Podzimní čtení
Listuji knižním katalogem na poslední čtvrtinu roku. Jako první na mě vyskočí detektivky a thrillery. Běžně tento žánr nečtu, ale možná jako strašidelné halloweenské čtení? Pohřešovaná, Tiché kroky na schodech, Všechny tváře smrti, Vražda v hrobě, Živí budou mrtví. Děsivé tituly! Dívka vyvraždila celou rodinu, pod žhavým sluncem se vznáší temnota, pod útesem se najde mrtvé tělo, na ostrově se skrývá děsivé tajemství, ve středověké věži leží mrtvola mladé ženy… Ne, to bych v noci nedokázala usnout.
A co scifi, fantasy? Trnitá cesta, o strašlivé pomstě. Stačí přežít září, o krvácejících stěnách domu. Ptáčata, o podivných kousancích na těle miminka.
A beletrie? Malý lhář, o klamu, zradě a pomstě. Ante portas, osobní strachy a démoni. Sladká fazolová pasta? Hrdina má záznam v trestním rejstříku a odhalí temné tajemství.
Katalog dokonce nabízí speciální literaturu pro ženy, nevím, zda je to genderově správně, ale snad tam něco najdu. Zkrachovalá herečka potřebuje přijít na jiné myšlenky a chystá se zachránit palírnu, jiná hrdinka z téhož důvodu cestuje v dodávce. Zlomená srdce, smrt, rozvody… A zase ty názvy! Její duše za pomstu, Zvrácená posedlost, Ledové srdce…
Pro mladé dospělé? To už není pro mě… V zajetí moci, Vzpurná mágyně, Květy moru…
Oblíbené bestsellery? Pod svícnem tma, Z krve a ohně, Černá smečka…
Konečně jsem v „oddělení“ Osobnosti a rozhovory. Tady jsem si vybrala.
Zajdu si ale do našeho krásného knihkupectví s galerií a do místní knihovny, pojmenované po autorovi Pohádkového dědečka, oblíbené knihy několika generací. Tam mi ochotné dámy jistě něco poradí.
Potřebuji něco pozitivního, hřejivého jako zlaté a rudé padající listí, polévka z dýně hokaido, deka z lamí vlny, plamínek svíčky a kurkumový čaj.
Olga Medová
Město krátkých vzdáleností
Od 14. století jsme trhovým městem. A stále to vlastně všichni, i ti z okrajových částí dnešního dvojměstí, máme jen kousek na náměstí, kde se trhy každou středu a sobotu konají dodnes.
Olga Medová
Stříhali dohola malou holčičku
Koukám na fotku ze září 1965. Tatínek mě fotil před školou ve vínových šatičkách, béžovém pleteném svetříku od babičky a bílých bavlněných punčocháčích. Fotografie je černobílá, ale barvy si pamatuji.
Olga Medová
Lidé bazénoví 5
Plochy kolem bazénů na koupalištích se letos krásně zelenají a plovárny jsou konečně, k radosti provozovatelů, plné milovníků vodních radovánek.
Olga Medová
Jak je to s tím pohárem
Šedesátka je prý nová padesátka. Muži se cítí stále mladší a mladší, hodinky jim měří kroky, tep, tlak a spálené kalorie, sledují jejich aktivity.
Olga Medová
Sbormistr
Na Sbormistra jsem byla připravená. Velmi dobře připravená. Na film jsem šla hned po premiéře. Vlastně jsem na plátně viděla všechno, co jsem už měla ve své hlavě.
