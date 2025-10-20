Je suis Turek, je suis Macinka, je suis Klempíř...i když jsem je nevolil.
Celé to začalo jako taková taškařice sice docela pohledné, leč smůlu nosící blonďaté slečny, což je mimochodem pro některé z nás smrtící kombinace, ministry z toho nevyjímaje, že ano Pavle... Turek, Turek, Turek napsal kdysi cosi na svém profilu, vystartoval na kohosi z toho baráku, co v něm po částech mizí novináři. Za to, že se nevhodně choval k jeho partnerce. No a?
Nevěnoval jsem tomu pozornost, bulvár mě nikdy nezajímal. Navíc na Hradě sedí člověk, který ve stejném věku psal uvědomělá stanoviska k invazi vojsk Varšavské smlouvy a podobné slinty, a vedle něho tehdejší politručka. Představitelé těch tehdy nejaktivnějších poskoků předlistopadového režimu, co nás tenkrát mistrovali a světe div se, už zase mistrují, poučují a přesvědčují, jak jsou to už zase oni na té správné straně a my opět činíme potíže...
Nevěnoval jsem tomu pozornost, protože vím, že lze beztrestně vyřvávat z Řeporyjí o podřezávání českých žen a dětí, a přát líným Čechům válku apod... Že je možné schvalovat posměšným „pic ho“ atentát na premiéra Slovenska... Že lze veřejně demonstrovat přání smrti názorovým oponentům a litovat „propásnutí možnosti hození bomby“ na místo oslavy narozenin prezidenta Zemana... A tak bych mohl pokračovat hodiny a hodiny...
Nevěnoval jsem tomu pozornost, protože „řeči se mluví a voda teče“. Jsme Češi, smějící se bestie (sakra snad to neodskáču, když to prý říkal Onkel Reinhard)... Ano všichni ti Novotní, Matáskové, Hrušínští, Hřebejkové, Holubové a zástupy dalších jsou sice povýšení, namistrovaní šmejdi, ale jsem si jistý, že ve skutečnosti žádnou smrt nikomu nepřejí a jejich silácké posty na sociálních sítích jsou jen idiotskou pózou...
Proto mě ani nezajímalo do jaké míry jsou uveřejněné posty Filipa Turka falsum nebo realita. Ve světle výše uvedeného je to úplně jedno a vyšumí to, říkal jsem si... Jenže se přikládá pod kotel, do kterého postupně hází další a další „provinilce“. Na scénu nastupují ekoaktivisté, klimaalarmisté, umělečtí aktivisté, vědečtí aktivisté, profi propagandisté a další a další, jejichž společným jmenovatelem je napojení na veřejné penězovody. Všimněte si, že ani jedna ze skupin zapojených do „povolebních rebélií“ by bez veřejných peněz nemohla existovat. Nejsou produktivní a po jejich činnosti není poptávka. Určitě ne do té míry, aby mohla některá z těchto skupin fungovat bez dotací. A tím je podle mého názoru vysvětleno vše...
Nejde jmenovitě o Turka, Macinku ani Klempíře. Úplně stejně by tito lidé útočili na kohokoliv, kdo by přišel nebo v budoucnu přijde s agendou „podíváme se na ten dotační Augiášův chlév“. Proto je v tuto chvíli více než důležité, postavit se za Motoristy, ať už jsme je volili nebo nevolili... Protože tu hydru, která na ně teď doráží musíme „finančně vykrvit“ společně a nepůjde to možná tak rychle, jak bychom si mnozí přáli. Teprve potom spolu můžeme vést debaty a polemiky o realizovatelné míře pravicovosti a levicovosti... Jsem si téměř jistý, že takovou kultivovanou debatu spolu vést dokážeme. V tuto chvíli však platí, že našim společným nepřítelem je progresivistická hydra a její metastáze...
Je suis Turek... Je suis Macinka... Je suis Klempíř... :-)
Jiří Medula
P.S. Kucííí, třeba si příště vzpomenete, až zase bude ta hydra kousat do levé nohy (Stačilo!)
Jiří Medula
Okamurova bída, zbabělost a neochota řešit realitu jsou zárukou definitivního konce SPD...
T. Okamura svým povolebním „vyjednáváním“ pouze potvrzuje a završuje několikaletou personální devastaci SPD. Jeho zbabělost a osobní zájmy mu nedovolují nominovat do vlády ani osobnosti vlastní kandidátky, třebaže z jiných stran.
Jiří Medula
Kauza Turek, ZBISlavo? Tak nezapomeň, ta z BIS sláva polní tráva...
Když přišli s Vrběticemi, smrdělo to na sto honů. Když šli po P. Bystroňovi, opakovalo se to. Když tady hrají „ruskou stopu“, s důkazy se neobtěžují a tak bychom mohli pokračovat. Není proto překvapivé, že „modus operandi“ nemění.
Jiří Medula
Volby 2025... Rumunský scénář možná blíže, než si připouštíme...
Ve světle nedělních informací varuji před přehnaným optimismem jak z rozhodnutí Ústavního soudu, tak z případných přelomových výsledků voleb. Apeluji proto nejen na veřejnost, ale také na rozumné příslušníky bezpečnostních složek
Jiří Medula
Vrabel ve stejném týmu se Šlachtou a Peksou... Překvapivé? Jen na první pohled...
Nervozita v táboře spolupachatelů z pětigangu roste a zároveň je stále jasnější role některých kandidujících subjektů. V jedné lajně s bruselskou pátou kolonou v podobě Volt stojí Šlachtova Přísaha i Vrabelova ČR1.
Jiří Medula
Agentury pro ovlivňování výsledků voleb jedou naplno... Výroba souhlasu podle Bernayse?
Drazí spoluobčané, považující se a navzájem se utvrzující v představě, že jste ti moudřejší a lepší z nás, milí lepševici, anonymita voleb je pro vás nadějí... Přemýšlejte, navzdory agenturám pro ovlivňování veřejného mínění...
