Podzimní čtení

Jablka jsou očesána, ořechy se suší na lískách, z trouby voní pečená kořenová zelenina a na stole čeká štrúdl. Dny se krátí, od neděle bude tma ještě o hodinu dřív. Pár dní má pršet. Je čas na dobrou knihu.

Listuji knižním katalogem na poslední čtvrtinu roku. Jako první na mě vyskočí detektivky a thrillery. Běžně tento žánr nečtu, ale možná jako strašidelné halloweenské čtení? Pohřešovaná, Tiché kroky na schodech, Všechny tváře smrti, Vražda v hrobě, Živí budou mrtví. Děsivé tituly! Dívka vyvraždila celou rodinu, pod žhavým sluncem se vznáší temnota, pod útesem se najde mrtvé tělo, na ostrově se skrývá děsivé tajemství, ve středověké věži leží mrtvola mladé ženy… Ne, to bych v noci nedokázala usnout.

A co scifi, fantasy? Trnitá cesta, o strašlivé pomstě. Stačí přežít září, o krvácejících stěnách domu. Ptáčata, o podivných kousancích na těle miminka.

A beletrie? Malý lhář, o klamu, zradě a pomstě. Ante portas, osobní strachy a démoni. Sladká fazolová pasta? Hrdina má záznam v trestním rejstříku a odhalí temné tajemství.

Katalog dokonce nabízí speciální literaturu pro ženy, nevím, zda je to genderově správně, ale snad tam něco najdu. Zkrachovalá herečka potřebuje přijít na jiné myšlenky a chystá se zachránit palírnu, jiná hrdinka z téhož důvodu cestuje v dodávce. Zlomená srdce, smrt, rozvody… A zase ty názvy! Její duše za pomstu, Zvrácená posedlost, Ledové srdce…

Pro mladé dospělé? To už není pro mě… V zajetí moci, Vzpurná mágyně, Květy moru…

Oblíbené bestsellery? Pod svícnem tma, Z krve a ohně, Černá smečka…

Konečně jsem v „oddělení“ Osobnosti a rozhovory. Tady jsem si vybrala.

Zajdu si ale do našeho krásného knihkupectví s galerií a do místní knihovny, pojmenované po autorovi Pohádkového dědečka, oblíbené knihy několika generací. Tam mi ochotné dámy jistě něco poradí.

Potřebuji něco pozitivního, hřejivého jako zlaté a rudé padající listí, polévka z dýně hokaido, deka z lamí vlny, plamínek svíčky a kurkumový čaj.

Autor: Olga Medová | čtvrtek 23.10.2025 19:55

Olga Medová

  • Počet článků 211
  • Celková karma 17,26
  • Průměrná čtenost 509x
Mám ráda kočky, plavání a dlouhé pěší procházky, dobrou kávu a suchá červená vína z Moravy i od Mělníka.

