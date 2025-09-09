Stříhali dohola malou holčičku
Mám hodně krátké vlasy, jsem ostříhaná „na kluka“. Některé holčičky měly sestřih „podle hrnce“. Prý se to s tím nádobím kadeřnice opravdu učily. Nosil se také jednoduchý účes „páže“, proslavila ho Mireille Mathieu, a má ho dodnes. Podle starých fotografií vypadaly v letech šedesátých skoro všechny holčičky podobně. Málokterá měla dlouhé vlásky spletené do copánků, culík „koňský ohon“, nebo neposlušné kudrny, které odolávaly veškerým pokusům na jejich zkrocení. Dohola opravdu ostříhali dvě spolužačky, protože si přivezly z tábora vši.
Od druhé třídy mi vlásky rodiče už stříhat nenechali, toužila jsem být jako princezny z pohádek. Brzy jsem měla kadeře až do pasu. Má sestra také, já v odstínu čokoládovém, ona lískooříškovém. Dvakrát do roka jsme vzaly nůžky a jedna druhé vlasy trochu zkrátila a zarovnala.
Pak nastal čas kudrn. Z každého kadeřnictví vycházely identické hlavy typu „Nagy“. Peter Nagy udával styl v muzice, módě i účesech, krásná nostalgie... My dvě jsme toužily po jemně zvlněných vlasech… Ideál: Lenka Filipová! Tak jsme se také nechaly natrvalit. Móda se ale brzy změnila a vrátilo se opět narovnání. Zase jsme měly vlasy jako hřebíky, až na zadek. Pak jsme se po léta střídaly v délce vlasů a váhové kategorii. Nahoru dolů, nahoru dolů.
Jak přibývaly roky, začaly jsme vlasy cíleně zkracovat, až na polodlouhé, po ramena. S prvními šedinami sestře doporučil kadeřník „lišku“, pro mně zvolila kadeřnice „kaštan“, snad se to zase vrátí… Maminka moc šedivých vlasů neměla ani po osmdesátce. Co se pamatuji, mívala na nich „mahagon“, až k stáru se barvit přestala. Desítky let chodila ke své kamarádce do kadeřnictví Milena. Paní Dymáková jí udělala trvalou, na vlasy v natáčkách jí nasadila látkovou helmu s tunelem, ke kterému se připojil fén. Časem si do své provozovny pořídila moderní kovové vysoušeče. Nakonec dámám vlasy natupírovala, propíchala je špičkou tupírovacího hřebínku a notně nalakovala Lybarem. Vypadalo to skoro jako cukrová vata. Maminka přišla domů, tatínek prohlásil „Á, naše bábovička“, nemyslel to zle, jen si nemohl pomoci, maminka se rozčertila, ale jen na chvilku. Vždycky stejná písnička.
Tatínek už je dlouho úplně bělovlasý, ani si ho snad jinak nepamatuji, ale kštici má bohatou. Synové jsou nakrátko, vlasy jim začaly prokvétat a pomalu ubývají.
Dnes je hezká móda, děvčata mají většinou dlouhé vlasy, nosí je rozpuštěné, nebo mají umně spletené copy, jeden nebo dva, někdy i více copánků. Obyčejné nebo zaplétané už od temene, s přidáváním pramínků, po stranách nebo nakoso přes hlavu. Moc jim to sluší, jen si ráno musí přivstat, holčičky i maminky.
Olga Medová
Lidé bazénoví 5
Plochy kolem bazénů na koupalištích se letos krásně zelenají a plovárny jsou konečně, k radosti provozovatelů, plné milovníků vodních radovánek.
Olga Medová
Jak je to s tím pohárem
Šedesátka je prý nová padesátka. Muži se cítí stále mladší a mladší, hodinky jim měří kroky, tep, tlak a spálené kalorie, sledují jejich aktivity.
Olga Medová
Sbormistr
Na Sbormistra jsem byla připravená. Velmi dobře připravená. Na film jsem šla hned po premiéře. Vlastně jsem na plátně viděla všechno, co jsem už měla ve své hlavě.
Olga Medová
Na odchodnou
Ten deník začíná připomínat symfonii č. 45 fis-moll od Haydna. Koncert, dirigent mává taktovkou, hudba hraje, ale jednotlivé nástroje utichají a hudebníci postupně odcházejí...
Olga Medová
Pupíky ven
Na nebi ani beránek a sluníčko dnes už opravdu hřeje! Letos jsme se na něj opravdu hodně načekali...
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Havlíček Kupkovi: Stanjura vás podrazil. Peníze na dálnice budou, oponoval ministr
Vysíláme Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se v duelu pořadu...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Volby do Sněmovny jako jackpot. Za hlasy a mandáty se rozdělují stamiliony
Premium V říjnových volbách do Sněmovny jde kromě křesel a podílu na vládnutí také o pořádný balík peněz....
Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě
Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000...
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
- Počet článků 209
- Celková karma 16,46
- Průměrná čtenost 511x