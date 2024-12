Není všechno zlato…

Zase ty dárky… Ježíšku, proč je opravdu nenosíš ty? Nebo Santa Claus, Father Christmas, Pere Noel, čarodějnice Bethana nebo třeba děda Koleda?

Hledala jsem, co koupit kamarádce, když sama razím heslo Nechci nic, co nechci… A našla si mě reklama…, nabízí ručně vyráběné pozlacené šperky ze sterlingového stříbra, samozřejmě designové, za necelé 2 000 Kč. V šourůmu nebo na é šopu. Proč? Proč není stříbro přiznané? Proč je zamaskované? Proč má mimikry? Ty pochopím u zebry, má pruhy, aby byla ukryta ve hře světel a stínů před predátory. U motýla a chameleona. Chápu vlka, co se vydával za kozu, aby mohl sežrat křehká kůzlátka. Ta chytrá mláďata mu to ale nesežrala a prodlužovala čas, aby se stihla vrátit koza rohatá, jejich maminka. Jiný vlk se po aktu polknutí babičky převlékl za své sousto, aby mohl sežrat ještě její vnučku Karkulku.

V mládí jsem toužila mít nějaký šperk „ze žlutého kovu“. Dostala jsem pozlacený prstýnek, ale brzy se z něj ta mikrovrstvička odřela. Do 18 let jsem neměla v uších dírky na náušnice. Pak jsem se rozhodla, že bez nich nemohu být. První náušnice jsem měla půjčené, zlato je prý „top“ z hlediska hygieny. Pár dní byly naložené v alkoholu kvůli dezinfekci a týden jsem je nosila v proražených ušních lalůčcích. Pak jsem je vrátila a připnula si stříbrné. Nosila jsem je ke stříbrnému řetízku ze sedmdesátých let, který jsem si pořídila za dvacet Kč z kapesného.

Zlatý řetízek jsem dostala za první dítě od jeho tatínka. O pár let později jsem od něj dostala náušničky. Ne v den narozenin, ale protože byl na mě naštvaný, už nevím, proč, určitě nějaká hloupost, tak o pár dní později. Ani jednou jsem je v uších neměla, nevím, kde skončily, protože vědomě opožděný dárek, ty ty ty, zlobila jsi, mě nějak netěšil.

Střídám pár párů náušnic, většinou vánočních dárků, chirurgická ocel, zlato, stříbro. Nikdy jedno na druhém.

Proč zakrývat krásné stříbro vrstvičkou zlata? Proč vyrábět umělé perly? Pravé, nebo žádné, ne? Proč vyrábět umělý kámen, umělé kožešiny, umělé „maso a sýry“, umělé květiny a vánoční stromečky?

Najednou mi nějak dochází význam slova „pozlátko“.