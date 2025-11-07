Nevinný Martin

Tabule před restauracemi pro nadcházející víkend opět nabízejí svatomartinské menu. Někde mu říkají husí hody. Většinou se neliší od let minulých. Možná cenou.

Kaldoun, sváteční drůbková polévka s knedlíčky, křupavá pečená husička se zelím a s kynutými knedlíky, ale přílohou mohou být i noky, špecle nebo bramborová kaše. Některé restaurace nabízejí i konfitovaná játra nebo husí paštiku. Sladkou tečkou jsou jablíčka v županu a martinské rohlíčky s makovou nebo ořechovou nádivkou. Říkalo se jim také podkovy, neboť odkazovaly na podkovy bílého koně, který v listopadu přinášel první sněhovou nadílku. Někde jdou cestou novátorskou a vsadili na husí burger.

Hlavním lákadlem je samozřejmě Svatomartinské víno, první z letošní sklizně. Vinařství připravují řízené degustace s tradičním občerstvením, nebo moderní gastronomii se zaměřením na lokální suroviny. Jižní Morava nabízí víkendové pobyty, otevřené sklepy, neomezenou konzumaci, cimbálovou muziku a wellness jako bonus.

Nechybí bohatý kulturní program. Koncerty, slavnostní fanfáry, prohlídky města, historický průvod. Někde se rozhodli cílit na celé rodiny, mají tedy program pro děti. Řemeslný jarmark, průvod světýlek, dílničky, pověst o Svatém Martinovi.

V Brně svatomartinskému vínu požehná v katedrále svatého Petra a Pavla biskup Pavel Konzbul.

Loni jsme si připravili v pronajaté kavárně martinskou husu a speciální soukromou ochutnávku vín z několika vybraných vinařství pro rodinu a přátele. Příprava akce dala všem aktérům trochu zabrat, prostě poprvé jsme vychytávali mouchy. Akce se podařila, věřili jsme, že zakládáme novou tradici.

Jenže plány jsou jedna věc a realita je letos jiná. Kavárna už je zavřená, husy se zítra začnou péct jinde, sejdeme se jen v menším rodinném kruhu a řidiči si budou moci připít až doma. Já jsem se také těšila na první podzimní víno, ale v létě se mi život bohužel poskládal trochu jinak, než bych čekala. Martinům na zdraví připiju vínem nealkoholickým. Pečínku a martinské pečivo si ale v neděli ráda dám.

Autor: Olga Medová | pátek 7.11.2025 17:32 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Olga Medová

  • Počet článků 212
  • Celková karma 15,04
  • Průměrná čtenost 509x
Mám ráda kočky, plavání a dlouhé pěší procházky, dobrou kávu a suchá červená vína z Moravy i od Mělníka.

