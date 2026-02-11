Mezníky
Vstup do školy. Podle psychologů jeden z vážných člověčích stresorů. Většina jedinců se s tím nějak vyrovná. Pro menšinu je to první velké trauma. Ochranná křídla rodičů mizí, nejsem tu jen já, ředitel zeměkoule, malý císař, ale „cizí“ osoby, učitelka, vychovatelka, cizí děti, konkurence, musím se přizpůsobit. Nové prostředí, první povinnosti, úspěch i nezdar. Dám to, nebo ne. Když ne, stěžuji si doma rodičům. Ti si pak stěžují řediteli, nebo výš.
Puberta, adolescence. Růst, změny, hormony, hledání identity, vztahy… Kamarádství, láska, touha, štěstí, zklamání… Občanka. Volba školy, učiliště, zkoušky. Dostanu se tam? Co mě bude bavit? Kde si dobře vydělám? Najdu si v životě své „místo na slunci“?
Dvacítka, třicítka. Další školy, zahraniční studijní pobyty a stáže, zaměstnání, vylétání z hnízda, řešení vlastního bydlení, nové vztahy, děti.
Čtyřicítka. Vztahy, děti, rozchody, rozvody. Někdo zakládá rodinu, někdo už druhou. Muži věk neřeší, ženy se cítí mladé, nosí mini, ukazují „žlábek“, oblékají mladistvé outfity, ale najednou pochopí, že muži koukají do řad o generaci mladších žen. Hloupý vtip: ženy už si prý nemohou hrát na schovávanou, už by je nikdo nehledal...
Abrahámoviny. Ženy, je vám přece teprve! padesát, sluší vám to, necháváte si barvit vlasy, vyhlazovat vrásky, počítáte kroky, plavete, cvičíte jógu, jezdíte na kole, na kolečkových bruslích, navštěvujete kurzy tance. Chcete cestovat, kupovat si šatičky, botičky, chcete se líbit… Blíží se přechod. Bolestivě vnímáte okamžik, kdy zjistíte, že už opravdu nikdy neporodíte dítě. Ač to ani neplánujete.
A vy, muži, pořád se vám líbí ženy. Stále mladší a mladší… Tu svou věkovou kategorii žen vůbec nevidíte. Jak se ošklivě říká, „neopřeli byste o ně ani kolo“. No, možná si vrstevnic všimnete vy, které už někde bolí nebo píchá, a co chápete, že do následujících let bude potřeba mít někoho „v záloze“. Pečovatelku, kuchařku, pradlenu, all in one, to by bylo nejefektivnější.
Šedesátka. Radost z úspěšné kariéry dětí, radost z vnoučat. Nebo starosti s nimi. Bolavá záda, kolena, kyčle, čas v čekárnách lékařů, nové choroby, operace, rehabilitace. Finančně náročné zákroky u zubařů. Brýle, první naslouchátka, hůlky, berličky, chodítka…
A najednou je tu dlouho toužebně očekávaný, několikrát odkládaný termín odchodu do důchodu. Stáří klepe na dveře, ale vy ještě netoužíte vklouznout do bačkor (a koukat na nekonečný seriál), natož těmi bačkorami zaklepat…
Olga Medová
Slova, nebo známky?
„Tak co, máš samý jedničky?“, ptala se kdysi mého žáka babička. „Babi, já ani nevim, mám jenom jednu z chování a pak je tam něco napsaný,“ odpověděl prvňáček.
Olga Medová
Moc literatury
Knížky mají velkou moc. Dokážou nás přenést do „kraje za zrcadlem“, když nastavené zrcadlo reality zrovna není příznivé. Nejde o překlep. Noc literatury, ta bývá v září.
Olga Medová
Podívaná pro babičky
V Linci se pekl nejdříve linecký koláč, který prý milovala i císařovna Sisi. Ale vzhledem k jejímu vzhledu, pasu a hmotnosti ho zřejmě milovala platonicky.
Olga Medová
Letenská nostalgie
Škola, štola, kolotoč a porcelán. Adventní vzpomínková procházka Letnou. V listopadu chumelilo a nám začátkem prosince pršelo.
Olga Medová
Ztracená výstava
Výstava fotografií „24 hodin ve městě“. Před 24 lety. Pekař k ránu peče housky... Auta je odvážejí do prodejny potravin. Vláček se chystá k odjezdu, červená čepice dává znamení. Lidé si kupují ve stánku noviny a cigarety.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne
Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši...
Česko má nejnižší podíl vědkyň z celé EU. Program pod záštitou UNESCO to chce změnit
Vražda v Chrudimi. Člověk zraněný při potyčce v bytě zemřel v nemocnici
Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na...
Školačku srazila tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici
Dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
- Počet článků 219
- Celková karma 12,53
- Průměrná čtenost 499x