné video

23. října 2025  13:27

Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si ve čtvrtek...

Jiří Medula

  • Počet článků 83
  • Celková karma 25,67
  • Průměrná čtenost 2283x
Zprava se snažím o nestrannost.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.