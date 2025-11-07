Nevinný Martin
Kaldoun, sváteční drůbková polévka s knedlíčky, křupavá pečená husička se zelím a s kynutými knedlíky, ale přílohou mohou být i noky, špecle nebo bramborová kaše. Některé restaurace nabízejí i konfitovaná játra nebo husí paštiku. Sladkou tečkou jsou jablíčka v županu a martinské rohlíčky s makovou nebo ořechovou nádivkou. Říkalo se jim také podkovy, neboť odkazovaly na podkovy bílého koně, který v listopadu přinášel první sněhovou nadílku. Někde jdou cestou novátorskou a vsadili na husí burger.
Hlavním lákadlem je samozřejmě Svatomartinské víno, první z letošní sklizně. Vinařství připravují řízené degustace s tradičním občerstvením, nebo moderní gastronomii se zaměřením na lokální suroviny. Jižní Morava nabízí víkendové pobyty, otevřené sklepy, neomezenou konzumaci, cimbálovou muziku a wellness jako bonus.
Nechybí bohatý kulturní program. Koncerty, slavnostní fanfáry, prohlídky města, historický průvod. Někde se rozhodli cílit na celé rodiny, mají tedy program pro děti. Řemeslný jarmark, průvod světýlek, dílničky, pověst o Svatém Martinovi.
V Brně svatomartinskému vínu požehná v katedrále svatého Petra a Pavla biskup Pavel Konzbul.
Loni jsme si připravili v pronajaté kavárně martinskou husu a speciální soukromou ochutnávku vín z několika vybraných vinařství pro rodinu a přátele. Příprava akce dala všem aktérům trochu zabrat, prostě poprvé jsme vychytávali mouchy. Akce se podařila, věřili jsme, že zakládáme novou tradici.
Jenže plány jsou jedna věc a realita je letos jiná. Kavárna už je zavřená, husy se zítra začnou péct jinde, sejdeme se jen v menším rodinném kruhu a řidiči si budou moci připít až doma. Já jsem se také těšila na první podzimní víno, ale v létě se mi život bohužel poskládal trochu jinak, než bych čekala. Martinům na zdraví připiju vínem nealkoholickým. Pečínku a martinské pečivo si ale v neděli ráda dám.
Olga Medová
Bažanti na zámku
Školní vycházka městem, první, druhá třída. Kde je to muzeum? ptá se žák. To je na náměstí, byli jsme tam se školkou, odpoví mu jiný. Aha, se školkou. A kde je to kino? ptá se další žák.
Olga Medová
Podzimní čtení
Jablka jsou očesána, ořechy se suší na lískách, z trouby voní pečená kořenová zelenina a na stole čeká štrúdl. Dny se krátí, od neděle bude tma ještě o hodinu dřív. Pár dní má pršet. Je čas na dobrou knihu.
Olga Medová
Město krátkých vzdáleností
Od 14. století jsme trhovým městem. A stále to vlastně všichni, i ti z okrajových částí dnešního dvojměstí, máme jen kousek na náměstí, kde se trhy každou středu a sobotu konají dodnes.
Olga Medová
Stříhali dohola malou holčičku
Koukám na fotku ze září 1965. Tatínek mě fotil před školou ve vínových šatičkách, béžovém pleteném svetříku od babičky a bílých bavlněných punčocháčích. Fotografie je černobílá, ale barvy si pamatuji.
Olga Medová
Lidé bazénoví 5
Plochy kolem bazénů na koupalištích se letos krásně zelenají a plovárny jsou konečně, k radosti provozovatelů, plné milovníků vodních radovánek.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku
Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou...
Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka...
Propalestinští aktivisté v Berlíně protestovali v budově televize, odmítali odejít
Propalestinští aktivisté v pátek demonstrovali v budově veřejnoprávní stanice ZDF v Berlíně. Na...
Vlak v Děčíně najel do naskládaného kamení, případ vyšetřuje policie
Vlak v děčínské části Boletice nad Labem najel v pátek odpoledne do kamení naskládaného na...
Zemanovi odstranili kus tlustého střeva. Kvůli riziku krvácení zůstává v nemocnici
Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi v pražské Fakultní nemocnici v Motole odstranili kus tlustého...
Dánsko chce zakázat sociální sítě dětem do 15 let. Není ale úplně jasné jak
Dánská vláda v pátek oznámila, že nalezla politickou shodu na zákazu sociálních sítí pro děti...
Pečovatelka/Pečovatel
Jihoměstská sociální a.s.
Praha
nabízený plat: 32 000 - 34 000 Kč
- Počet článků 212
- Celková karma 15,04
- Průměrná čtenost 509x