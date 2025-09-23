Město krátkých vzdáleností
Zahrádkáři si tu nakoupí sazenice do svých zahrádek, a ti ostatní zeleninu, ovoce a květiny, vypěstované většinou v blízkých úrodných krajích, tedy s bonusem lokálnosti.
Od rána se zde tvoří fronta na oblíbené opečené špekáčky, grilovaná kuřata a na mléčné i masové farmářské výrobky prodávané z auta. A na kávu do kelímku. Bývá tady stánek s textilem, psí dobrůtky a rukodělné výrobky. Občas se přidá pultík s medem „přímo od včelaře“, pravý Ind v turbanu s exotickými pokrmy, Slovák s oštěpkem a nepravý Maďar s kořením a klobáskami.
Blízko je do kina, do knihovny, do muzea, na polikliniku, do nemocnice a do lékáren, do několika bank, supermarketů, optik, večerek, secondhandů, nehtových studií, vietnamského „nákupáku“ a do bistra pro kebab. Nejblíž to máme do kaváren, těch je v našem souměstí přehršel. V každé z nich posedává pár, ano, občas opravdu dvojice hostů. Ostatní židličky jsou volné, a u kávovaru se nudí kavárnice.
Pyšníme se lesoparkem Houšťka s letním kinem a moderním atletickým stadionem Emila Zátopka. „Ťopek“ tady zaběhl nejeden rekord. Mládež zde trénuje atletické disciplíny a o kousek dál využívají všechny generace tenisové kurty a haly. Bohužel je v areálu i několik chátrajících objektů, které už dlouho marně čekají na své znovuzrození.
Někdo zná z našeho města hlavně umělý plavební kanál pro vodní slalom, jehož součástí je i vlna na river surfing, nebo veslařský klub, kde začínal olympionik Ondřej Synek.
Máme také přírodní lokalitu Ostrůvek s plážičkou, kde plave „milion“ kachen divokých, které už nejsou divoké, některé dny se těžce kolébají, jak jsou překrmené. Ač osvěta nedoporučuje dávat jim pečivo, chodí sem s rohlíky všechny generace, otevřou tašku a lámou, ulamují… Součástí hejna je i jedna sněhobílá kachnička a několik kachních „běžců“, co utekli a uplavali chovateli, který si je pořídil, aby mu ze zahrádky vyzobávali portugalské slimáky. Ale jim se zalíbilo na Labi. Kousek dál, na tůni plave pár husic nilských, ty jsou tady nové, letos vyvedly sedm pěkných housátek, a u břehu řeky občas postává na jedné tenké nožce volavka popelavá. U plavební komory se v zimě objevili vzácní morčáci.
Na Labi bylo postaveno mnoho lávek pro pěší a cyklisty. U nás ne. K nejbližší to máme přibližně 4 km proti proudu. Stavba lávky se už mnoho let plánuje… Jednou za čas se téma objeví a zase zmizí.
Koupalištěm je nazývána vodní plocha vzniklá těžbou písku s kempem, atrakcemi a areálem vodních sportů Wake Port. Nabízí tři vleky pro vodní lyžování, velký s překážkami, dva malé pro začátečníky a děti, a promenádní molo s úvazištěm pro lodě. Voda je tady „odjakživa“ hnědá, nikdy nebyla tyrkysová jako v nedaleké Lhotě. Nabízí se pohled na těžbu písku, rybáře s rozprostřenými pruty a stany. Kousek neoplocené pláže oceňují pejskaři, i pražští a z okolí, jejich mazlíčci si tu s nimi v pohodě zaplavou, donesou míček nebo klacek a dostanou pamlsek.
Bazény máme dva. Jeden je fakultní, kde je dost málo hodin pro veřejnost, a bazén ve Sportcenntru, ten je přístupný spíše sporadicky a podobně je i udržován, co se technického stavu týká.
Nemáme kulturní dům, problém už se dlouho řeší, existuje mnoho návrhů, ale zatím žádný nezvítězil. Divadelní představení a koncerty se odehrávají v kině nebo na zámku, tam je malý divadelní sálek.
Taneční se konají v KD v nedaleké vsi, maturitní plesy v blízkých městech. Smutné, a pro mládež a studenty i jejich rodiny komplikované.
Krátkou cestu máme i do chrámů konzumu na okraji města směrem na Prahu a pár minut autem je to na „Čerňák“. Proto skončily v centru oděvy, textil, sportovní potřeby, potraviny, ovoce zelenina… Zmizely i opravny čehokoli, lahůdky, rybárna, mléčný bar… Daří se vietnamským smíšenkám, těch je tu několik.
Zatím se drží i kadeřnictví, cestovky, domácí potřeby, železářství, drogerie, obuv, prádlo, hračky, papírnictví, knihkupectví, galanterie, cukrárny a pekařství. My jim držíme palce!
Olga Medová
Koukám na fotku ze září 1965. Tatínek mě fotil před školou ve vínových šatičkách, béžovém pleteném svetříku od babičky a bílých bavlněných punčocháčích. Fotografie je černobílá, ale barvy si pamatuji.
Plochy kolem bazénů na koupalištích se letos krásně zelenají a plovárny jsou konečně, k radosti provozovatelů, plné milovníků vodních radovánek.
Šedesátka je prý nová padesátka. Muži se cítí stále mladší a mladší, hodinky jim měří kroky, tep, tlak a spálené kalorie, sledují jejich aktivity.
Na Sbormistra jsem byla připravená. Velmi dobře připravená. Na film jsem šla hned po premiéře. Vlastně jsem na plátně viděla všechno, co jsem už měla ve své hlavě.
Ten deník začíná připomínat symfonii č. 45 fis-moll od Haydna. Koncert, dirigent mává taktovkou, hudba hraje, ale jednotlivé nástroje utichají a hudebníci postupně odcházejí...
