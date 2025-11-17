Ztracená výstava
Děti jdou do školy. V porodnici se narodil nový človíček. A v hřebčíně hříbátko. Mateřská školka na vycházce. Hasičská zbrojnice vždy připravena. Turisté se dívají z vyhlídky u zámku na soutok. Opravuje se silnice. Rodina si přišla do psího útulku půjčit na odpoledne pejska, doma mít zvířátko nemohou, tak venčí toho „svého“ několikrát týdně. Vietnamka zavírá svou „večerku“ u Haničky. Přijíždí noční autobus, lidé z druhé směny do něj nastupují, už se těší do peřin.
Výstava v kulturním domě skončila a někdo z kulturních, nebo spíš nekulturních pracovníků tehdy fotografie sundal a odnesl neznámo kam. Fotky se údajně ztratily, možná se jen málo hledalo v kancelářích, ve skladech, v různých skříňkách, zásuvkách, regálech a krabicích, za závěsy, na policích…
Jako zázrakem se při nějakém stěhování, malování nebo rekonstrukci začátkem letošního roku část fotografií našla. Téměř po čtvrt století! Tak někoho napadlo, že by se měla udělat výstava nová, s odkazem na tu původní. Hodilo se to i proto, že autor fotografií letos slaví půlkulaté životní jubileum. Nápad se ujal a hned zjara se začala připravovat výstava k tomu jubileu a jako dík za fotografování pro město, za fotky do pasů i občanek, škol, svateb, za první barevné fotografie z minilabu, jednoho z pionýrských počinů u nás. Byla to tehdy novinka, zanést film z výletu, z dovolené nebo z oslavy k panu fotografovi do provozovny a za pár dní si vyzvednout hotové fotky a případně si nechat přidělat pro zájemce ty nejpovedenější.
Fotograf se pokusil najít osoby, které tehdy vyfotografoval, a udělal podobný snímek na stejném místě. Našel se 24 letý mladík, to tehdejší miminko, dohledat se podařilo původní Vietnamku, ale ta byla právě u rodiny ve Vietnamu. Našel se pekař, hasič… Někteří lidé byli náhodnými návštěvníky města a zmizeli v propadlišti dějin. Někteří už zřejmě nejsou naživu.
Na stěnách divadelního sálu visí dvojice fotografií. Ta původní a současná.
Dál se pečou housky a rozvážejí ve stejných plastových bednách s kulatými otvory. Vlaky jezdí, jen mají častěji zpoždění, ač už je nebrzdí nákladní vlaky s uhlím, auty, mraženým zbožím… Uhlí se už nevozí a to ostatní převážejí kamiony. Ve stánku PNS už neprodávají noviny, ale lidé si tam od rána chodí pro svou první kávu do kelímku. Cigarety se prodávají ve speciální prodejně a stále méně jsou to ty původní, dnes frčí navoněné „ajkosky“. Ulicí u školy se jako had vine kolona aut všech barev, typů a stáří. Blízko vchodu do budovy se otevřou dveře, dítko je vypuštěno a rodič odjíždí. Turistů jezdí stále dost, výhled na bájnou horu i vzdálené sopky je úchvatný pokaždé, takže se sem vracejí. Silnice se opravují permanentně, jak po nich jezdí ty těžké kamiony, vyhloubí se „koleje“ nebo se udělají díry, stále jsou nějaké uzavírky. Psí útulek funguje, po městě dnes chodil podivný člověk a vybíral na „opuštěné pejsky“, podle reakcí občanů s útulkem asi neměl nic společného. Městský útulek kromě venčení psů nabízí virtuální adopci a přijímá jakoukoli finanční, materiální i dobrovolnickou pomoc. V porodnici se rodí méně a méně dětí. Chov koní je in, tak hříbátek se možná rodí více než tehdy. Děti ze školky jdou ve dvojicích městem. Paní učitelka z původní fotky dnes pracuje na městském úřadě. Hasiči mají moderní techniku a rychlejší dojezd k akci. Vietnamka má pořád v pátek i ve svátek po celý den otevřenou prodejnu, stále moc neumí česky a ceny už má také vyšší. Na noční směny vozí speciální autobusy zahraniční dělníky, pracovní doba je dnes trochu jiná, busy na autobusovém nádraží jsou designové, pohodlné, klimatizované, s měkkými sedačkami.
Na vernisáž přišli rodinní příslušníci, přátelé, zastupitelé. Sál byl zcela zaplněný. Nebyla to klasická vernisáž, ale spíš taková vzpomínková akce, povídalo se, zazněly dudy i harmonika.
Fotky jsme si prohlédli jen zběžně, bylo u nich stále plno zájemců. Přijdeme znovu…
Olga Medová
Nevinný Martin
Tabule před restauracemi pro nadcházející víkend opět nabízejí svatomartinské menu. Někde mu říkají husí hody. Většinou se neliší od let minulých. Možná cenou.
Olga Medová
Bažanti na zámku
Školní vycházka městem, první, druhá třída. Kde je to muzeum? ptá se žák. To je na náměstí, byli jsme tam se školkou, odpoví mu jiný. Aha, se školkou. A kde je to kino? ptá se další žák.
Olga Medová
Podzimní čtení
Jablka jsou očesána, ořechy se suší na lískách, z trouby voní pečená kořenová zelenina a na stole čeká štrúdl. Dny se krátí, od neděle bude tma ještě o hodinu dřív. Pár dní má pršet. Je čas na dobrou knihu.
Olga Medová
Město krátkých vzdáleností
Od 14. století jsme trhovým městem. A stále to vlastně všichni, i ti z okrajových částí dnešního dvojměstí, máme jen kousek na náměstí, kde se trhy každou středu a sobotu konají dodnes.
Olga Medová
Stříhali dohola malou holčičku
Koukám na fotku ze září 1965. Tatínek mě fotil před školou ve vínových šatičkách, béžovém pleteném svetříku od babičky a bílých bavlněných punčocháčích. Fotografie je černobílá, ale barvy si pamatuji.
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...
Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily
Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují...
K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody
Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta...
Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat ohroženou vesnici
Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat vesnici Plauru. Ruský...
Obhajoba mandátu? Ještě je čas, vyhýbá se stále Pavel jednoznačné odpovědi
Prezident Petr Pavel se vyhnul odpovědi na otázku, zda bude podruhé kandidovat do prezidentské...
Až tři hodiny elektřiny denně zdarma. Austrálie testuje přelomový projekt
Už příští rok by některé domácnosti v Austrálii mohly až tři hodiny denně spotřebovávat elektrickou...
- Počet článků 214
- Celková karma 13,43
- Průměrná čtenost 506x