Jolanda varuje: Vidím Turek, takový „hejtspíče“ a možná smrt. Veeelký špatný, malý Dobši..
Společně s Jolandou podepsalo její vidění dalších 700 renomovaných věštců, vykladačů karet, analytiků kávové sedliny a specialistů křištálových koulí, ve kterém varují před působením nečistých energií v naší společnosti a vyzývají zastupujícího prezidenta, aby těmto neblahým tlakům neustupoval.
Dále již slova slovutného média a signatářky výzvy „Vydým velký špatný“ Jolandy :
„Káááždý hejtspíči, tydlencty nenavistny řeči, přinese vam špátný osud. Nezaleži na tom, ze který to pochází. Hejtspíči to prokletí, na začatku vam da ochutnat slast a pozornost, ale nakonci vydým velký špatný. Vydým hodně smutek, hodně květin a vjenců, a hooodně smutná muzika. Vydým dlooouhý průvod a slyšim moc pozdě hlasy o hejtspíči. Vydým muž v rakev. Zastavte hejtspíči pánko prezident, eště na to čas...“
Tolik provolání Jolandy s podpisy 700 znalců budoucnosti, kterým se snaží jeho signatáři přimět Hrad k zabránění možné tragédie, vyčtené těmito znalci z karet či kávové sedliny. Co k tomu dodat? Po dalším majstrštyku s přenesením důkazního břemene o pravosti materiálů proti F. Turkovi z Deníku N na jistého pana Dobeše, se ve věšteckých kruzích začalo logicky hovořit o dalším možném průběhu.
Jelikož je prakticky nemožné prokázat z tzv. snímků obrazovky jejich autenticitu, nabízí se logicky otázka, co bude následovat poté až bude nutno toto přiznat a přitom nadále držet „kauzu Turek“ či spíše „kauzu destrukce nové vlády“ při životě. Podle zasvěcených věšteckých kapacit bychom měli být velmi ostražití a sledovat, zda se k nám náhodou nechystá dorazit i další ze zahraničních zkušeností...
Bájdvej máme už hejtspíče kwok „novinářek, novinářů i těch 78 dalších pohlaví“, máme nejm end šejm, máme postřílené studenty, tak koho by překvapilo, kdybychom měli i českého Kuciaka...
Jak říká Jolanda: „Malý Dobši, vydým pro tebe velký špatný, štěstíčko ti přeju a u pánbožka se za tebe budu modlit. Pošli mi za to trochu z tých penýze“.
Jolando, za všechny díky, snad se ti tomu podaří zabránit.
Jiří Medula
Jiří Medula
Je suis Turek, je suis Macinka, je suis Klempíř...i když jsem je nevolil.
K čemu volby? Máme novináře, umělce z Prahe, 500 vědců, 99 Pragováků i průzkumy. Když přidá ruku k dílu i Ústavní soud a zastupující prezident, dosáhneme výsledku i všeobecné harmonie... Vpřed jenom vpřed (a vpředu smrdí síra).
Jiří Medula
Okamurova bída, zbabělost a neochota řešit realitu jsou zárukou definitivního konce SPD...
T. Okamura svým povolebním „vyjednáváním“ pouze potvrzuje a završuje několikaletou personální devastaci SPD. Jeho zbabělost a osobní zájmy mu nedovolují nominovat do vlády ani osobnosti vlastní kandidátky, třebaže z jiných stran.
Jiří Medula
Kauza Turek, ZBISlavo? Tak nezapomeň, ta z BIS sláva polní tráva...
Když přišli s Vrběticemi, smrdělo to na sto honů. Když šli po P. Bystroňovi, opakovalo se to. Když tady hrají „ruskou stopu“, s důkazy se neobtěžují a tak bychom mohli pokračovat. Není proto překvapivé, že „modus operandi“ nemění.
Jiří Medula
Volby 2025... Rumunský scénář možná blíže, než si připouštíme...
Ve světle nedělních informací varuji před přehnaným optimismem jak z rozhodnutí Ústavního soudu, tak z případných přelomových výsledků voleb. Apeluji proto nejen na veřejnost, ale také na rozumné příslušníky bezpečnostních složek
Jiří Medula
Vrabel ve stejném týmu se Šlachtou a Peksou... Překvapivé? Jen na první pohled...
Nervozita v táboře spolupachatelů z pětigangu roste a zároveň je stále jasnější role některých kandidujících subjektů. V jedné lajně s bruselskou pátou kolonou v podobě Volt stojí Šlachtova Přísaha i Vrabelova ČR1.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Bejrút, Toulouse nebo Marrákeš. Pražské letiště představilo nové spoje
Pražské letiště Václava Havla čeká od zimní sezony výrazné rozšíření počtu cestujících. Zimní...
Žalobkyně chce vazbu pro vraha se schizofrenií, už dvakrát utekl z Bohnic
Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z...
Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu
Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti...
Přátelé a příznivci si připomenou Danu Drábovou. Zveřejnili dojemné video
Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si ve čtvrtek...
Pronájem bytu 2+kk, 49 m2 - Kutná Hora-Vnitřní Město, Husova ulice
Husova, Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město
16 000 Kč/měsíc
- Počet článků 83
- Celková karma 25,67
- Průměrná čtenost 2283x